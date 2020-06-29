Steam Yaz İndirimleri’nde Fiyatı Düşen 12 Yeni Oyun

Uzun bekleyiş 25 Haziran’da bitti, iki hafta boyunca sürecek olan 2020 Steam Yaz İndirimleri başladı. 2019-2020 yılında çıkmış yeni oyunlar Steam Yaz İndirimleri’nde büyük bir indirime girdi.

Bekleyiş nihayet sona erdi, oyun dünyasının heyecanla beklediği geleneksel Steam Yaz İndirimleri başladı. Etkinliğin başlamasından sonra yüzlerce hatta binlerce oyun çok uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Sizin için indirimlerin en popüler oyunlarını daha önce derlemiştik. Ancak Steam Yaz İndirimleri’nde dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni oyunlar. Resident Evil 3, STAR WARS Jedi: Fallen Order ve NBA 2K20 gibi birçok yeni oyun, kampanya kapsamında indirime girdi.

25 Haziran’da başlayan Steam Yaz İndirimleri, iki hafta boyunca sürecek. Bu içeriğimizde sizlere Steam Yaz İndirimleri’nde fiyatı düşen 13 yeni oyuna yer verdik.

Steam Yaz İndirimleri: Yeni oyunlar

Resident Evil 3

A Plague Tale: Innocence

Gears Tactics

Ori and the Will of the Wisps

DOOM Eternal

NBA 2K20

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Borderlands 3

Five Nights At Freddy’s: Help Wanted

Iratus: Lord of the Dead

Far Cry New Dawn

Football Manager 2020

Resident Evil 3

Tür: Aksiyon

Aksiyon Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: CAPCOM

CAPCOM İndirim oranı: %34

%34 Eski fiyat: 259 TL

259 TL Yeni fiyat: 170,94 TL

Resident Evil 3 Remake sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64 bit)

Windows 7, 8.1, 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX -6300 veya daha iyisi

Intel Core i5-4460 veya AMD FX -6300 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: 2 GB Video RAM'li NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x

2 GB Video RAM'li NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x Depolama: 45 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590 veya daha iyisi

Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 Depolama: 45 GB

A Plague Tale: Innocence

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Asobo Studio

Asobo Studio İndirim oranı: %66

%66 Eski fiyat: 130 TL

130 TL Yeni fiyat: 44,20 TL

A Plague Tale: Innocence sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-2120 (3,3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3,6 GHz)

Intel Core i3-2120 (3,3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3,6 GHz) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 Depolama: 50 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz)

: Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz) Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 480

4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 480 Depolama: 50 GB

Gears Tactics

Tür: Strateji

Strateji Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios İndirim oranı: %33

%33 Eski fiyat: 92 TL

92 TL Yeni fiyat: 61,64 TL

Gears Tactics sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000

Intel i3 Skylake | AMD FX-6000 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti Depolama: 45 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3

Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 Depolama: 45 GB

Ori and the Will of the Wisps

Tür: Macera

Macera Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: Xbox Game Studios

Xbox Game Studios İndirim oranı: %35

%35 Eski fiyat: 75 TL

75 TL Yeni fiyat: 48,75 TL

Ori and the Will of the Wisps sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 18362

Windows 10 Version 18362 İşlemci: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460

AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370

Nvidia GTX 950 | AMD R7 370 Depolama: 20 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 18362.0

Windows 10 Version 18362.0 İşlemci: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake

AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 | AMD RX 570

Nvidia GTX 970 | AMD RX 570 Depolama: 20 GB

DOOM Eternal

Tür: Aksiyon

Aksiyon Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks İndirim oranı: %50

%50 Eski fiyat: 199 TL

199 TL Yeni fiyat: 99,50TL

DOOM Eternal sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) / Windows 10 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) / Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5, 3,3 GHz veya AMD Ryzen 3, 3,1 GHz

Intel Core i5, 3,3 GHz veya AMD Ryzen 3, 3,1 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB) Depolama: 50 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X

Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB) Depolama: 50 GB

NBA 2K20

Tür: Simülasyon, Spor

Simülasyon, Spor Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: 2K

2K İndirim oranı: %85

%85 Eski fiyat: 249 TL

249 TL Yeni fiyat: 37,35 TL

NBA 2K20 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit)

Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit) İşlemci: I ntel Core i3-530, 2,93 GHz / AMD FX-4100 3,60 GHz

ntel Core i3-530, 2,93 GHz / AMD FX-4100 3,60 GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB

NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB Depolama: 80 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit)

Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4430, 3 GHz / AMD FX-8370, 3,4 GHz

Intel Core i5-4430, 3 GHz / AMD FX-8370, 3,4 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB Depolama: 80 GB

STAR WARS Jedi: Fallen Order

Tür: Aksiyon

Aksiyon Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Electronic Arts

Electronic Arts İndirim oranı: %50

%50 Eski fiyat: 469 TL

469 TL Yeni fiyat: 234,50 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit)

Windows 7/8.1/10 (64 bit) İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220

AMD FX-6100/Intel i3-3220 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 t

AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 t Depolama: 55 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit)

Windows 7/8.1/10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K

AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti

AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti Depolama: 55 GB

Borderlands 3

Tür: RYO, Aksiyon

RYO, Aksiyon Çıkış yılı: 2020

2020 Yapımcı: 2K

2K İndirim oranı: %50

%50 Eski fiyat: 309 TL

309 TL Yeni fiyat: 154,50 TL

Borderlands 3 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/10

Windows 7/10 İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

AMD FX-8350 veya Intel i5-3570 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB Depolama: 75 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/10

Windows 7/10 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)

AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770) Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Depolama: 75 GB

Five Nights At Freddy’s: Help Wanted

Tür: Basit Eğlence, Aksiyon, VR seçeneği mevcut

Basit Eğlence, Aksiyon, VR seçeneği mevcut Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: ScottGames

ScottGames İndirim oranı: %33

%33 Eski fiyat: 50 TL

50 TL Yeni fiyat: 33,50 TL

Five Nights At Freddy’s: Help Wanted sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8

Windows 8 İşlemci: Intel i5-4590 veya daha iyisi / AMD FX 8350 veya daha iyisi

Intel i5-4590 veya daha iyisi / AMD FX 8350 veya daha iyisi Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 390

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 390 Depolama: 11 GB

Iratus: Lord of the Dead

Tür: RYO, Strateji

RYO, Strateji Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Unfrozen

Unfrozen İndirim oranı: %30

%30 Eski fiyat: 42 TL

42 TL Yeni fiyat: 29,40 TL

Iratus: Lord of the Dead sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows (64 bit)

Windows (64 bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz

Intel Core 2 Duo 2,4 GHz Bellek: 1 GB RAM

1 GB RAM Ekran Kartı: Open GL 3.2+

Open GL 3.2+ Depolama: 3.500 MB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 3,0 GHz

Intel Core i5 3,0 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R9 280X

NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R9 280X Depolama: 3.500 MB

Far Cry New Dawn

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: Ubisoft

Ubisoft İndirim oranı: %60

%60 Eski fiyat: 199 TL

199 TL Yeni fiyat: 79,60 TL

Far Cry New Dawn sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 2400 3,1 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz

Intel Core i5 2400 3,1 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) veya AMD Radeon R9 270X (2 GB)

NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) veya AMD Radeon R9 270X (2 GB) Depolama: 30 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790 3,6 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

Intel Core i7-4790 3,6 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) veya AMD Radeon R9 290X (4 GB) Depolama: 30 GB

Football Manager 2020

Tür: Simülasyon, Spor

Simülasyon, Spor Çıkış yılı: 2019

2019 Yapımcı: SEGA

SEGA İndirim oranı: %50

%50 Eski fiyat: 219 TL

219 TL Yeni fiyat: 109,50 TL

Football Manager 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bit)

Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bit) İşlemci: Intel Pentium 4 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz

Intel Pentium 4 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600M GT / AMD Radeon HD 3650 / Intel GMA X4500

NVIDIA GeForce 9600M GT / AMD Radeon HD 3650 / Intel GMA X4500 VRAM: 256 MB VRAM

256 MB VRAM Depolama: 7 GB

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