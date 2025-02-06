İsmi açıklanmayan bir yatırımcı, su altında uzun süre yaşanabilecek modüler yapılar geliştirmek için milyonlarca dolar yatırım yaptı.

Galler sınırında, kimliği açıklanmayan bir yatırımcı tarafından finanse edilen Deep projesi, okyanus tabanında kalıcı insan yerleşimleri kurmayı amaçlıyor. Proje kapsamında su altında uzun süre yaşamaya uygun modüler yapılar geliştirileceği ortaya çıktı.

Deep ekibinin 2027 itibarıyla su altında kalıcı yaşam alanları kurmak için çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İngiltere’nin Gloucestershire bölgesinde, eski bir taş ocağında inşa edilen tesiste, sentinel adı verilen özel su altı kapsülleri geliştiriliyor. Bu kapsüllerin 200 metre derinliğe kadar indirilebileceği ve içinde 28 güne kadar insan barındırabilecek şekilde tasarlandığı öğrenildi.

Su altında yaşam mümkün olacak mı?

Sentinel ünitelerinin başlangıçta 28 gün boyunca su altında kalacak şekilde tasarlandığı, ancak esas hedefin bu süreyi aylar, hatta yıllara çıkarmak olduğu belirtildi. Proje yetkilileri, uzun vadede bu sistemin dünya genelindeki okyanuslarda kalıcı insan kolonilerinin temelini oluşturabileceğini ifade etti.

Deep yetkilileri, yatırım miktarının 100 milyon sterlini aşan bir seviyede olduğunu açıkladı. Su altında inşa edilecek yapılar, yalnızca bilim insanlarının değil, yeterli maddi güce sahip herkesin kullanımına sunulacak. Deep tarafından geliştirilen kapsüllerin, su altındaki basınca dayanıklı özel çelikten üretileceği belirtildi. Güvenlik testlerinin, uluslararası standartları belirleyen bağımsız kuruluş Det Norske Veritas (DNV) tarafından yürütüldüğü paylaşıldı. Geçmişte Jacques Cousteau’nun su altı yaşam projeleriyle benzerlik gösteren bu girişimin, çok daha uzun süreli bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Deep’in geliştirdiği teknoloji, okyanus tabanında kalıcı yaşamın mümkün hale gelebileceğini gösteriyor. Planların başarılı olması durumunda, gelecekte dünyanın farklı bölgelerinde su altı kolonilerinin kurulabileceği belirtiliyor.