Steam Yaz İndirimleri En İyi Oyunları Seçtiğimiz Listeler

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun platformlarından Steam’in geleneksel yaz indirimleri bugün bitiyor. Sizin için indirimler kapsamında farklı konu başlıklarına sahip pek çok liste hazırlamıştık. İndirimlerin son gününe özel olarak tüm listeleri bir başlık altında topladık.

Oyuncuların dört gözle beklediği bir Steam Yaz İndirimleri dönemi daha geride kalıyor. Platform, bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz daha cimri davransa da özellikle yükselen fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda, pek çok oyuncuya ilaç gibi geldi. Popüler ve iddialı yapımların önemli bir kısmı uygun fiyatlardan alıcı buldu.

Steam’in mevsimlere bağlı olarak düzenlediği en büyük indirim kampanyası olan Yaz İndirimleri için bugüne de çok sayıda listeyi sizlerle paylaştık. Oyun türlerine göre hazırladığımız bu listeler; binlerce okurumuza ulaştı, çok sayıda olumlu yorum aldı. Oyun türleri dışında düşük sistem gereksinimli veya 10 TL altına düşen oyunlara da listelerimizde yer verdik.

Sizin için hazırladığımız tüm Steam Yaz İndirimleri listeleri:

Yukarıdaki listelerden size en uygun olanı seçip kampanyanın son gününde dilediğiniz oyunu satın alabilirsiniz. Özellikle 10 TL altı oyunlarda bulunan yapımlar oldukça iddialı. Steam Yaz İndirimleri boyunca seçtiğiniz oyunları yorumlar bölümünde belirtebilir ve diğer oyunculara tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler.