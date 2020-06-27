Steam Yaz İndirimleri: Düşük Sistem Gereksinimli 11 Oyun

2020 yılının ilk çeyreğinin tüm insanlık için kabus gibi geçtiği bu günlerde, oyunsevenleri mutlu edecek kampanya sonunda geldi: Steam Yaz İndirimleri. Normal zamanda almaktan çekindiğimiz, “O kadar para verilir mi?” dediğimiz tüm oyunlar makul fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.
Elbette her oyunu hak ettiği kalitede oynamak mümkün değil. Kimse Red Dead Redemption 2’nin yanına rahatça yaklaşamıyor. Bu yüzden, yüksek performanslı bilgisayara sahip olmayan oyunsevenler için düşük sistem gereksinimli oyunlardan oluşan bir Steam Yaz İndirimleri listesi hazırladık.
Steam Yaz İndirimleri’nin düşük sistem gereksinimli oyunları:
- Mount & Blade: Warband
- Call of Duty 4: Modern Warfare
- Hotline Miami
- Stardew Valley
- Hollow Knight
- Limbo
- Fallout: New Vegas
- Batman: Arkham Asylum
- Dishonored
- Total War: Rome II
- Papers Please
Mount & Blade: Warband
- Tür: RPG, Savaş
- Çıkış Yılı: 2010
- Yapımcı: TaleWords
Mount & Blade II: Bannerlord oyun dünyasına daha yeni bomba gibi düşmüşken Steam Yaz İndirimleri serinin önemli oyunlarından biri olan Mount & Blade: Warband'i oynamak için büyük bir fırsat sunuyor. Oyun 30 TL'den 7,49 TL'ye düştü.
Mount & Blade: Warband sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows® XP
- İşlemci: Intel Pentium 4 2,0 GHz veya AMD 2,5 GHz
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: 64 MB RAM'li 3D ekran kartı
- Sabit Disk: 100 MB boş alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha iyi
- İşlemci: Intel Core Duo 2,0 GHz / AMD Athlon 64 X2 3600+
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce FX 5200 / ATI Radeon 9600
- Sabit Disk: 100 MB boş alan
Call of Duty 4: Modern Warfare
- Tür: FPS, Savaş
- Çıkış Yılı: 2007
- Yapımcı: Activision
Düşük sistem gereksinimli oyunların başında şüphesiz Call of Duty 4: Modern Warfare geliyor. Oyun 2007 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ güncelliğini koruyor.
Call of Duty 4: Modern Warfare sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
- İşlemci: Intel Pentium 4 2,40 GHz / AMD Athlon XP 2600+
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 6600 / Radeon 9800 Pro
- Sabit Disk: 8 GB
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista
- İşlemci: Intel Core2 Duo P8600 2,40 GHz / AMD A6-1450 APU
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı GeForce 7800 GT / Radeon X1800 GTO
- Sabit Disk: 8 GB
- DirectX 9
Hotline Miami
- Tür: Aksiyon, Bağımsız
- Çıkış Yılı: 2012
- Yapımcı: Devolver Digital
Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 4,5 TL’ye düşen bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Düşük sistem gereksinimlerine sahip bu bağımsız oyun, sizi bambaşka bir dünyaya götürecek.
Hotline Miami sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows® Vista SP2/ Windows® 7
- İşlemci: 1,2 GHz
- Bellek: 512 MB RAM
- Sabit Disk: 250 MB
- Ekran kartı: DirectX 8 destekleyen 32 MB ekran kartları
- DirectX 8
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows® Vista SP2/ Windows® 7
- İşlemci: 1,4 GHz
- Bellek: 512 MB RAM
- Sabit Disk: 250 MB
- Ekran kartı: DirectX 8 destekleyen 32 MB ekran kartları
- DirectX 8
Stardew Valley
- Tür: Simülasyon, RPG
- Çıkış Yılı: 2016
- Yapımcı: Sickhead Games
Tek bir kişi tarafından yapılan Stardew Valley, Steam Yaz İndirimleri’nin hâlâ gözde oyunu. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız mutlaka şans vermelisiniz.
Stardew Valley sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 2 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk: 500 MB
- Ekran Kartı: 256 MB ekran kartları
- DirectX 10
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2,0 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk: 500 MB
- Ekran Kartı: 256 MB ve üstündeki ekran kartları
- DirectX 10
Hollow Knight
- Tür: Aksiyon, Platform
- Çıkış Yılı: 2017
- Yapımcı: Team Cherry
Çıktığı yıl birçok ödül kazanan Hollow Knight, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 24 liradan 12 liraya düştü. Film tadında bir platform oyunu oynamak istiyorsanız mutlaka şans verin.
Hollow Knight sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200
- Bellek: 4 GB RAM
- Sabit Disk: 9 GB
- Ekran Kartı: GeForce 9800GTX+ 1 GB
- DirectX 10
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E5200
- Bellek: 8 GB RAM
- Sabit Disk: 9 GB
- Ekran Kartı: GeForce GTX 560
- DirectX 11
Limbo
- Tür: Aksiyon, Korku, Gerilim, Platform
- Çıkış Yılı: 2010
- Yapımcı: Dino Christian Patti, Mads Wibroe
Düşük sistem gereksinimli oyunlardan bir diğeri de Limbo. Steam Yaz İndirimleri ile 18 TL’den 2,7 TL’ye düşen oyun, platform ve gerilim türünü sevenler için oldukça ideal.
Limbo sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Pentium 4 2,0 GHz / AMD Athlon XP 1700+
- Bellek: 512 MB RAM
- Sabit Disk: 185 MB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 4290 / NVIDIA GeForce 205
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Pentium 4 3,0 GHz / AMD Athlon XP 3000+
- Bellek: 1 GB RAM
- Sabit Disk: 185 MB
- Ekran Kartı: AMD Radeon 9800 Pro / NVIDIA GeForce GT 120
- DirectX 9
Fallout: New Vegas
- Tür: Aksiyon, RPG
- Çıkış Yılı: 2010
- Yapımcı: Bethesda Softworks
Fallout serisinin en iyi oyunlarından biri olan Fallout: New Vegas da Steam Yaz İndirimleri’nde indirime girdi. Oyun 18 TL’den 5,4 TL’ye düştü. Seriden haberdarsanız ve daha önce hiç oynamadıysanız, New Vegas’a bir şans verebilirsiniz.
Fallout: New Vegas sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Pentium 4 2,53 GHz / AMD Athlon XP 2500+
- Bellek: 1 GB RAM
- Sabit Disk: 10 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon X850 / NVIDIA GeForce 6800 GS
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Pentium Dual Core E5200 2,5 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+
- Bellek: 1 GB RAM
- Sabit Disk: 10 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce GT 140
- DirectX 9
Batman: Arkham Asylum
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış Yılı: 2010
- Yapımcı: Warner Bros. Interactive Entertainment
Rocksteady Studios tarafından geliştirilen neredeyse tüm Batman oyunları birer şaheser. Batman: Arkham Asylum ise bu şaheserlerin başında geliyor. Steam Yaz İndirimleri ile 31 TL’den 7,75 TL’ye düşen bu güzide oyuna bir şans vermelisiniz.
Batman: Arkham Asylum sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Pentium 4 3,0 GHz / Athlon 64 3000+
- Bellek: 1 GB RAM
- Sabit Disk: 10 GB
- Ekran Kartı: GeForce 6600 256 MB / Radeon X1300 256 MB
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Pentium D 830 3,0 GHz / Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk: 10 GB
- Ekran Kartı: GeForce 6600 256 MB / Radeon X1300 256 MB
- DirectX 9
Dishonored
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış Yılı: 2012
- Yapımcı: Arkane Studios
Çıktığı yıldan itibaren birçok ödül kazanan Dishonored da Steam Yaz İndirimleri ile birlikte indirime giren oyunların arasında. Devam oyununun aksine düşük sistem gereksinimlerine sahip bir oyun olan Dishonored, 29 TL’den 8,69 TL’ye düştü.
Dishonored sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7
- İşlemci: 3,0 GHz çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Sabit Disk: 9 GB
- Ekran Kartı: GeforceGTX 460 512 MB / ATI Radeon HD 5850 512 MB
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7
- İşlemci: 2,4 Ghz dört çekirdekli işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Sabit Disk: 9 GB
- Ekran Kartı: GeforceGTX 460 768 MB / ATI Radeon HD 5850 768 MB
- DirectX 9
Total War: Rome II
- Tür: Strateji
- Çıkış Yılı: 2013
- Yapımcı: SEGA
Strateji dendi mi akla gelen ilk oyunlardan olan Total War: Rome II, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 210 TL’den 52,50 TL’ye düştü. Steam’de Emperor Edition olarak satılan oyun tam 14 paket içeriyor.
Total War: Rome II sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
- İşlemci: 2 GHz çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk: 35 GB
- Ekran Kartı: 512 MB DirecX 9’u destekleyen ekran kartları
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
- İşlemci: İkinci nesil Intel Core i5
- Bellek: 4 GB RAM
- Sabit Disk: 35 GB
- Ekran Kartı: 1024 MB DirecX 9’u destekleyen ekran kartları
- DirectX 9
Papers Please
- Tür: Macera, Bağımsız
- Çıkış Yılı: 2013
- Yapımcı: Lucas Poe
Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizin son oyunu Papers Please. Çıktığı yıldan itibaren birçok ödül kazanan Papers Please, indie oyun sevenler için oldukça ideal. Oyun Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 18 TL’den 9 TL’ye düştü.
Papers Please sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Pentium 4 1,8 GHz / AMD Athlon XP 1700+
- Bellek: 1 GB RAM
- Sabit Disk: 1 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon X600 Series veya NVIDIA GeForce 210
- DirectX 9
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Celeron E1200 Dual-Core 1.6GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+
- Bellek: 2 GB RAM
- Sabit Disk: 1 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6550D veya NVIDIA GeForce GT 230
- DirectX 9