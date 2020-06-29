Steam Yaz İndirimleri’nde Fiyatı Düşen 12 Yeni Oyun

Bekleyiş nihayet sona erdi, oyun dünyasının heyecanla beklediği geleneksel Steam Yaz İndirimleri başladı. Etkinliğin başlamasından sonra yüzlerce hatta binlerce oyun çok uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Sizin için indirimlerin en popüler oyunlarını daha önce derlemiştik. Ancak Steam Yaz İndirimleri’nde dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni oyunlar. Resident Evil 3, STAR WARS Jedi: Fallen Order ve NBA 2K20 gibi birçok yeni oyun, kampanya kapsamında indirime girdi.
25 Haziran’da başlayan Steam Yaz İndirimleri, iki hafta boyunca sürecek. Bu içeriğimizde sizlere Steam Yaz İndirimleri’nde fiyatı düşen 13 yeni oyuna yer verdik.
Steam Yaz İndirimleri: Yeni oyunlar
- Resident Evil 3
- A Plague Tale: Innocence
- Gears Tactics
- Ori and the Will of the Wisps
- DOOM Eternal
- NBA 2K20
- STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Borderlands 3
- Five Nights At Freddy’s: Help Wanted
- Iratus: Lord of the Dead
- Far Cry New Dawn
- Football Manager 2020
Resident Evil 3
- Tür: Aksiyon
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: CAPCOM
- İndirim oranı: %34
- Eski fiyat: 259 TL
- Yeni fiyat: 170,94 TL
Resident Evil 3 Remake sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX -6300 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB Video RAM'li NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
- Depolama: 45 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- Depolama: 45 GB
A Plague Tale: Innocence
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Asobo Studio
- İndirim oranı: %66
- Eski fiyat: 130 TL
- Yeni fiyat: 44,20 TL
A Plague Tale: Innocence sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-2120 (3,3 GHz)/AMD FX-4100 X4 (3,6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870
- Depolama: 50 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)/AMD FX-8300 (3,3 GHz)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 480
- Depolama: 50 GB
Gears Tactics
- Tür: Strateji
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: Xbox Game Studios
- İndirim oranı: %33
- Eski fiyat: 92 TL
- Yeni fiyat: 61,64 TL
Gears Tactics sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- Depolama: 45 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970
- Depolama: 45 GB
Ori and the Will of the Wisps
- Tür: Macera
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: Xbox Game Studios
- İndirim oranı: %35
- Eski fiyat: 75 TL
- Yeni fiyat: 48,75 TL
Ori and the Will of the Wisps sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 Version 18362
- İşlemci: AMD Athlon X4 | Intel Core i5 4460
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 950 | AMD R7 370
- Depolama: 20 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 Version 18362.0
- İşlemci: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 | AMD RX 570
- Depolama: 20 GB
DOOM Eternal
- Tür: Aksiyon
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: Bethesda Softworks
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 199 TL
- Yeni fiyat: 99,50TL
DOOM Eternal sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) / Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5, 3,3 GHz veya AMD Ryzen 3, 3,1 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)
- Depolama: 50 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB)
- Depolama: 50 GB
NBA 2K20
- Tür: Simülasyon, Spor
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: 2K
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 249 TL
- Yeni fiyat: 37,35 TL
NBA 2K20 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-530, 2,93 GHz / AMD FX-4100 3,60 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB / AMD Radeon HD 7770 1 GB
- Depolama: 80 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit) veya Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4430, 3 GHz / AMD FX-8370, 3,4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 270 2 GB
- Depolama: 80 GB
STAR WARS Jedi: Fallen Order
- Tür: Aksiyon
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Electronic Arts
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 469 TL
- Yeni fiyat: 234,50 TL
STAR WARS Jedi: Fallen Order sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit)
- İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650 t
- Depolama: 55 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, Nvidia GTX 1070/GTX1660Ti
- Depolama: 55 GB
Borderlands 3
- Tür: RYO, Aksiyon
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: 2K
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 309 TL
- Yeni fiyat: 154,50 TL
Borderlands 3 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/10
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB
- Depolama: 75 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Depolama: 75 GB
Five Nights At Freddy’s: Help Wanted
- Tür: Basit Eğlence, Aksiyon, VR seçeneği mevcut
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: ScottGames
- İndirim oranı: %33
- Eski fiyat: 50 TL
- Yeni fiyat: 33,50 TL
Five Nights At Freddy’s: Help Wanted sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 8
- İşlemci: Intel i5-4590 veya daha iyisi / AMD FX 8350 veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD R9 390
- Depolama: 11 GB
Iratus: Lord of the Dead
- Tür: RYO, Strateji
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Unfrozen
- İndirim oranı: %30
- Eski fiyat: 42 TL
- Yeni fiyat: 29,40 TL
Iratus: Lord of the Dead sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows (64 bit)
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: Open GL 3.2+
- Depolama: 3.500 MB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 3,0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R9 280X
- Depolama: 3.500 MB
Far Cry New Dawn
- Tür: Aksiyon, Macera
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Ubisoft
- İndirim oranı: %60
- Eski fiyat: 199 TL
- Yeni fiyat: 79,60 TL
Far Cry New Dawn sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 2400 3,1 GHz veya AMD FX 6350 3,9 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (2 GB) veya AMD Radeon R9 270X (2 GB)
- Depolama: 30 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 3,6 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)
- Depolama: 30 GB
Football Manager 2020
- Tür: Simülasyon, Spor
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: SEGA
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 219 TL
- Yeni fiyat: 109,50 TL
Football Manager 2020 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 8.1 (64 bit)
- İşlemci: Intel Pentium 4 veya AMD Athlon 64 – 2,2 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9600M GT / AMD Radeon HD 3650 / Intel GMA X4500
- VRAM: 256 MB VRAM
- Depolama: 7 GB
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 – 3,0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 / NVIDIA GT 730
- VRAM: 2 GB VRAM
- Depolama: 7 GB