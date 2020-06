Her yıl heyecanla beklediğimiz Steam Yaz İndirimleri festivali sonunda başladı. Binlerce oyunun indirime girdiği ya da etkinlik boyunca ücretsiz olduğu Steam Yaz İndirimleri'ne elbette yarış oyunları da dahil edildi. Araba ve motosiklet yarışı severlerin hoşuna gidebilecek, adrenalin dolu 15 yarış oyununu sizin için derledik.

Uzun süredir heyecanla beklenen Steam Yaz İndirimleri sonunda geldi. Bu yıl Steam yaz indirimlerinde oyuncuların beklentisi çok karşılanmasa da yine de listerimizde iddialı yapımlar yer alıyor. Sizler için daha önce kampanyadaki en popüler oyunları bir başlık altında derlemiştik.

Oyunculardan son derece güzel puan alan yarış oyunları, şu anda Steam’de normal fiyatlarının altında. Biz de bu bekleyişe bir son vermek istedik ve sizler için Steam Yaz İndirimleri dahilindeki yüksek puana sahip 15 yarış oyununu detaylarıyla birlikte listeledik.

Steam yaz indirimlerinin en iyi yarış oyunları:

Need for Speed Heat

Trackmania United Forever

The Crew 2

Wreckfest

MotoGP 2020

Assetto Corsa Competizione

Project Cars 2

Ride 3

F1 2019

Grid

Dirt Rally

WRC 7 FIA World Championship

Car Mechanics Simulator

Dirt 4

iRacing

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2008

Yapımcı: Motorsport Simulations

Fiyat: 9 TL

Steam yaz indirimleri listemizin en uygun fiyatlı oyunu olan iRacing, oyun içi abonelik sistemine sahip çevrimiçi yarış oyunlarından birisi. Birçok oyun dergisi tarafından "en iyi yarış oyunu" olarak adlandırılan bu oyunu hazır indirimdeyken indirip denemenizi tavsiye ederiz.

iRacing sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4430

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 9 3900X / Intel Core i5-6600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / ATI Radeon RX 570

VRAM: 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Dirt 4

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2017

Yapımcı: Codemasters Software Company Limited

Fiyat: 10 TL

Dirt serisi, çoğu araba yarışı oyuncuları tarafından nefis bir oyun olarak görülüyor. 40 TL’den 10 TL’ye düşen bu efsane oyunu indirip gazlamak, eğlenmek ve kafa dağıtmak için birebir.

Dirt 4 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD FX serisi veya Intel Core i3 serisi

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı : 1 GB VRAM ile AMD HD5570 veya NVIDIA GT440 (DirectX 11 ekran kartı gerekir)

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 390

VRAM: 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Car Mechanics Simulator 2018

Tür: Simulasyon

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: Red Dot Games

Fiyat: 13,95 TL

Yarış oyunları listemize aldığımız değişik bir oyun olan Car Mechanics Simulator 2018, sizlere bir garaj sunarak arabaların mekaniği üzerinde değişiklikler ve tamirler yapmanızı sağlayan bir simülasyon oyunu.

Car Mechanics Simulator sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 3,0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 3,4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

WRC 7 FIA World Championship

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2017

Yapımcı: Kylotonn

Fiyat: 14,85 TL

Rally oyunu denilince akla ilk gelen isimlerden birisi WRC serisi olur. Oyunculara ralli simulasyonu imkanı sunan bu oyunda araçlarınızda çeşitli değişiklikler yapabilir, çevrimiçi oyuncularla doyasıya yarışabilirsiniz.

WRC 7 FIA World Championship sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel i3 4. nesil 3,0 GHz / AMD A8

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 730 / AMD HD 5600

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 32 veya 64 bit

İşlemci: Intel i3 altıncı nesil 3,0 GHz / AMD fx serisi 3,0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Dirt Rally 2.0

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2019

Yapımcı: Codemasters Software Company Limited

Fiyat: 15,25 TL

Ralli yarışlarının bir başka sevilen ismi Dirt Rally 2.0, 30’dan fazla araç seçeneğine ve farklı bölgelerde bulunan gerçekçi pistleriyle birlikte oyunculara keyifli bir ralli deneyimi sunuyor.

Dirt Rally 2.0 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD FX Serisi veya Intel Core i3 Serisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD HD7750, Nvidia GT430, NVIDIA GTX650 Ti

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Grid 2019

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2019

Yapımcı: Codemasters Software Company Limited

Fiyat: 18,30 TL

20 yılı aşkın süredir çıkardığı her oyunla oyuncuları etkilemeyi başaran Grid , serbest yarış, kariyer modu ve çok oyunculu olmak üzere toplamda 3 farklı oyun modlarına sahip. İlk oyunun yeniden yapımı olan Grid 2019’u hazır indirimdeyken bir an önce denemenizi tavsiye ederiz.

Grid sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / HD7750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5 8600K / AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 / RX590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

F1 2019

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2019

Yapımcı: Codemasters Software Company Limited

Fiyat: 23 TL

Steam yaz indirimleri listemize Formula 1’i koymasak olmazdı. Gerçek hayattaki Formula 1 takımlarının, pilotlarının ve pistlerin son derece gerçekçi bir oyuna entegre edilmesi, araba yarışı severler için inanılmaz bir fırsat. Yıllardır süren geleneği bozmayan F1 serisi, 2019 yılında çıkarmış olduğu yeni oyunla da oyunculardan tam puan almayı başarıyor.

F1 2019 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i3 2130 ya da AMD FX4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX640 ya da HD7750

DirectX: Versiyon 11

Depolama alanı: 80 GB kullanılabilir depolama alanı

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 2600x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1660 TI ya da RX590

DirectX: Versiyon 12

Depolama alanı: 80 GB kullanılabilir depolama alanı

Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Ride 3

Tür: Motosiklet yarışı

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: Milestone

Fiyat: 23,10 TL

Sadece araba değil, biraz da motosiklet yarışı oynayalım derseniz Ride 3 tam da size göre. Son derece gerçekçi grafiklere sahip bu oyunun indirimde olması, motosiklet yarışı severleri için büyük bir fırsat.

Ride 3 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500 / AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-2600 / AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 380 4 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Project Cars 2

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: Slightly Mad Studios

Fiyat: 29,85 TL

Simülasyon ve araba yarışı denilince akla ilk gelen isimlerden birisi Project Cars 2 oluyor. Dilediğiniz takımda rakiplerinizle yarışabileceğiniz bu oyunun çevrimiçi altyapısı da son derece başarılı.

Project Cars 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3450 / AMD FX-8350 - 3,0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 680 / AMD Radeon R7 240

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 6700k / AMD Ryzen 5 2600 - 3,5 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 480

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Assetto Corsa Competizione

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2018

Yapımcı: Kunos Simulazioni

Fiyat: 36,50 TL

Efsanevi yarış oyunlarından Assetto Corsa, Competizione oyunuyla yarış severlerin son derece beğenisini kazanmış durumda. Grafikleri, oyun dinamikleri ve sesleriyle son derece gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayabileceğiniz bu oyunu bir an önce indirip oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Assetto Corsa Competizione sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8120

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 8 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

MotoGP 2020

Tür: Motor yarışı

Çıkış yılı: 2020

Yapımcı: MileStone

Fiyat: 46,20 TL

Motosiklet yarışlarının vazgeçilmez ismi MotoGP 2020, yeni çıkmasına rağmen sürpriz bir şekilde Steam yaz indirimleri listesine girmiş durumda. Son derece detaylı ve gerçekçi grafiklere sahip bu oyun hazır 77 TL’den 46,20 TL’ye düşmüşken bir an önce oynanmalı.

MotoGP 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500 / AMD FX-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-4820K / AMD Ryzen 7 1700x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 8 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 22 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Wreckfest

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2014

Yapımcı: Bugbear Entertainment

Fiyat: 50,40 TL

Wreckfest, çıktığı yıldan beri en eğlenceli yarış simülasyonlarından birisi olarak görülüyor. Öncelikle, oyunda yarışmak istediğiniz aracı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Özenle kişiselleştirdiğiniz bu aracı yarış esnasında tanınmaz hale getirmek ise son derece eğlenceli olacaktır.

Wreckfest sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD FX 4100

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 460 / AMD Radeon HD 6850 1 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 ,Windows 8, Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 3,0 GHz veya eşdeğer AMD CPU

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 380X 2 GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

The Crew 2

Tür: Yarış

Çıkış yılı: 2014

Yapımcı: Ubisoft Reflections

Fiyat: 56,25 TL

İlk The Crew oyunu oyunculardan son derece düşük not alsa da, Ubisoft oyunda büyük değişikliklere giderek The Crew 2 ile hayranlarının kalbini çalmayı başardı. Yat, motosiklet ve araba gibi farklı araçlarla çevrimiçi oyuncularla yarışabileceğiniz bu oyunu hazır Steam yaz indirimleri kategorisine girmişken denemekte fayda var.

The Crew 2 sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-2400s 2,5 GHz veya AMD FX-6100 3,3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870 2 GB VRAM

Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690k -3,5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da GTX 970 (4 GB) ya da AMD RX 470 (8GB) veya üzeri

Depolama: 40 GB boş alan

Trackmania United Forever

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2008

Yapımcı: Nadeo

Fiyat: 67,50 TL

Serinin ikinci oyunu Trackmania United Forever, tekli veya çoklu çevrimiçi oyun modlarıyla kafa dağıtmak ve yarışların keyfine varmak için birebir. Oyun, 2008 yılında çıkmasına rağmen bugün bile oyuncularından yüksek puan almayı başarabiliyor.

Trackmania United Forever sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8

İşlemci: Intel / AMD Dual Core 2,0 GHz işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 710 1 GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB boş alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel / AMD Dual Core 3,0 GHz işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 2 GB

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB boş alan

Need for Speed Heat

Tür: Araba yarışı

Çıkış yılı: 2019

Yapımcı: Ghost Games

Fiyat: 199,95 TL

Steam yaz indirimleri listemizin en sonunda 2019 yılında çıkan ve oyunculardan tam puan almayı başarabilen Need for Speed Heat bulunuyor. Need for Speed, araba yarışı denilince genel olarak akla kazınmış isimlerden birisi ve çıkan her yeni oyunuyla birlikte oyuncuları büyülemeye devam ediyor.

Need for Speed Heat sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD FX-6350 işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya Radeon 7970 / Radeon R9 280x

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen: