Giderek büyüyen Solana blok zincirinin en popüler tokenlerinden Step Finance (STEP) FTX Global’den sonra FTX TR’de de listelenerek alım-satım işlemine açıldı. Peki Step Finance ve token birimi STEP nedir, ne işe yarar, FTX TR üzerinden nasıl STEP işlemi yapılır?

Solana blok zinciri, günümüzün en popüler ve pek çok farklı girişime uygun alt yapısıyla geliştirilmeye en uygun blok zincirleri arasında gösteriyor. Solana alt yapısı üzerinde inşa edilen çok sayıda proje yeni nesil ekonomik yapıların temellendirilmesi için büyük önem taşıyor. Ayrıca yatırımcılar için de Solana ağındaki projeler pek çok fırsat sunabiliyor.

Bu projelerden birisi de Step Finance ve tokeni olan STEP. Bir kullanıcının kripto para cüzdanına entegre olarak çalışan Step Finance platformu, bu sayede cüzdandaki tüm tokenler, stakeler ve farmları bir araya getiriyor. Bir başka deyişte Step Finance platformu sayesinde kullanıcılar, tüm işlemleri tek bir yerden gerçekleştirme rahatlığına kavuşuyorlar.

Step Finance artık FTX TR’de!

Şubat 2021’de Solana blok zinciri için düzenlenen bir hackathon sırasında geliştirilen Step Finance, Ethereum tabanlı Zapper ve Zerion’un Solana alt yapılı alternatifi olarak özetlenebilir. Kullanıcıların tüm işlemleri tek yerden kontrol etmelerinin yanı sıra Step Finance bünyesinde STEP adını taşıyan bir token/kripto para birimi de yer alıyor. FTX Global’de de listelenen STEP, artık ülkemizdeki yatırımcılara da FTX TR üzerinden sunuluyor.

Kullanıcılara portföyleriyle ilgili verileri görselleştiren, bu sayede analiz ve karar öncesi net ve güvenilir bilgi sağlayan Step Finance’in kripto parası STEP; bir nevi kullanıcıların piyasa rehberi gibi çalışıyor. Platform adına geliştirilen kripto para birimi STEP’in piyasa değeri ise bu yazının hazırlandığı tarih itibarı ile 0,09 dolar.

FTX TR kullanıcılarına toplamda 1 milyon 200 bin TL’lik STEP dağıtılacak!

Görev #1: FTX TR’ye üye olup kimlik doğrulama (KYC) aşamalarını tamamlayın.

FTX TR’ye üye olup kimlik doğrulama (KYC) aşamalarını tamamlayın. Görev #2: STEP/USD işlem çift üzerinden minimum 10 dolar değerinde işlem yapmak (alım veya satım).

Bu işlemleri yapan kullanıcılar, başka herhangi bir şart veya koşul olmadan ekstra 10 dolar değerinde STEP sahibi olacak. Dağıtılan toplam STEP değeri 1 milyon 200 bin TL’ye ulaşıncaya kadar “ilk gelen önceliği alır” kuralı benimsenecek. Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ödülü kazanma şansı için FTX TR ekibi 2 görev belirlemiş durumda. İlki FTX TR’ye üye olup KYC aşamalarını tamamlamak.

Eğer üye değilseniz %10 indirimli özel indirim kodunuz aşağıda:

Henüz FTX TR'YE kayıt olmadıysanız bu linkten 10% indirimli hesap oluşturabilir ve FTX TR’nin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Mobil Uygulamadan kayıt olacak kullanıcılarımız için %10 indirimli özel Referans Kodu: FTXusers.

FTX TR hakkında:

FTX Global, dünyanın en büyük 5 kripto para borsasından birisi. ABD’li Sam Bankman tarafından 2019’da Bahamalar’da kurulan borsa, 2021 yılının Aralık ayında Türkiye’ye resmen giriş yapmıştı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.