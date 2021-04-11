Süveyş Kanalı’nı Tıkayan Gemi Tazminat Ödenene Kadar Kalacak

Süveyş Kanalı’nı tıkayarak günlerce ticareti engelleyen Ever Given gemisi, bir milyar doları bulacağı söylenen tazminat ödenene kadar Mısır’da kalacak. Tazminatı gemiyi Evergreen’e kiralayan şirketin mi Evergreen’in mi ödeyeceğiyse henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda dünya ticareti, deniz yollarının en önemli noktası olan Süveyş Kanalı’nda yaşanan olayla büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Evergreen Marine Crop şirketine ait Ever Given isimli dört futbol sahası büyüklüğündeki dev gemi, şiddetli rüzgar nedeniyle kanalda kontrolü kaybetti ve kanalı tamamen kapattı.

Birkaç günün ardından yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılan Ever Given gemisi sıkıştığı yerden kurtarılsa da bu kez başka bir sorunla karşılaştı. Mısır, geminin ilk başta nasıl sıkıştığını incelemek üzere resmi bir soruşturma başlattı. Gemi, gemideki kargo ve mürettebat, soruşturma bitene kadar Büyük Acı Göl’e demir atmış bir şekilde beklemek zorunda.

Gemi, tazminat ödenene kadar Mısır’da kalacak:

Konu hakkında konuşan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie, “Gemi, soruşturmalar tamamlanana ve tazminat ödenene kadar burada olacak.” İfadesini kullandı. Hızlı bir anlaşma ümit ettiklerini belirten Rabie, şirketin tazminatı kabul ettiği an itibariyle geminin hareket etmesine izin vereceklerini söyledi.

Günlerce dünya ticaretinin durma noktasına gelmesine neden olan ve büyük zararlara neden olan gemi için istenilecek tazminatsa epey can yakacak gibi duruyor. Rabie, yaptığı açıklamada Mısırlı yetkililerin gemiyi serbest bırakmak için 1 milyar dolar kadar tazminat isteyebileceklerini belirtti. Fakat kendisi bu sayıyı söylerken hangi temellerle böyle bir miktar beklediğini ifade etmedi.

Geminin sahibi şirketten alınacak tazminat, yolun açılması için kullanılan ekipman ve makinelerin, kanala verilen zararın ve kurtarma görevinde çalışan 800 çalışanın ücretinin karşılanması için kullanılacak. Bunun yanı sıra kanalı kapayarak 400 gemiden fazla gemiyi içeren bir trafik oluşturması nedeniyle ortaya çıkan masraflar da ödenecek.

Geminin sahibi şirketin tazminatı ödeyeceğini söylüyor olsak da aslında şu anda tam olarak kimin bu parayı ödeyeceği belli değil. Gemiyi Evergreen’e kiralayan Japon merkezli Shoei Kisen Kaisha şirketinin başkanı, yaptığı açıklamada Mısırlı yetkililerin kendilerine henüz ulaşmadıklarını söyledi. Evergreen’in başkanıysa yalnızca kargo gecikmelerinden sorumlu olmadıklarını, bunun sigorta tarafından karşılanacağını söylemişti.