Steam Yaz İndirimleri'nde Fiyatı Düşen 9 Muhteşem Spor Oyunu

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri, dün akşam başladı. 2020 Steam yaz indirimleri arasından sevilen, oyuncuların ilgi duyabileceği spor oyunlarını sizin için hazırladık. Oyunsever takipçilerimizi çok sevindirecek bir habere imza atıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz!

Steam, birçok oyun tutkununun beklediği Steam Yaz İndirimleri sezonunu açmış bulunuyor. Her kategoriden, birçok oyunun indirime girdiği Steam’de, 9 Temmuz 2020 tarihine kadar belirli oyunlar normal zamanlara göre nispeten daha ucuz olarak mağazadaki yerini alıyor. Ayrıca Steam, 50 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim kuponu sağlıyor. 9 Temmuz 2020 tarihine kadar Steam indirimlerinden faydalanabilir ve oyunları indirebilirsiniz.

9 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında yer alan spor oyunlarını, Webtekno takipçilerimiz için araştırdık ve bu oyunlardan bir liste hazırladık. Listede, çok düşük indirim almış oyunlar yerine hem popüler olan ya da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz yüksek indirim almış oyunlara yer verdik.

Steam Yaz İndirimleri’nin en iyi spor oyunları:

Football Manager 2020

NBA 2K Playgrounds

eFootball PES 2020

MotoGP™20

AO Tennis 2

NBA 2K20

WWE 2K20

Football, Tactics & Glory

F1 2019

Steam Yaz İndirimleri, birçok oyunsever tarafından merakla bekleniyordu ve 25 Haziran 2020'de kullanıcılara sunuldu. Bu sene çok merak edilmesinin bir diğer sebebi de Steam'in rakiplerinden olan Epic Games'in sansasyonel GTA V hamlesinden sonra Steam'in ne yapacağı konusuydu. Yorumları kullanıcılarımıza bırakıyoruz. :)

Football Manager 2020:

Tür: Spor, Simülasyon

Spor, Simülasyon Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Sports Interactive SEGA

Football Manager 2020 oyununda yapılan indirim, serinin tutkunu olan ancak yüksek ücreti nedeniyle şu zamana kadar oyunu alamamış olan kişileri sevindirebilir. 219 TL’den 109,50 TL’ye düşen Football Manager 2020, spor kategorisinde olup indirimden en çok faydalanılması beklenen spor oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.

Football Manager 20 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 - 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alanı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 – 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 / NVIDIA GT 730 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alanı

NBA 2K Playgrounds 2

Tür: Spor

Spor Çıkış yılı: 2018

2018 Yapımcı: Saber Interactive

NBA seven 2K tutkunlarının oynayabileceği, güzel ve tatlı grafiklere sahip, farklı modları olan, kullanıcılar tarafından beğenilen NBA 2K Playgrounds 2, NBA 2K serisinin iyi oyunları arasında yer alıyor. 219 TL'den %75'lik bir indirimle birlikte 54,75 TL'ye düşen oyun, mağazada alıcılarını bekliyor.

NBA 2K Playgrounds 2 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel core i3 CPU 530 2.93GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 630

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4690 3.50 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 670,

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu ses kartı

eFootball PES 2020:

Tür: Spor

Spor Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Konami

EA Sports’un rakiplerinden olan Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2020 oyunu, %50’lik indirimle birlikte 99 TL’den 49,50 TL’ye düştü. Ayrıca oyunun eFootball PES 2020 isimli bir de ücretsiz versiyonu bulunmakta. Deneyip karar vermekse siz değerli takipçilerimize kalmış. :)

eFootball PES 2020 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alanı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

MotoGP™20:

Tür: Spor, Simülasyon, Yarış

Spor, Simülasyon, Yarış Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: Milestone S.r.l.

Hem spor hem yarış tutkunu Steam kullanıcılarını sevindirecek bir haberi daha Steam’den aldığımız bilgiye göre kaleme alıyoruz. Moto GP 20 oyununda, 77 TL’den 46,20 TL’ye düşülerek %40’lık bir indirime gidilmiş. Hız ve mücadele tutkunları bu oyunu asla kaçırmamalılar. Ayrıca oyunun tüm sürümleri an itibariyle indirimde.

MotoGP™20 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-2500 veya AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 with 2 GB VRAM veya daha iyisi / AMD Radeon HD 7950 with 2 GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-4820K 3.7 GHz veya AMD Ryzen 7 1700x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB VRAM ile veya daha iyisi | AMD Radeon RX 580 ile 8 GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

AO Tennis 2:

Tür: Spor

Spor Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: Big Ant Studios

AO Tennis 2, Steam’de Türkçe desteği bulunmayan bir oyun ancak tenis oyununu bilgisayar ortamında oynamak isteyenler için listemizde yer alıyor. AO Tennis 2, 92 TL’lik bir fiyattan 46 TL’ye düşüyor ve %50 gibi ciddi bir indirimle Steam Yaz İndirimleri kapsamında karşımıza çıkıyor. Bu oyunu hem tenis tutkunlarına hem de Marsel İlhan’a tavsiye edebiliriz. :)

MotoGP™20 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i3-3210 veya AMD Athlon II X4 555

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 6670 veya NVIDIA Geforce GT710 en az 2GB SD ile

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i5-4200 veya AMD Phenom II X4 970

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390X veya NVIDIA GeForce GTX 970 minumum 4 GB SD ile

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

NBA 2K20:

Tür: Spor, Simülasyon

Spor, Simülasyon Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Visual Concepts

Steam kullanıcılarını en çok sevindiren indirimlerden biri NBA 2K20 oyununda yapıldı. Eski fiyatı birazcık el yakan oyun, 249 TL’den 37,35 TL’ye kadar düştü. Spor kategorisinde en yüksek sıralarda yer alan bu oyun için Steam, elini korkak alıştırmamış gibi.

NBA 2K20 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz veya AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyi.

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB veya AMD® Radeon™ HD 7770 1GB veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz veya AMD FX-8370 @ 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB veya AMD® Radeon™ R9 270 2GB veya daha iyi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

WWE 2K20:

Tür: Spor, Simülasyon

Spor, Simülasyon Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Visual Concepts

Bir zamanlar bizleri televizyon başına kitleyen, Amerikan güreşi olarak tanıdığımız WWE’nin WWE 2K20 oyunu, %85’lik dilimde olan büyük bir indirime girerek 249 TL’lik bir fiyattan şu anki fiyatı olan 37,35 TL’ye düşerek, Steam kullanıcılarını sevindiriyor.

WWE 2K20 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10 (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-3550 veya AMD FX 8150

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10

İşlemci: Intel Core i7 3770 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Football, Tactics & Glory:

Tür: Spor, Simülasyon

Spor, Simülasyon Çıkış yılı: 2018

2018 Yapımcı: Creoteam

Football Manager 2020 oyununun ardından menajerlik oyunu tutkunlarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında, Football, Tactics & Glory adlı oyun %40 indirime girerek 60 TL olan fiyatını 36 TL olarak güncelledi. 9 Temmuz 2020’ye kadar bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için ideal bir fırsat. Oyun, kullanıcı yorumlarından da geçer notu almışa benziyor.

Football, Tactics & Glory sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: 1 GHz

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Shaders 3.0, 1024 x 768, 512 MB RAM’lik ekran kartıyla

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan

Önerilen:

Football, Tactics & Glory oyununun yapımcı firmasının önerdiği bir sistem özelliği olmamakla birlikte yine minumum sistem gereksinimlerinin oyun için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu özelliklere sahip bir bilgisayar için oyunu sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.

F1 2019:

Tür: Spor, Yarış, Simülasyon

Spor, Yarış, Simülasyon Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Codemasters

Motor sporlarına ilgi duyan kullanıcılar için F1® 2019 oyunu, %75 gibi büyük bir rakamla indirime girdi. 92 TL’den 23 TL’ye düşen oyun, spor ve hızın birleştirdiği hazzın doruklarına çıkmak isteyen Webtekno takipçilerinin ucuza alabileceği oyunlar arasında yer alıyor.

F1® 2019 sistem gereksinimleri:

Minumum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 / 64 bit

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX640 / HD7750

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit

İşlemci: Intel i5 9600k veya AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1660ti / RX590

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

İndirimdeki diğer oyunlar:

Değerli Webtekno takipçileri, bu başlığı ötekileştirmemizin bir sebebi var. :) Ülkemizde kıymeti bilinmeyen ya da fazla rağbet görmeyen spor dallarıyla ilgili oyunlar da Steam üzerinden indirime girdi ancak bu oyunlara listemizde yer vermeyip bu başlık altında değerlendirdik.

Spike Volleyball, R.B.I Baseball 20, Super Mega Baseball 3, Tennis Elbow, BOXVR gibi oyunlara göz atabilirsiniz. Meraklıları için beyzbol, voleybol, tenis gibi sporlara ait oyunların yer aldığı bu önerilerimiz de işe yarar.