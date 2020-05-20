Ünlü yazar Stephen King'in 1978 yılında yayınlanan romanı Mahşer, kıyamet sonrası dönemi işleyen konusuyla tekrar gündemde. Daha önce romanın, dokuz bölümlük bir televizyon dizisine uyarlandığı duyurulmuştu. Diziden ilk görseller, Vanity Fair tarafından paylaşıldı.

Stephen King'in en ünlü eserlerinden biri olan, 1978 basımı kıyamet sonrası romanı The Stand (Mahşer), daha önce 1990'ların ortalarında televizyona uyarlanmıştı. O yıllardan bu zamana kadar ünlü romanın film versiyonunun yapılması için birçok girişimde bulunulmuş ancak bunların hiçbiri sonuç vermemişti. Şimdiyse yeni bir televizyon dizisi uyarlaması yolda. İlk görüntüler, yapım hakkında yeni detaylarla birlikte ortaya çıktı.

Diziden görüntüler, Vanity Fair tarafından paylaşıldı. Dizinin ana oyuncu kadrosundan isimlerin çoğu da açıklandı. Buna göre Randall Flagg rolünde Alexander Skarsgård, Mother Abagail rolünde Whoopi Goldberg, Larry Underwood rolünde Jovan Adepo, Rita Blakemoor rolünde Heather Graham, Harold Lauder rolünde Owen Teague ve Frannie Goldsmith rolündeyse Odessa Young yer alıyor.

İşte diziden gelen ilk görüntüler:

The Stand dizisi için henüz onaylanmış bir çıkış tarihi olmasa da dizi, 2020 yılı bitmeden CBS All Access için dokuz bölüm hâlinde hazırlanarak yayınlanacak. Hikâye, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu yok eden küresel bir pandeminin sonuçlarına odaklandığından izlerken dünyadaki mevcut durumla karşılaştırmaktan kaçınmak imkânsız olacağa benziyor.

Çekimler, COVID-19 salgını nedeniyle planlanandan dört gün önce bitirildi. Dizinin ortak sorumlularından Bejmain Cavell, "Programın başlangıcında hikâyede olduğu gibi salgın bir hastalığın yaklaşmakta olduğunu fark etmeye başlamak çok gerçeküstü bir şeydi" dedi.

Cavell, ayrıca yeni yapımda King tarafından yazılan ve veba başlamadan önce daha doğrusal bir anlatıya sahip olan 1994 uyarlamasına farklı bir yaklaşım getirildiğini de söyledi. Cavell, yeni yapımın önceki versiyonun aksine, dünya kaos içerisindeyken başlayacak olduğunu bildirdi.

Dizinin sorumlusu, “Bu, King’in yaptığı ancak bizim bilinçli olarak yapmamayı seçtiğimiz bir şey çünkü bu, halkın sahip olduğu bir lüks değil. Kıyamet, başka yerlerde neler olduğunu göremediğiniz bir durum. Diğer insanlara ne olduğunu göremiyorsunuz, sadece öznel deneyiminizi görebiliyorsunuz. Biz de bu deneyimi olduğu gibi yaşatmak istedik” ifadelerini kullandı.