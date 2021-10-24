Dünyanın petrol ticareti yapan en büyük ülkesi Suudi Arabistan, yapılan yeni açıklamalarda atmosfere yapılan karbon salınımını sıfıra indirmeyi planladıklarını belirtti. Sıfır salınım için pek de yakın bir tarih hedeflenmese de geçişin kontrol edilebilir olması için gerekli olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, dünya üzerinde atmosfer kirliliğine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak görünen o ki, bu yoldan dönmek için planlar yapmaya başlamışlar. Yapılan en son açıklamalarda Suudi Arabistan 2030 yılına kadar metan salınımını %30 azaltacağını duyurdu.

İklim değişikliğinin getireceği felaketlerden kaçınmak ve yaşanacak bir gezegen istiyorsak bu yönde önlemler almamız bir zorunluluk haline geldi. Birleşmiş Milletler, 130’dan fazla ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi planladığını açıkladı.

Suudi Arabistan, 2060 Yılına Kadar Karbon Salınımını Sıfırlayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, “Suudi Arabistan 2060 yılına kadar ‘sıfır salınım’ hedefine ulaşmayı planlıyor.” açıklamasında bulundu. Muhammed Bin Selman açıklamasına şu şekilde devam etti: “Enerji sektöründe atacağımız yeni adımlarla birlikte yıllık karbon salınımını 278 milyon ton azaltacağız. Böylece ulaşmayı planladığımız hedefi ikiye katlayacağız. Ayrıca Suudi Arabistan, Küresel Metan Taahhüdü’nün de parçası olacaktır.”

Ülkenin Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman da ekonomik ve sosyal riskleri en aza indirmek için sıfır salınım hedefinin 2060 yılı olarak belirlenmesinin daha rahat ve kontrol edilebilir bir geçiş sağlayacağını belirtti.

Suudi Arabistan’ın enerji devi Aramco da 2050 yılına kadar sıfır salınım hedefine ulaşmayı planladıklarını açıkladı. Aramco Genel Müdürü Amin Nasser, “2050 yılına kadar sıfır salınım hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu yolun zorlu ve karmaşık olacağının farkındayız fakat bu hedefimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Düşük salınımlı bir gelecek için gösterdiğimiz çabaları da böylece hızlandırmayı planlıyoruz.”

COP26 Başkanı Alok Sharma da Suudi Arabistan’ın bu yeni hedefini hoş karşıladı ve Twitter üzerinden şu sözleri paylaştı: “Umuyorum ki bu büyük açıklama COP26 öncesinde diğer ülkeleri de teşvik eden bir güç olur.”