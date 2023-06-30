Steam Yaz İndirimleri'nde 20 TL'nin Altına Alabileceğiniz 10 Oyun

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Steam Yaz İndirimleri'nde 20 TL'nin Altına Alabileceğiniz 10 Oyun
Steam'de yılın en sevilen dönemlerinden olan Yaz İndirimleri başladı. Biz de bu içeriğimizde cüzdanları yormayacak, 20 TL'nin altına satın alabileceğiniz en popüler oyunları listeledik.

Her yıl Steam Yaz İndirimleri'nde pek çok güzel oyun indirime giriyor. Özellikle birkaç yıl önce çıkmış olmasına rağmen oynandığında “Vay be" diyeceğiniz oyunlar, uygun fiyatlara satılabiliyor. Bazı oyunlar ise hiç duymadığınız fakat oynadığınızda çok sevebileceğiniz türde olabiliyor.

Biz de Steam Yaz İndirimleri boyunca 20 TL’nin altında fiyatlara satılacak olacak birbirinden farklı türlerdeki oyunları sizler için derledik. Eğer farklı oyun tavsiyeleriniz varsa bunları bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Steam Yaz İndirimlerinde 20 TL’nin altına alabileceğiniz 10 oyun;

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Stardew Valley 24 TL 15,84 TL
Left 4 Dead 2  105 TL 10,50
Dying Light 59 TL 17,70 TL
Batman: Arkham Collection (3 oyun) 102 TL 15,30
Overcooked 2 70 TL 17,50 TL
Portal 2 105 TL 10,50
Inside 130 TL  13 TL
Kerbal Space Program 59 TL 14,75 TL
Tomb Raider 87 TL 17,40
Wasteland 3 61 TL 12,20 TL

Steam Yaz İndirimlerinde 10 TL altına alabileceğiniz oyunlar için;
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