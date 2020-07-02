Steam Yaz İndirimleri'nin En İyi 8 Strateji Oyunu

2020 yılı Steam Yaz İndirimleri başladı! Steam Yaz İndirimleri ile birlikte türünün en iyi strateji oyunları da indirime girdi. Söz konusu türü sevenler için, indirimdeki oyunlardan derlediğimiz bir liste hazırladık. İşte Steam Yaz İndirimleri ile birlikte indirime giren birbirinden güzel strateji oyunları!

Muhtemelen oyun türleri içerisinde hiçbir tür strateji kadar sadık bir oyuncu kitlesine sahip değildir. Hayata gözlerini Starcraft, Age of Empires ve Company of Heroes gibi oyunlarla açmışlar için strateji türünün dışında bir oyun oynamak oldukça zordur. Bu yüzden Steam Yaz İndirimleri günlerinde strateji türü sevenleri unutmak büyük bir saygısızlık olurdu.

Strateji türünü sevenler için Steam Yaz İndirimleri ile birlikte indirime giren oyunlardan bir liste hazırladık. Age of Empires serileri gibi herkesin bildiği malum oyunlardansa son 10 yıl içerisinde piyasaya sürülmüş strateji oyunlarına yer vermeye özen gösterdik. Ayrıca oyunların en az %30 indirim almış olmasına dikkat ettik.

Steam Yaz İndirimleri’nin en iyi strateji oyunları:

Frostpunk

Total War: Warhammer II

Northgard

Hearts of Iron IV

Cities: Skylines

Tropico

Stellaris

Europa Universalis IV

Frostpunk:

Tür: Simülasyon

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: 11 Bit Studios

This War of Mine ile ismini geniş kitlelere duyuran 11 Bit Studios, Frostpunk ile strateji dünyasına tam anlamıyla bir giriş yapmış oldu. Apokaliptik bir dünyada hayatta kalma mücadelesiyle örülmüş bir strateji oyunu oynamak isterseniz, Frostpunk sizin için biçilmiş kaftan. Şans verin, pişman olmayacaksınız. Oyun 50 TL’den 20 TL’ye düştü.

Frostpunk sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: 3,2 GHz Dual Core Processor

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 370 2 GB video RAM'li dengi ekran kartı

DirectX: 11

Sabit Disk: 8 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: 3,2 GHz Quad Core Processor

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 970 / Radeon RX 580 (4 GB)

DirectX: 11

Sabit Disk: 8 GB

Total War: Warhammer II:

Tür: RTT

Çıkış yılı: 2017

Yapımcı: SEGA

SEGA’nın Total War serisi uzun yıllardır strateji sevenlerin taleplerini karşılamaya devam ediyor. Warhammer II ise, söz konusu seri içerisinde yer alan strateji oyunları arasında ön plana çıkıyor. Eğer klasik Total War oyunlarından sıkıldıysanız Warhammer II’yi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 210 TL’den 71,40 TL’ye düştü.

Total War: Warhammer II sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 3,0 GHz

Bellek: 5 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 1 GB / AMD Radeon HD 5770 1 GB / Intel HD4000 720p

DirectX: 11

Sabit Disk: 60 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-4570 3,20 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 2 GB / AMD Radeon R9 270X 2 GB 1080p

DirectX: 12

Sabit Disk: 60 GB

Northgard:

Tür: RTS

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: Shiro Games

Northgard adından da anlaşılacağı üzere İskandinav ögelerle tasarlanmış bir oyun. Vikinglerin, kurtların ve zombi savaşçıların yer aldığı bu tuhaf oyun, farklı bir strateji deneyimi sunuyor. Eğer söz konusu temaları seviyorsanız ve bağımsız bir yapımcıdan kallavi bir strateji oyunu oynamak istiyorsanız Northgard’ı denemenizi tavsiye ederiz. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 50 TL’den 25 TL’ye düştü.

Northgard sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista ya da daha güncel

İşlemci: Intel 2,0 GHz Core 2 Duo

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750

DirectX: 10

Sabit Disk: 400 MB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha güncel

İşlemci: Intel® Core™ i5-4570 3,20 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 / Radeon HD 7800

DirectX: 10

Sabit Disk: 400 MB

Hearts of Iron IV:

Tür: GS

Çıkış yılı: 2016

Yapımcı: Paradox Interactive

Son zamanlarda büyük oyuncu kitlelerine erişmiş tüm strateji oyunlarının neredeyse hepsi Paradox Interactive tarafından üretildi. Strateji oyunları söz konusu olduğunda oldukça üretken olan firma, Hearts of Iron serisine de hayat verdi. Europa Universalis ile birlikte oldukça sadık bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, emek ve sabır gerektiren oyunların başında geliyor. Bu yüzden alırken, önce kendinizden emin olun. Oyun Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 50 TL’den 14,75 TL’ye düştü.

Hearts of Iron IV sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da daha güncel

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9400 2,66 GHz / AMD Athlon II X4 650 3,20 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5850 / NVIDIA GeForce GTX470

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 2 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da daha güncel

İşlemci: Intel Core i5 750 2,66 GHz / AMD Phenom II X4 955 3,20 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6950 / NVIDIA GeForce GTX570

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 2 GB

Cities: Skylines:

Paradox Interactive tarafından geliştirilen bir başka oyun olan Cities: Skylines, şehir ve yaşam merkezi tasarlamak ve yönetmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Oyun 49 TL’den 12,25 TL’ye düştü.

Tür: RTS

Çıkış yılı: 2015

Yapımcı: Paradox Interactive

Cities: Skylines sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP 64 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E7600 3,06 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5670 1 GB DDR3 / NVIDIA GeForce GTX 260

DirectX: 9

Sabit Disk: 4 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da daha güncel

İşlemci: Intel Core i5-3470T 2,8 GHz / AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA GeForce GTX 660

DirectX: 9

Sabit Disk: 4 GB

Tropico 6:

Tropico serisi her ne kadar temelde Cities: Skylines gibi inşaat ve yönetim simülasyonu olsa da aslında ondan çok daha komplike bir oyun. İşin içine siyaset, ekonomi, üretim vs. gibi çetrefilli meseleler de giriyor. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 99 TL’den 59,40 TL’ye düştü.

Tür: Simülasyon

Çıkış yılı: 2019

Yapımcı: Kalypso Media

Tropico 6 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: AMD ya da Intel, 3 GHz (AMD A10 7850K, Intel i3-2000)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 / NVIDIA Geforce GTX 750

DirectX: 11

Sabit Disk: 20 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD ya da Intel, 3,3 GHz (AMD FX 8300, Intel i5 3000)

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 / NVIDIA Geforce GTX 960

DirectX: 11

Sabit Disk: 20 GB

Stellaris:

Strateji oyunlarının neredeyse büyük bir çoğunluğu her ne kadar fantastik bir kurguya sahip olsa da hikaye çoğunlukla yeryüzünde geçer. Eğer, dünyanın sınırlarını aşmak isterseniz, Stellaris gibi uzayda geçen bir strateji oyunu size oldukça iyi gelecektir. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 59 TL’den 14,75 TL’ye düştü.

Tür: RTS

Çıkış yılı: 2016

Yapımcı: Paradox Interactive

Stellaris sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 x86 ya da daha güncel

İşlemci: AMD Athlon II X4 640 3,0 GHz / Intel Core 2 Quad 9400 2,66 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD 5770 / NVIDIA GTX 460

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 4 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 x64 ya da daha güncel

İşlemci: AMD ya da Intel, 3,3 GHz (AMD FX 8300, Intel i5 3000)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD HD 6850 / NVIDIA GTX 560TI

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 4 GB

Europa Universalis IV:

Paradox Interactive tarafından piyasaya sürülen ve tıpkı Hearts of Iron serisi gibi oldukça sadık bir oyuncu kitlesine sahip olan Europa Universalis IV de Steam Yaz İndirimleri ile birlikte indirime girdi. Hearts of Iron IV gibi Europa Universalis IV de üstesinden kolayca gelebileceğiniz bir oyun değil. Emek ve sabır gösterirseniz, Europa Universalis IV size binlerce saate varan bir oyun keyfi sunacaktır. Oyun, Steam Yaz İndirimleri ile birlikte 59 TL’den 11,80 TL’ye düştü.

Tür: TBS

Çıkış yılı: 2013

Yapımcı: Paradox Interactive

Europa Universalis IV sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP 32 bit

İşlemci: Intel Pentium 4 2,4 GHz / AMD Athlon XP 3500+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon X1900 Series / NVIDIA GeForce 8800 GT

DirectX: 9

Sabit Disk: 2 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 32 bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon X1900 Series / NVIDIA GeForce 8800 GT

DirectX: 9.0c

Sabit Disk: 2 GB

Eğer düşük performanslı bir bilgisayara sahipseniz ve Steam Yaz İndirimleri'nde bilgisayarınızın kaldırabileceği oyunları arıyorsanız, sizler için hazırladığımız şu yazımıza bakabilirsiniz.