Steam Yaz İndirimleri'nin En İyi 10 Rol Yapma Oyunu

25 Haziran 2020 tarihinde başlayan Steam Yaz İndirimleri bütün hızıyla devam ediyor. Steam’in sunduğu büyük indirimlerin katkılarıyla oyuncular kütüphanelerini genişletiyor. Biz de bu sefer Steam Yaz İndirimleri’nde satın alabileceğiniz farklı türlerden rol yapma oyunlarını listeledik.
Son dönemlerde çıkan yeni oyunların dışında geçmiş yıllarda çıkan efsanevi rol yapma oyunlarını da bu listeye ekledik. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız listedeki yapımlara göz atmanızı tavsiye ederiz.
Steam Yaz İndirimleri’nin en iyi rol yapma (RPG) oyunları:
- The Witcher 3: Wild Hunt
- South Park: The Stick of Truth
- Dark Souls III
- The Elder Scrolls Online
- Stardew Valley
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Fallout 4
- Hades
- Assassin's Creed Odyssey
- Undertale
The Witcher 3: Wild Hunt
- Çıkış tarihi: 18 Mayıs 2015
- Yapımcı: CD Projekt RED
- İndirimli fiyatı: 17,99 TL
Çok iyi bir açık dünyaya sahip olması, çok geniş bir görev yelpazesinin bulunması ve neredeyse kusursuz bir hikaye anlatımı The Witcher 3: Wild Hunt'ı öne çıkaran detaylar arasında. İndirim kapsamında oldukça düşük bir fiyatının olmasıyle Witcher denemek isteyenler göz kırpıyor.
The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940
- Bellek: 6 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7 3770 3.4 GHz / AMD AMD FX-8350 4 GHz
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
South Park: The Stick of Truth
- Çıkış tarihi: 4 Mart 2014
- Yapımcı: Ubisoft
- İndirimli fiyatı: 33,75 TL
Ünlü animasyon dizisi South Park'un efsane oyunlarından The Stick of Truth, çocuklar iki krallığa ayrılıyor ve gerçeklik çubuğunu ele geçirmeye çalışıyorlar. Oyunda Savaşçı, Büyücü, Hırsız ve Jew olmak üzere dört ayrı sınıf yer alıyor. Oyun boyunca neredeyse tüm South Park karakterlerini görebiliyoruz. Hatta buna uzaylılar, politikacılar ve nazi inekler de dahil.
South Park: The Stick of Truth sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
- İşlemci: Intel Pentium Dual-Core E2180 2,0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 3800+ 2,0 GHz
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT veya AMD Radeon HD 2600 XT
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E4400 2.0 GHz veya AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,3 GHz veya daha iyisi
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800 GT veya AMD Radeon HD 4870 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Dark Souls III
- Çıkış tarihi: 11 Nisan 2016
- Yapımcı: FromSoftware
- İndirimli fiyatı: 44,75 TL
Dark Souls III 2016 yılında piyasaya sürülmüş olmasına rağmen bugün hala en popüler RYO oyunlarından biri. Efsanevi boss savaşlarına ağırlık verilen bir oyun yapısına sahip olan Dark Souls III, sizi ekranlarınızın başından kaldırmayacak.
Dark Souls III sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 serisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
The Elder Scrolls Online
- Çıkış tarihi: 4 Nisan 2014
- Yapımcı: ZeniMax Online Studios
- İndirimli fiyatı: 36,90 TL
The Elder Scrolls Online, 2014 yılında piyasaya sürüldü ancak o yıldan beri sayısız güncelleme gelmesiyle bir hayli gelişti.
The Elder Scrolls Online sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3 540 veya AMD A6-3620 veya daha iyisi
- Bellek: 3 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 460 / AMD Radeon 6850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 2300 veya AMD FX4350
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Stardew Valley
- Çıkış tarihi: 20 Şubat 2016
- Yapımcı: ConcernedApe
- İndirimli fiyatı: 14,40 TL
Stardew Valley, nostaljik havası ve düşük sistem gereksinimleriyle çiftçiliği geniş bir oyuncu kitlesine sevdirmeyi başardı. Aynı zamanda şirin atmosferi, daha sade ve basit oynanışı ise Stardew Valley’in sevilme sebeplerinden yalnızca birkaçı.
Stardew Valley sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows Vista veya daha iyisi
- İşlemci: 2 GHz
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: 256 MB video hafızası, shader model 3.0+
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Önerilen: Belirtilmemiş
Mount & Blade II: Bannerlord
- Çıkış tarihi: 30 Mart 2020
- Yapımcı: TaleWorlds Entertainment
- İndirimli fiyatı: 119,99 TL
Mount & Blade II: Bannerlord yıllar süren bekleyişin sonunda 30 Mart tarihinde kullanıcılara sunuldu. Yeni çıkan oyunlar arasında yer aldığı için çok yüksek bir indirim beklemesek de oyunun fiyatında %20 indirim yapıldı.
Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 6 GB
- Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Fallout 4
- Çıkış tarihi: 10 Kasım 2015
- Yapımcı: Bethesda Softworks
- İndirimli fiyatı: 39,90 TL
Bethesda’nın başarılı oyunlarından Fallout 4, %70 gibi büyük bir indirimle kullanıcılara sunuldu. Fallout 4, 2077 yılında yaşanan nükleer felaketin sonrasında Boston bölgesinde olan olayları bizlere sunuyor.
Fallout 4 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 2,8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7 4790 3,6 GHz / AMD FX-9590 4,7 GHz
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB / AMD Radeon R9 290X 4GB
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Hades
- Çıkış tarihi: 10 Aralık 2019
- Yapımcı: Supergiant Games
- İndirimli fiyatı: 32 TL
Supergiant Games, yıllar boyunca Bastion, Transistor ve Pyre gibi önemli oyunlar ortaya çıkardı. Supergiant Games’in son oyunu olan Hades için Antik Yunan temasını büyük bir başarıyla ele alan bir Rogue-like aksiyon oyunu olduğunu söyleyebiliriz.
Hades sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
- İşlemci: Dual Core 3,0 GHz
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM / DirectX 10+ desteği
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşlemci: Dual Core 3,4 GHz
- Ekran Kartı: 2GB VRAM / DirectX 10+ desteği
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Assassin's Creed Odyssey
- Çıkış tarihi: 5 Ekim 2018
- Yapımcı: Ubisoft
- İndirimli fiyatı: 88,77 TL
Fransız oyun şirketi Ubisoft’un 2018 yılında piyasaya sürdüğü oyun Assassin's Creed Odyssey ile Assassin's Creed’in uzun yıllar süren rol yapma oyunu olma amacını gerçekleştiriyor. Oyunda hikaye anlatımından tutun da, ana karakter seçimi ve diyaloglara kadar köklü yenilikler var.
Assassin's Creed Odyssey sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD FX 6300 3,8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 3,1 GHz
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 / NVIDIA GeForce GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD FX-8350 4,0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 3,5 GHz veya daha iyisi
- Bellek: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 / NVIDIA GeForce GTX 970
- Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan
Undertale
- Çıkış tarihi: 15 Eylül 2015
- Yapımcı: tobyfox
- İndirimli fiyatı: 6,12 TL
Canavarlar dünyasında mahsur kalan bir çocuğun kaçışını bizlere anlatan Undertale, kendine has sanat tarzının yanı sıra oyunda seçime dayalı ilerleyişin olması ve RYO mekaniklerinin üzerinde durulması sayesinde bizlere kendini sevdirdi.
Undertale sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/7/8/10
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: 128 MB
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows XP/ Vista/7/8/10
- İşlemci: 2 GHz+
- Bellek: 3 GB
- Ekran Kartı: 512 MB
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan