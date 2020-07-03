Steam Yaz İndirimleri'nin En İyi 10 Rol Yapma Oyunu

Bu yıl da Steam Yaz İndirimleri hız kesmeden devam ediyor. İndirim kampanyası kapsamında fiyatı düşen en iyi rol yapma (RYO - RPG) oyunlarını listeledik.

25 Haziran 2020 tarihinde başlayan Steam Yaz İndirimleri bütün hızıyla devam ediyor. Steam’in sunduğu büyük indirimlerin katkılarıyla oyuncular kütüphanelerini genişletiyor. Biz de bu sefer Steam Yaz İndirimleri’nde satın alabileceğiniz farklı türlerden rol yapma oyunlarını listeledik.

Son dönemlerde çıkan yeni oyunların dışında geçmiş yıllarda çıkan efsanevi rol yapma oyunlarını da bu listeye ekledik. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız listedeki yapımlara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Steam Yaz İndirimleri’nin en iyi rol yapma (RPG) oyunları:

The Witcher 3: Wild Hunt

South Park: The Stick of Truth

Dark Souls III

The Elder Scrolls Online

Stardew Valley

Mount & Blade II: Bannerlord

Fallout 4

Hades

Assassin's Creed Odyssey

Undertale

The Witcher 3: Wild Hunt

Çıkış tarihi: 18 Mayıs 2015

18 Mayıs 2015 Yapımcı: CD Projekt RED

CD Projekt RED İndirimli fiyatı: 17,99 TL

Çok iyi bir açık dünyaya sahip olması, çok geniş bir görev yelpazesinin bulunması ve neredeyse kusursuz bir hikaye anlatımı The Witcher 3: Wild Hunt'ı öne çıkaran detaylar arasında. İndirim kapsamında oldukça düşük bir fiyatının olmasıyle Witcher denemek isteyenler göz kırpıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940 Bellek: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz

Intel Core i7 3770 3.4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

South Park: The Stick of Truth

Çıkış tarihi: 4 Mart 2014

4 Mart 2014 Yapımcı: Ubisoft

Ubisoft İndirimli fiyatı: 33,75 TL

Ünlü animasyon dizisi South Park'un efsane oyunlarından The Stick of Truth, çocuklar iki krallığa ayrılıyor ve gerçeklik çubuğunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyunda Savaşçı, Büyücü, Hırsız ve Jew olmak üzere dört ayrı sınıf yer alıyor. Oyun boyunca neredeyse tüm South Park karakterlerini görebiliyoruz. Hatta buna uzaylılar, politikacılar ve nazi inekler de dahil.

South Park: The Stick of Truth sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 İşlemci: Intel Pentium Dual-Core E2180 2,0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz

Intel Pentium Dual-Core E2180 2,0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz Bellek: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD Radeon HD 2600 XT

NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD Radeon HD 2600 XT DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8

Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,3 GHz veya daha iyisi

Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,3 GHz veya daha iyisi Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800 GT veya AMD Radeon HD 4870 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce 9800 GT veya AMD Radeon HD 4870 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Dark Souls III

Çıkış tarihi: 11 Nisan 2016

11 Nisan 2016 Yapımcı: FromSoftware

FromSoftware İndirimli fiyatı: 44,75 TL

Dark Souls III 2016 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bugün hala en popüler RYO oyunlarından biri. Efsanevi boss savaşlarına ağırlık verilen bir oyun yapısına sahip olan Dark Souls III, sizi ekranlarınızın başından kaldırmayacak.

Dark Souls III sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300

Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300 Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit)

Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 serisi

NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 serisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

The Elder Scrolls Online

Çıkış tarihi: 4 Nisan 2014

4 Nisan 2014 Yapımcı: ZeniMax Online Studios

ZeniMax Online Studios İndirimli fiyatı: 36,90 TL

The Elder Scrolls Online, 2014 yılında piyasaya sürüldü ancak o yıldan beri sayısız güncelleme gelmesiyle bir hayli gelişti.

The Elder Scrolls Online sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 540 veya AMD A6-3620 veya daha iyisi

Intel Core i3 540 veya AMD A6-3620 veya daha iyisi Bellek: 3 GB

3 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon 6850

NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon 6850 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 2300 veya AMD FX4350

Intel Core i5 2300 veya AMD FX4350 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850 veya daha iyisi

NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850 veya daha iyisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Stardew Valley

Çıkış tarihi: 20 Şubat 2016

20 Şubat 2016 Yapımcı: ConcernedApe

ConcernedApe İndirimli fiyatı: 14,40 TL

Stardew Valley, nostaljik havası ve düşük sistem gereksinimleriyle çiftçiliği geniş bir oyuncu kitlesine sevdirmeyi başardı. Aynı zamanda şirin atmosferi, daha sade ve basit oynanışı ise Stardew Valley’in sevilme sebeplerinden yalnızca birkaçı.

Stardew Valley sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha iyisi

Windows Vista veya daha iyisi İşlemci: 2 GHz

2 GHz Bellek: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 256 MB video hafızası, shader model 3.0+

256 MB video hafızası, shader model 3.0+ DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Önerilen: Belirtilmemiş

Mount & Blade II: Bannerlord

Çıkış tarihi: 30 Mart 2020

30 Mart 2020 Yapımcı: TaleWorlds Entertainment

TaleWorlds Entertainment İndirimli fiyatı: 119,99 TL

Mount & Blade II: Bannerlord yıllar süren bekleyişin sonunda 30 Mart tarihinde kullanıcılara sunuldu. Yeni çıkan oyunlar arasında yer aldığı için çok yüksek bir indirim beklemesek de oyunun fiyatında %20 indirim yapıldı.

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600X Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Fallout 4

Çıkış tarihi: 10 Kasım 2015

10 Kasım 2015 Yapımcı: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks İndirimli fiyatı: 39,90 TL

Bethesda’nın başarılı oyunlarından Fallout 4, %70 gibi büyük bir indirimle kullanıcılara sunuldu. Fallout 4, 2077 yılında yaşanan nükleer felaketin sonrasında Boston bölgesinde olan olayları bizlere sunuyor.

Fallout 4 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 2,8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz

Intel Core i5-2300 2,8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB

NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)

Windows 7/8/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7 4790 3,6 GHz / AMD FX-9590 4,7 GHz

Intel Core i7 4790 3,6 GHz / AMD FX-9590 4,7 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB / AMD Radeon R9 290X 4GB

NVIDIA GTX 780 3GB / AMD Radeon R9 290X 4GB Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Hades

Çıkış tarihi: 10 Aralık 2019

10 Aralık 2019 Yapımcı: Supergiant Games

Supergiant Games İndirimli fiyatı: 32 TL

Supergiant Games, yıllar boyunca Bastion, Transistor ve Pyre gibi önemli oyunlar ortaya çıkardı. Supergiant Games’in son oyunu olan Hades için Antik Yunan temasını büyük bir başarıyla ele alan bir Rogue-like aksiyon oyunu olduğunu söyleyebiliriz.

Hades sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

Windows 7 SP1 İşlemci: Dual Core 3,0 GHz

Dual Core 3,0 GHz Ekran Kartı: 1 GB VRAM / DirectX 10+ desteği

1 GB VRAM / DirectX 10+ desteği Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci: Dual Core 3,4 GHz

Dual Core 3,4 GHz Ekran Kartı: 2GB VRAM / DirectX 10+ desteği

2GB VRAM / DirectX 10+ desteği Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Assassin's Creed Odyssey

Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018

5 Ekim 2018 Yapımcı: Ubisoft

Ubisoft İndirimli fiyatı: 88,77 TL

Fransız oyun şirketi Ubisoft’un 2018 yılında piyasaya sürdüğü oyun Assassin's Creed Odyssey ile Assassin's Creed’in uzun yıllar süren rol yapma oyunu olma amacını gerçekleştiriyor. Oyunda hikaye anlatımından tutun da, ana karakter seçimi ve diyaloglara kadar köklü yenilikler var.

Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD FX 6300 3,8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 3,1 GHz

AMD FX 6300 3,8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 3,1 GHz Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD FX-8350 4,0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya daha iyisi

AMD FX-8350 4,0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya daha iyisi Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970

AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970 Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan

Undertale

Çıkış tarihi: 15 Eylül 2015

15 Eylül 2015 Yapımcı: tobyfox

tobyfox İndirimli fiyatı: 6,12 TL

Canavarlar dünyasında mahsur kalan bir çocuğun kaçışını bizlere anlatan Undertale, kendine has sanat tarzının yanı sıra oyunda seçime dayalı ilerleyişin olması ve RYO mekaniklerinin üzerinde durulması sayesinde bizlere kendini sevdirdi.

Undertale sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/7/8/10

Windows XP/ Vista/7/8/10 Bellek: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 128 MB

128 MB Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

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