Steam Yaz İndirimleri: Düşük Sistem Gereksinimli 11 Oyun

2020 yılı Steam Yaz İndirimleri başladı. Pek çok oyun %90’a varan indirimlerle oyunculara satışa sunuldu. Biz de bu süreçte, yüksek performanslı bilgisayarlara sahip olmayan oyunseverleri mutlu etmek için düşük sistem gereksinimli oyunları seçtik. Emin olun, bu oyunlara verdiğiniz her kuruşun karşılığını alacaksınız.

2020 yılının ilk çeyreğinin tüm insanlık için kabus gibi geçtiği bu günlerde, oyunsevenleri mutlu edecek kampanya sonunda geldi: Steam Yaz İndirimleri. Normal zamanda almaktan çekindiğimiz, “O kadar para verilir mi?” dediğimiz tüm oyunlar makul fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

Elbette her oyunu hak ettiği kalitede oynamak mümkün değil. Kimse Red Dead Redemption 2’nin yanına rahatça yaklaşamıyor. Bu yüzden, yüksek performanslı bilgisayara sahip olmayan oyunsevenler için düşük sistem gereksinimli oyunlardan oluşan bir Steam Yaz İndirimleri listesi hazırladık.

Steam Yaz İndirimleri’nin düşük sistem gereksinimli oyunları:

Mount & Blade: Warband

Call of Duty 4: Modern Warfare

Hotline Miami

Stardew Valley

Hollow Knight

Limbo

Fallout: New Vegas

Batman: Arkham Asylum

Dishonored

Total War: Rome II

Papers Please

Mount & Blade: Warband

Tür: RPG, Savaş

Çıkış Yılı: 2010

Yapımcı: TaleWords

Mount & Blade II: Bannerlord oyun dünyasına daha yeni bomba gibi düşmüşken Steam Yaz İndirimleri serinin önemli oyunlarından biri olan Mount & Blade: Warband'i oynamak için büyük bir fırsat sunuyor. Oyun 30 TL'den 7,49 TL'ye düştü.

Mount & Blade: Warband sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows® XP

İşlemci: Intel Pentium 4 2,0 GHz veya AMD 2,5 GHz

Bellek: 512 MB RAM

Ekran Kartı: 64 MB RAM'li 3D ekran kartı

Sabit Disk: 100 MB boş alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP veya daha iyi

İşlemci: Intel Core Duo 2,0 GHz / AMD Athlon 64 X2 3600+

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce FX 5200 / ATI Radeon 9600

Sabit Disk: 100 MB boş alan

Call of Duty 4: Modern Warfare

Tür: FPS, Savaş

Çıkış Yılı: 2007

Yapımcı: Activision

Düşük sistem gereksinimli oyunların başında şüphesiz Call of Duty 4: Modern Warfare geliyor. Oyun 2007 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyor.

Call of Duty 4: Modern Warfare sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista

İşlemci: Intel Pentium 4 2,40 GHz / AMD Athlon XP 2600+

Bellek: 512 MB RAM

Ekran Kartı: GeForce 6600 / Radeon 9800 Pro

Sabit Disk: 8 GB

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista

İşlemci: Intel Core2 Duo P8600 2,40 GHz / AMD A6-1450 APU

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı GeForce 7800 GT / Radeon X1800 GTO

Sabit Disk: 8 GB

DirectX 9

Hotline Miami

Tür: Aksiyon, Bağımsız

Çıkış Yılı: 2012

Yapımcı: Devolver Digital

Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 4,5 TL’ye düşen bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Düşük sistem gereksinimlerine sahip bu bağımsız oyun, sizi bambaşka bir dünyaya götürecek.

Hotline Miami sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows® Vista SP2/ Windows® 7

İşlemci: 1,2 GHz

Bellek: 512 MB RAM

Sabit Disk: 250 MB

Ekran kartı: DirectX 8 destekleyen 32 MB ekran kartları

DirectX 8

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows® Vista SP2/ Windows® 7

İşlemci: 1,4 GHz

Bellek: 512 MB RAM

Sabit Disk: 250 MB

Ekran kartı: DirectX 8 destekleyen 32 MB ekran kartları

DirectX 8

Stardew Valley

Tür: Simülasyon, RPG

Çıkış Yılı: 2016

Yapımcı: Sickhead Games

Tek bir kişi tarafından yapılan Stardew Valley, Steam Yaz İndirimleri’nin hâlâ gözde oyunu. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız mutlaka şans vermelisiniz.

Stardew Valley sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Sabit Disk: 500 MB

Ekran Kartı: 256 MB ekran kartları

DirectX 10

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2,0 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+

Bellek: 2 GB RAM

Sabit Disk: 500 MB

Ekran Kartı: 256 MB ve üstündeki ekran kartları

DirectX 10

Hollow Knight

Tür: Aksiyon, Platform

Çıkış Yılı: 2017

Yapımcı: Team Cherry

Çıktığı yıl birçok ödül kazanan Hollow Knight, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 24 liradan 12 liraya düştü. Film tadında bir platform oyunu oynamak istiyorsanız mutlaka şans verin.

Hollow Knight sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200

Bellek: 4 GB RAM

Sabit Disk: 9 GB

Ekran Kartı: GeForce 9800GTX+ 1 GB

DirectX 10

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200

Bellek: 8 GB RAM

Sabit Disk: 9 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 560

DirectX 11

Limbo

Tür: Aksiyon, Korku, Gerilim, Platform

Çıkış Yılı: 2010

Yapımcı: Dino Christian Patti, Mads Wibroe

Düşük sistem gereksinimli oyunlardan bir diğeri de Limbo. Steam Yaz İndirimleri ile 18 TL’den 2,7 TL’ye düşen oyun, platform ve gerilim türünü sevenler için oldukça ideal.

Limbo sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 2,0 GHz / AMD Athlon XP 1700+

Bellek: 512 MB RAM

Sabit Disk: 185 MB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 4290 / NVIDIA GeForce 205

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 3,0 GHz / AMD Athlon XP 3000+

Bellek: 1 GB RAM

Sabit Disk: 185 MB

Ekran Kartı: AMD Radeon 9800 Pro / NVIDIA GeForce GT 120

DirectX 9

Fallout: New Vegas

Tür: Aksiyon, RPG

Çıkış Yılı: 2010

Yapımcı: Bethesda Softworks

Fallout serisinin en iyi oyunlarından biri olan Fallout: New Vegas da Steam Yaz İndirimleri’nde indirime girdi. Oyun 18 TL’den 5,4 TL’ye düştü. Seriden haberdarsanız ve daha önce hiç oynamadıysanız, New Vegas’a bir şans verebilirsiniz.

Fallout: New Vegas sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 2,53 GHz / AMD Athlon XP 2500+

Bellek: 1 GB RAM

Sabit Disk: 10 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon X850 / NVIDIA GeForce 6800 GS

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium Dual Core E5200 2,5 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+

Bellek: 1 GB RAM

Sabit Disk: 10 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce GT 140

DirectX 9

Batman: Arkham Asylum

Tür: Aksiyon, Macera

Çıkış Yılı: 2010

Yapımcı: Warner Bros. Interactive Entertainment

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen neredeyse tüm Batman oyunları birer şaheser. Batman: Arkham Asylum ise bu şaheserlerin başında geliyor. Steam Yaz İndirimleri ile 31 TL’den 7,75 TL’ye düşen bu güzide oyuna bir şans vermelisiniz.

Batman: Arkham Asylum sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Pentium 4 3,0 GHz / Athlon 64 3000+

Bellek: 1 GB RAM

Sabit Disk: 10 GB

Ekran Kartı: GeForce 6600 256 MB / Radeon X1300 256 MB

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Pentium D 830 3,0 GHz / Athlon 64 X2 Dual Core 3800+

Bellek: 2 GB RAM

Sabit Disk: 10 GB

Ekran Kartı: GeForce 6600 256 MB / Radeon X1300 256 MB

DirectX 9

Dishonored

Tür: Aksiyon, Macera

Çıkış Yılı: 2012

Yapımcı: Arkane Studios

Çıktığı yıldan itibaren birçok ödül kazanan Dishonored da Steam Yaz İndirimleri ile birlikte indirime giren oyunların arasında. Devam oyununun aksine düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun olan Dishonored, 29 TL’den 8,69 TL’ye düştü.

Dishonored sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 3,0 GHz çift çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Sabit Disk: 9 GB

Ekran Kartı: GeforceGTX 460 512 MB / ATI Radeon HD 5850 512 MB

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 2,4 Ghz dört çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Sabit Disk: 9 GB

Ekran Kartı: GeforceGTX 460 768 MB / ATI Radeon HD 5850 768 MB

DirectX 9

Total War: Rome II

Tür: Strateji

Çıkış Yılı: 2013

Yapımcı: SEGA

Strateji dendi mi akla gelen ilk oyunlardan olan Total War: Rome II, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 210 TL’den 52,50 TL’ye düştü. Steam’de Emperor Edition olarak satılan oyun tam 14 paket içeriyor.

Total War: Rome II sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

İşlemci: 2 GHz çift çekirdekli işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Sabit Disk: 35 GB

Ekran Kartı: 512 MB DirecX 9’u destekleyen ekran kartları

DirectX 9

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8

İşlemci: İkinci nesil Intel Core i5

Bellek: 4 GB RAM

Sabit Disk: 35 GB

Ekran Kartı: 1024 MB DirecX 9’u destekleyen ekran kartları

DirectX 9

Papers Please

Tür: Macera, Bağımsız

Çıkış Yılı: 2013

Yapımcı: Lucas Poe

Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin son oyunu Papers Please. Çıktığı yıldan itibaren birçok ödül kazanan Papers Please, indie oyun sevenler için oldukça ideal. Oyun Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 18 TL’den 9 TL’ye düştü.

Papers Please sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 1,8 GHz / AMD Athlon XP 1700+

Bellek: 1 GB RAM

Sabit Disk: 1 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon X600 Series veya NVIDIA GeForce 210

DirectX 9

Önerilen: