Steam'de yılın en sevilen dönemlerinden olan Yaz İndirimleri başladı. Biz de bu içeriğimizde cüzdanları yormayacak, 20 TL'nin altına satın alabileceğiniz en popüler oyunları listeledik.

Her yıl Steam Yaz İndirimleri'nde pek çok güzel oyun indirime giriyor. Özellikle birkaç yıl önce çıkmış olmasına rağmen oynandığında “Vay be" diyeceğiniz oyunlar, uygun fiyatlara satılabiliyor. Bazı oyunlar ise hiç duymadığınız fakat oynadığınızda çok sevebileceğiniz türde olabiliyor.

Biz de Steam Yaz İndirimleri boyunca 20 TL’nin altında fiyatlara satılacak olacak birbirinden farklı türlerdeki oyunları sizler için derledik. Eğer farklı oyun tavsiyeleriniz varsa bunları bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimlerinde 20 TL’nin altına alabileceğiniz 10 oyun;

Steam Yaz İndirimlerinde 10 TL altına alabileceğiniz oyunlar için;

İndirim döneminde kaçırmamanız gereken diğer oyunlar için;