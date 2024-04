Hollywood'un önemli yönetmenlerinden Quentin Tarantino, yönetmen olarak kariyerindeki son filmi olacak The Movie Critic adlı yapımdan vazgeçti.

Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde Quentin Tarantino, The Movie Critic adlı film projesinden bahsetmişti. Tarantino o gün "Size filmi görmeden bir şey söyleyemem. Şu anda filmdeki karakterin bir monologunu yapmak istiyorum ama yapmayacağım. Burada daha az kamera olsaydı belki. Bekleyip görmeniz gerekiyor." demişti. Artık filmi beklesek de göremeyeceğiz çünkü Tarantino filmden vazgeçti.

Hollywood'un kült yönetmenleri arasında yer alan Quentin Tarantino, çekeceği onuncu filmle birlikte artık yönetmenlik yapmayacağını ifade etmişti. Tarantino'nun son filmi ise pornografik bir dergi için zekice incelemeler yazan bir film eleştirmenini konu alacaktı. 1977'de geçecek film için Brad Pitt ile de anlaşılmıştı. Pitt'in "Once Upon a Time.. in Hollywood" filmindeki Cliff Booth karakterine benzer bir karakter oynaması planlanıyordu.

Yeni film henüz belli değil

The Movie Critic'ten memnun kalmayan Tarantino, senaryoyu elden geçirmek yerine tamamen yeni bir yapıma odaklanmaya karar verdi. Film için sadece Pitt'i oyuncu kadrosuna katmakla kalmayan Tarantino, Kaliforniya eyaletinden de 20 milyon dolarlık vergi indirimi almayı başarmıştı

Tarantino daha önce de yetişkinlere yönelik Star Trek filmi teklifini reddetmişti. 2022 yılında da sekiz bölümlük bir dizi projesi gündeme gelmişti. O yapım da bir sonuca ulaşmamıştı.

Sizce Tarantino yönetmen koltuğuna nasıl bir filmle veda etmeli?