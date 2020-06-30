Uzun süredir heyecanla beklenen Steam Yaz İndirimleri sonunda geldi. Bu yıl Steam yaz indirimlerinde oyuncuların beklentisi çok karşılanmasa da yine de listerimizde iddialı yapımlar yer alıyor. Sizler için daha önce kampanyadaki en popüler oyunları bir başlık altında derlemiştik.
Oyunculardan son derece güzel puan alan yarış oyunları, şu anda Steam’de normal fiyatlarının altında. Biz de bu bekleyişe bir son vermek istedik ve sizler için Steam Yaz İndirimleri dahilindeki yüksek puana sahip 15 yarış oyununu detaylarıyla birlikte listeledik.
Steam yaz indirimlerinin en iyi yarış oyunları:
- Need for Speed Heat
- Trackmania United Forever
- The Crew 2
- Wreckfest
- MotoGP 2020
- Assetto Corsa Competizione
- Project Cars 2
- Ride 3
- F1 2019
- Grid
- Dirt Rally
- WRC 7 FIA World Championship
- Car Mechanics Simulator
- Dirt 4
- iRacing
iRacing
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2008
- Yapımcı: Motorsport Simulations
- Fiyat: 9 TL
Steam yaz indirimleri listemizin en uygun fiyatlı oyunu olan iRacing, oyun içi abonelik sistemine sahip çevrimiçi yarış oyunlarından birisi. Birçok oyun dergisi tarafından "en iyi yarış oyunu" olarak adlandırılan bu oyunu hazır indirimdeyken indirip denemenizi tavsiye ederiz.
iRacing sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4430
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / ATI Radeon HD 7850
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 9 3900X / Intel Core i5-6600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / ATI Radeon RX 570
- VRAM: 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Dirt 4
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2017
- Yapımcı: Codemasters Software Company Limited
- Fiyat: 10 TL
Dirt serisi, çoğu araba yarışı oyuncuları tarafından nefis bir oyun olarak görülüyor. 40 TL’den 10 TL’ye düşen bu efsane oyunu indirip gazlamak, eğlenmek ve kafa dağıtmak için birebir.
Dirt 4 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD FX serisi veya Intel Core i3 serisi
- RAM: 4 GB RAM
- Ekran Kartı : 1 GB VRAM ile AMD HD5570 veya NVIDIA GT440 (DirectX 11 ekran kartı gerekir)
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 390
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Car Mechanics Simulator 2018
- Tür: Simulasyon
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Red Dot Games
- Fiyat: 13,95 TL
Yarış oyunları listemize aldığımız değişik bir oyun olan Car Mechanics Simulator 2018, sizlere bir garaj sunarak arabaların mekaniği üzerinde değişiklikler ve tamirler yapmanızı sağlayan bir simülasyon oyunu.
Car Mechanics Simulator sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3 3,0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 3,4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
WRC 7 FIA World Championship
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2017
- Yapımcı: Kylotonn
- Fiyat: 14,85 TL
Rally oyunu denilince akla ilk gelen isimlerden birisi WRC serisi olur. Oyunculara ralli simulasyonu imkanı sunan bu oyunda araçlarınızda çeşitli değişiklikler yapabilir, çevrimiçi oyuncularla doyasıya yarışabilirsiniz.
WRC 7 FIA World Championship sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: Intel i3 4. nesil 3,0 GHz / AMD A8
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GT 730 / AMD HD 5600
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 19 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 32 veya 64 bit
- İşlemci: Intel i3 altıncı nesil 3,0 GHz / AMD fx serisi 3,0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 / AMD R9 290
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 19 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Dirt Rally 2.0
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Codemasters Software Company Limited
- Fiyat: 15,25 TL
Ralli yarışlarının bir başka sevilen ismi Dirt Rally 2.0, 30’dan fazla araç seçeneğine ve farklı bölgelerde bulunan gerçekçi pistleriyle birlikte oyunculara keyifli bir ralli deneyimi sunuyor.
Dirt Rally 2.0 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD FX Serisi veya Intel Core i3 Serisi
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD HD7750, Nvidia GT430, NVIDIA GTX650 Ti
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Grid 2019
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Codemasters Software Company Limited
- Fiyat: 18,30 TL
20 yılı aşkın süredir çıkardığı her oyunla oyuncuları etkilemeyi başaran Grid , serbest yarış, kariyer modu ve çok oyunculu olmak üzere toplamda 3 farklı oyun modlarına sahip. İlk oyunun yeniden yapımı olan Grid 2019’u hazır indirimdeyken bir an önce denemenizi tavsiye ederiz.
Grid sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GT 640 / HD7750
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 8600K / AMD Ryzen 5 2600x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 / RX590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
F1 2019
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Codemasters Software Company Limited
- Fiyat: 23 TL
Steam yaz indirimleri listemize Formula 1’i koymasak olmazdı. Gerçek hayattaki Formula 1 takımlarının, pilotlarının ve pistlerin son derece gerçekçi bir oyuna entegre edilmesi, araba yarışı severler için inanılmaz bir fırsat. Yıllardır süren geleneği bozmayan F1 serisi, 2019 yılında çıkarmış olduğu yeni oyunla da oyunculardan tam puan almayı başarıyor.
F1 2019 sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i3 2130 ya da AMD FX4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX640 ya da HD7750
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama alanı: 80 GB kullanılabilir depolama alanı
- Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 9600K ya da AMD Ryzen 5 2600x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1660 TI ya da RX590
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama alanı: 80 GB kullanılabilir depolama alanı
- Ses kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Ride 3
- Tür: Motosiklet yarışı
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Milestone
- Fiyat: 23,10 TL
Sadece araba değil, biraz da motosiklet yarışı oynayalım derseniz Ride 3 tam da size göre. Son derece gerçekçi grafiklere sahip bu oyunun indirimde olması, motosiklet yarışı severleri için büyük bir fırsat.
Ride 3 sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2500 / AMD FX-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-2600 / AMD FX-8350
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon R9 380 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 23 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu
Project Cars 2
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Slightly Mad Studios
- Fiyat: 29,85 TL
Simülasyon ve araba yarışı denilince akla ilk gelen isimlerden birisi Project Cars 2 oluyor. Dilediğiniz takımda rakiplerinizle yarışabileceğiniz bu oyunun çevrimiçi altyapısı da son derece başarılı.
Project Cars 2 sistem gereksinimleri:
- Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3450 / AMD FX-8350 - 3,0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 680 / AMD Radeon R7 240
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 6700k / AMD Ryzen 5 2600 - 3,5 GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Assetto Corsa Competizione
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2018
- Yapımcı: Kunos Simulazioni
- Fiyat: 36,50 TL
Efsanevi yarış oyunlarından Assetto Corsa, Competizione oyunuyla yarış severlerin son derece beğenisini kazanmış durumda. Grafikleri, oyun dinamikleri ve sesleriyle son derece gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayabileceğiniz bu oyunu bir an önce indirip oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Assetto Corsa Competizione sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8120
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 7770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 8 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
MotoGP 2020
- Tür: Motor yarışı
- Çıkış yılı: 2020
- Yapımcı: MileStone
- Fiyat: 46,20 TL
Motosiklet yarışlarının vazgeçilmez ismi MotoGP 2020, yeni çıkmasına rağmen sürpriz bir şekilde Steam yaz indirimleri listesine girmiş durumda. Son derece detaylı ve gerçekçi grafiklere sahip bu oyun hazır 77 TL’den 46,20 TL’ye düşmüşken bir an önce oynanmalı.
MotoGP 2020 sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2500 / AMD FX-8100
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4820K / AMD Ryzen 7 1700x
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 8 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 22 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Wreckfest
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2014
- Yapımcı: Bugbear Entertainment
- Fiyat: 50,40 TL
Wreckfest, çıktığı yıldan beri en eğlenceli yarış simülasyonlarından birisi olarak görülüyor. Öncelikle, oyunda yarışmak istediğiniz aracı dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Özenle kişiselleştirdiğiniz bu aracı yarış esnasında tanınmaz hale getirmek ise son derece eğlenceli olacaktır.
Wreckfest sistem gereksinimleri:
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8
- İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD FX 4100
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 460 / AMD Radeon HD 6850 1 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 ,Windows 8, Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 3,0 GHz veya eşdeğer AMD CPU
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 380X 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
The Crew 2
- Tür: Yarış
- Çıkış yılı: 2014
- Yapımcı: Ubisoft Reflections
- Fiyat: 56,25 TL
İlk The Crew oyunu oyunculardan son derece düşük not alsa da, Ubisoft oyunda büyük değişikliklere giderek The Crew 2 ile hayranlarının kalbini çalmayı başardı. Yat, motosiklet ve araba gibi farklı araçlarla çevrimiçi oyuncularla yarışabileceğiniz bu oyunu hazır Steam yaz indirimleri kategorisine girmişken denemekte fayda var.
The Crew 2 sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-2400s 2,5 GHz veya AMD FX-6100 3,3 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD HD 7870 2 GB VRAM
- Depolama: 40 GB boş alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4690k -3,5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da GTX 970 (4 GB) ya da AMD RX 470 (8GB) veya üzeri
- Depolama: 40 GB boş alan
Trackmania United Forever
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2008
- Yapımcı: Nadeo
- Fiyat: 67,50 TL
Serinin ikinci oyunu Trackmania United Forever, tekli veya çoklu çevrimiçi oyun modlarıyla kafa dağıtmak ve yarışların keyfine varmak için birebir. Oyun, 2008 yılında çıkmasına rağmen bugün bile oyuncularından yüksek puan almayı başarabiliyor.
Trackmania United Forever sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8
- İşlemci: Intel / AMD Dual Core 2,0 GHz işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 710 1 GB
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 5 GB boş alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel / AMD Dual Core 3,0 GHz işlemci
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon R7 240 2 GB
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 5 GB boş alan
Need for Speed Heat
- Tür: Araba yarışı
- Çıkış yılı: 2019
- Yapımcı: Ghost Games
- Fiyat: 199,95 TL
Steam yaz indirimleri listemizin en sonunda 2019 yılında çıkan ve oyunculardan tam puan almayı başarabilen Need for Speed Heat bulunuyor. Need for Speed, araba yarışı denilince genel olarak akla kazınmış isimlerden birisi ve çıkan her yeni oyunuyla birlikte oyuncuları büyülemeye devam ediyor.
Need for Speed Heat sistem gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD FX-6350 işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya Radeon 7970 / Radeon R9 280x
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB boş alan
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya Ryzen 3 1300X işlemci
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 50 GB boş alan