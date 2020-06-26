Steam Yaz İndirimleri'nde Fiyatı Düşen 9 Muhteşem Spor Oyunu

Steam, birçok oyun tutkununun beklediği Steam Yaz İndirimleri sezonunu açmış bulunuyor. Her kategoriden, birçok oyunun indirime girdiği Steam’de, 9 Temmuz 2020 tarihine kadar belirli oyunlar normal zamanlara göre nispeten daha ucuz olarak mağazadaki yerini alıyor. Ayrıca Steam, 50 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim kuponu sağlıyor. 9 Temmuz 2020 tarihine kadar Steam indirimlerinden faydalanabilir ve oyunları indirebilirsiniz.
9 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında yer alan spor oyunlarını, Webtekno takipçilerimiz için araştırdık ve bu oyunlardan bir liste hazırladık. Listede, çok düşük indirim almış oyunlar yerine hem popüler olan ya da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz yüksek indirim almış oyunlara yer verdik.
Steam Yaz İndirimleri’nin en iyi spor oyunları:
- Football Manager 2020
- NBA 2K Playgrounds
- eFootball PES 2020
- MotoGP™20
- AO Tennis 2
- NBA 2K20
- WWE 2K20
- Football, Tactics & Glory
- F1 2019
Steam Yaz İndirimleri, birçok oyunsever tarafından merakla bekleniyordu ve 25 Haziran 2020'de kullanıcılara sunuldu. Bu sene çok merak edilmesinin bir diğer sebebi de Steam'in rakiplerinden olan Epic Games'in sansasyonel GTA V hamlesinden sonra Steam'in ne yapacağı konusuydu. Yorumları kullanıcılarımıza bırakıyoruz. :)
Football Manager 2020:
- Tür: Spor, Simülasyon
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Sports Interactive SEGA
Football Manager 2020 oyununda yapılan indirim, serinin tutkunu olan ancak yüksek ücreti nedeniyle şu zamana kadar oyunu alamamış olan kişileri sevindirebilir. 219 TL’den 109,50 TL’ye düşen Football Manager 2020, spor kategorisinde olup indirimden en çok faydalanılması beklenen spor oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.
Football Manager 20 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 - 64-bit
- İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alanı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 – 3.0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 / NVIDIA GT 730 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alanı
NBA 2K Playgrounds 2
- Tür: Spor
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Saber Interactive
NBA seven 2K tutkunlarının oynayabileceği, güzel ve tatlı grafiklere sahip, farklı modları olan, kullanıcılar tarafından beğenilen NBA 2K Playgrounds 2, NBA 2K serisinin iyi oyunları arasında yer alıyor. 219 TL'den %75'lik bir indirimle birlikte 54,75 TL'ye düşen oyun, mağazada alıcılarını bekliyor.
NBA 2K Playgrounds 2 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel core i3 CPU 530 2.93GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GT 630
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4690 3.50 Ghz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 670,
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu ses kartı
eFootball PES 2020:
- Tür: Spor
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Konami
EA Sports’un rakiplerinden olan Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2020 oyunu, %50’lik indirimle birlikte 99 TL’den 49,50 TL’ye düştü. Ayrıca oyunun eFootball PES 2020 isimli bir de ücretsiz versiyonu bulunmakta. Deneyip karar vermekse siz değerli takipçilerimize kalmış. :)
eFootball PES 2020 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX 4350
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alanı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
MotoGP™20:
- Tür: Spor, Simülasyon, Yarış
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: Milestone S.r.l.
Hem spor hem yarış tutkunu Steam kullanıcılarını sevindirecek bir haberi daha Steam’den aldığımız bilgiye göre kaleme alıyoruz. Moto GP 20 oyununda, 77 TL’den 46,20 TL’ye düşülerek %40’lık bir indirime gidilmiş. Hız ve mücadele tutkunları bu oyunu asla kaçırmamalılar. Ayrıca oyunun tüm sürümleri an itibariyle indirimde.
MotoGP™20 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500 veya AMD FX-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 with 2 GB VRAM veya daha iyisi / AMD Radeon HD 7950 with 2 GB VRAM veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-4820K 3.7 GHz veya AMD Ryzen 7 1700x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB VRAM ile veya daha iyisi | AMD Radeon RX 580 ile 8 GB VRAM veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
AO Tennis 2:
- Tür: Spor
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: Big Ant Studios
AO Tennis 2, Steam’de Türkçe desteği bulunmayan bir oyun ancak tenis oyununu bilgisayar ortamında oynamak isteyenler için listemizde yer alıyor. AO Tennis 2, 92 TL’lik bir fiyattan 46 TL’ye düşüyor ve %50 gibi ciddi bir indirimle Steam Yaz İndirimleri kapsamında karşımıza çıkıyor. Bu oyunu hem tenis tutkunlarına hem de Marsel İlhan’a tavsiye edebiliriz. :)
MotoGP™20 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i3-3210 veya AMD Athlon II X4 555
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Radeon HD 6670 veya NVIDIA Geforce GT710 en az 2GB SD ile
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 x64
- İşlemci: Intel Core i5-4200 veya AMD Phenom II X4 970
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390X veya NVIDIA GeForce GTX 970 minumum 4 GB SD ile
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
NBA 2K20:
- Tür: Spor, Simülasyon
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Visual Concepts
Steam kullanıcılarını en çok sevindiren indirimlerden biri NBA 2K20 oyununda yapıldı. Eski fiyatı birazcık el yakan oyun, 249 TL’den 37,35 TL’ye kadar düştü. Spor kategorisinde en yüksek sıralarda yer alan bu oyun için Steam, elini korkak alıştırmamış gibi.
NBA 2K20 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz veya AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyi.
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB veya AMD® Radeon™ HD 7770 1GB veya daha iyi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit veya Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz veya AMD FX-8370 @ 3.4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB veya AMD® Radeon™ R9 270 2GB veya daha iyi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
WWE 2K20:
- Tür: Spor, Simülasyon
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Visual Concepts
Bir zamanlar bizleri televizyon başına kitleyen, Amerikan güreşi olarak tanıdığımız WWE’nin WWE 2K20 oyunu, %85’lik dilimde olan büyük bir indirime girerek 249 TL’lik bir fiyattan şu anki fiyatı olan 37,35 TL’ye düşerek, Steam kullanıcılarını sevindiriyor.
WWE 2K20 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10 (son sürüm)
- İşlemci: Intel Core i5-3550 veya AMD FX 8150
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: 64-bit: Windows® 10
- İşlemci: Intel Core i7 3770 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 290X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Football, Tactics & Glory:
- Tür: Spor, Simülasyon
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Creoteam
Football Manager 2020 oyununun ardından menajerlik oyunu tutkunlarını sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında, Football, Tactics & Glory adlı oyun %40 indirime girerek 60 TL olan fiyatını 36 TL olarak güncelledi. 9 Temmuz 2020’ye kadar bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için ideal bir fırsat. Oyun, kullanıcı yorumlarından da geçer notu almışa benziyor.
Football, Tactics & Glory sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: 1 GHz
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: Shaders 3.0, 1024 x 768, 512 MB RAM’lik ekran kartıyla
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 800 MB kullanılabilir alan
Önerilen:
Football, Tactics & Glory oyununun yapımcı firmasının önerdiği bir sistem özelliği olmamakla birlikte yine minumum sistem gereksinimlerinin oyun için yeterli olacağını düşünüyoruz. Bu özelliklere sahip bir bilgisayar için oyunu sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.
F1 2019:
- Tür: Spor, Yarış, Simülasyon
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Codemasters
Motor sporlarına ilgi duyan kullanıcılar için F1® 2019 oyunu, %75 gibi büyük bir rakamla indirime girdi. 92 TL’den 23 TL’ye düşen oyun, spor ve hızın birleştirdiği hazzın doruklarına çıkmak isteyen Webtekno takipçilerinin ucuza alabileceği oyunlar arasında yer alıyor.
F1® 2019 sistem gereksinimleri:
Minumum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 / 64 bit
- İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX640 / HD7750
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 64 bit
- İşlemci: Intel i5 9600k veya AMD Ryzen 5 2600x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1660ti / RX590
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
İndirimdeki diğer oyunlar:
Değerli Webtekno takipçileri, bu başlığı ötekileştirmemizin bir sebebi var. :) Ülkemizde kıymeti bilinmeyen ya da fazla rağbet görmeyen spor dallarıyla ilgili oyunlar da Steam üzerinden indirime girdi ancak bu oyunlara listemizde yer vermeyip bu başlık altında değerlendirdik.
Spike Volleyball, R.B.I Baseball 20, Super Mega Baseball 3, Tennis Elbow, BOXVR gibi oyunlara göz atabilirsiniz. Meraklıları için beyzbol, voleybol, tenis gibi sporlara ait oyunların yer aldığı bu önerilerimiz de işe yarar.