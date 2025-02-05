Stellantis, elektrikli araçları için geliştirdiği bir egzoz sistemi için patent aldı. Ancak bu sistem, sandığınız gibi bir amaçla kullanılmayacak.

Bazı firmaların elektrikli araçlarına “egzoz” eklediğini biliyoruz. Bunun genel olarak nedeni, kullanıcıya o içten yanmalı araç kullanıyor hissini yaşatmaya çalışmak. Bu sistemler, hoparlörler yardımıyla egzoz sesini taklit ediyor. Ancak Stellantis’in aldığı bir patent, ilk kez bu tarz bir sistemin farklı bir amaç için kullanılacağını gösteriyor.

Stellantis, ABD Patent ve Marka Ofisi’nden elektrikli araçlarına eklenecek bir egzoz sistemi için patent aldı. Ancak bu sistem, öyle içten yanmalı araçları andıran sesler çıkarmayı değil, direkt olarak güvenliği hedefliyor.

Elektrikli araçların yanmasını engelleyecek

Elektrikli arabaların en büyük problemlerinden biri yangın riskleri. Bu araçların bataryaları kısa devrelerden mekanik hasara kadar farklı nedenlerden dolayı arıza yapabiliyor. Arızalar sonucunda ise hidrojen, metan gibi yanıcı gazlar salınabiliyor ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz.

İşte Stellantis’in “egzoz sistemi” de bunu engellemeye yönelik. Patente göre sistem, bu gazların pil takımının dışına boşaltılmasını sağlayarak aracın yanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Üstelik direkt dışarı atıp atmosfere salmadan önce kimyasal bir temizleme uygulamak için de birden fazla işlem gerçekleştiriyor.

Yeni çıkan birçok elektrikli araç zaten yangın olasılığını azaltmak için tasarlanıyordu. Steallantis de riski iyice minimuma indirmek için bu tarz bir sistem geliştirmeyi düşündü. Egzoz sistemi ismi verilmesi de gerçekten dikkat çekici. Bu patentte yer alan sistemin ne zaman gerçeğe dönüşeceğini ve ilk hangi arabada kullanılacağını zaman gösterecek.