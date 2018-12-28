'Tamam da Neden?' Diye Soracağınız 12 İlginç Trafik Kuralı

Türkiye'deki trafik kurallarını fazlasıyla benimsemiş durumdayız. Peki dünyanın farklı bölgelerinde nasıl trafik kuralları olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Günümüzde tüm insanların tek bir medeniyet oluşturduğu söylense de ülkelerin anayasaları farklı coğrafyalardaki insanların farklı alışkanlıklara sahip olmalarını mümkün kılıyor. Öyle ki; bazı ülkelerde bornoz ile otomobil kullanmanın cezası varken, bazı ülkelerde çıplak halde otomobil kullanabiliyorsunuz. İşte farklı ülkelerden birbirinden tuhaf 12 trafik kuralı:

1- Çıplak Otomobil Kullanmak - Almanya

Almanya’da sokakta çıplak dolaşmak serbest midir bilmiyoruz ancak çıplak halde otomobil kullanmanın serbest olduğunu söyleyebiliriz.

2- Akşam 9’dan Sonra Korna Çalmak - ABD/Arkansas

Birleşik Devletler’in Arkansas eyaletinde herhangi bir sebeple akşam 9’dan sonra korna çalmak kesinlikle yasaktır.

3- Hayvanlarla Yarışmak - Kanada

Ontario Otoyolu Kanunları’na göre Kanada’da otoyolda giderken at ya da diğer canlılarla yarış yapmak kesinlikle yasaktır.

4- Otoyolda Deveye Binmek - ABD/Nevada

Bunu yapan kaç kişi olduğunu bilemeyiz ancak Birleşik Devletler’in Nevada eyaleti, otoyolda deveye binmeyi yasaklamış durumda.

5- Otomobil Kullanırken Su İçmek - Güney Kıbrıs

Bu yasağın gerçekten gerekli olup olmadığı tartışılır ancak Güney Kıbrıs’ta otomobil kullanırken su içmek yasak.

6- Alkolmetre Zorunluluğu - Fransa

Şarapları ve şampanyaları ile ünlü bir ülke olan Fransa’da her sürücünün otomobilinde kendi alkolmetresini taşıması gerekiyor.

7- Yedek Gözlük Bulundurmak - İspanya

İspanya trafik kuralları, gözlük kullanan kişilerin otomobillerinde bir yedek gözlük bulundurmalarını zorunlu kılıyordu. Fakat bu durum, 1997 yılında gerçekleşen düzenleme ile zorunluluktan tavsiyeye çevrildi.

8- Ters Yönden Gitmek - ABD/Alabama

Fazlasıyla şaşırtacak bu kurala göre Birleşik Devletler’in Alabama eyaletinde sürücülerin ters yöne girmeleri yasak değil.

9- Bornozla Otomobil Kullanmak - ABD/Kaliforniya

Böyle bir yasak neden getirildi bilinmez ancak Birleşik Devletler’in Kaliforniya eyaletinde bornoz ile otomobil kullanmak kesinlikle yasak.

10- Hayvan Sürüsü Gördüğünüz Durmak - Avustralya

Doğa ile iç içe kalmayı başarmış sayılı ülkelerden biri olan Avustralya’da seyir halindeyken bir hayvan sürüsü gördüğünüzde durup motoru kapatmazsanız ceza ile karşı karşıya kalırsınız.

11- Orta Parmak Göstermek - Almanya

Çıplak otomobil kullanmayı yasaklamayan Almanya, sürücülerin orta parmak hareketi yapmasını ise yasaklamış durumda.

12- Otomobil İtmek - ABD/Ohio ve Almanya

Almanya ya da Birleşik Devletler’in Ohio eyaletinde otomobilinizin yakıtı biterse kesinlike benzin istasyonuna itmeyi aklınıza getirmeyin. Zira yakıtı biten otomobili itmek kesinlikle yasaklanmış durumda.