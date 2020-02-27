İnternet tarayıcıları, kullanıcıların en çok önemsedikleri uygulamalar arasında yer alıyor. Google tarafından sunulan Chrome, pazar payı ile sektörün tekeli konumunda. Ancak 2020 yılı, özellikle Chromium tabanlı Edge ile Google Chrome arasında büyük bir savaşa sahne olacak gibi.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internet tarayıcıları, büyük bir önem kazandı. Kullanıcılar, mümkün olan en stabil ve en işlevsel internet tarayıcısını kullanmak isterken, yazılım şirketleri de farklı özelliklere sahip onlarca tarayıcı yayınladılar. Bu tarayıcıların kimileri çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap ederken kimileriyse milyonlarca kullanıcının tercihi oldu.

Günümüzün en popüler internet tarayıcısı Google tarafından piyasaya sürülen Chrome. 2008 yılında piyasaya sürülen Chrome, sahip olduğu özelliklere alternatifi olmaması nedeniyle hayli ilgi gördü. Internet Explorer, o döneme kadar pek çok kullanıcıya hizmet veriyordu ancak çok yavaştı. Google Chrome'un çalışma hızı, Internet Explorer'ın bir anda unutulmasına neden olmuştu.

2012 yılının mayıs ayı, Google Chrome için çok bir öneme sahipti. Çünkü bir araştırma şirketi olan Statcounter'ın verilerine göre Google Chrome, 2012 mayısında Internet Explorer'ı ezip geçmişti ve Chrome, artık dünyanın en popüler internet tarayıcısı olmuştu.

2009 yılından bugüne dek internet tarayıcılarının kullanım oranı

Takvimler, 15 Ocak 2015'i gösterdiğinde ise Microsoft, Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olan Edge'i piyasaya sürdü. Edge, Internet Explorer'dan sonra devrim niteliğinde bir tarayıcı olarak karşımıza çıkmıştı. Gerek kullanıcılar gerekse teknik eleştirmenler, bu internet tarayıcısından hayli memnun kalmışlar ve övgü dolu cümleler kuruyorlardı.

Microsoft Edge, kısa bir süre içerisinde iyi bir çıkış yakaladı. Ancak bu çıkış, daimi olmadı. Kullanıcılar, Google'dan vazgeçmemeye devam ettiler. 2015 yılından bugüne kadar internet tarayıcısı sektöründe neredeyse hiçbir büyük gelişme yaşanmadı. Kullanıcılar, Google Chrome'u kullanmaya devam ettiler. Ta ki 2020 yılına kadar.

Chromium tabanlı Edge, Chrome için tehdit oluşturabilir

Microsoft, geçtiğimiz yıldan beri Chromium tabanlı Edge üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Google Chrome ile aynı tabana sahip olan bu internet tarayıcısı, Chrome'dan fazlasını sunacağını vadederek yola çıktı. Microsoft, ocak ayına geldiğimizde Chromium tabanlı Edge'in ilk kararlı sürümünü yayımladı.

Microsoft'un yeni tarayıcısı, RAM tüketimi konusunda hayli cimri görünüyor. Deneyim açısından da en az Google Chrome kadar iyi olan yeni Edge, tüketicilerin de yavaş yavaş ilgisini çekmeye başlamış durumda. Üstelik Microsoft, bulduğu her fırsatta Edge'in reklamını yapıyor. Bu reklamların dönüşünün nasıl olacağını zaman gösterecek.

Microsoft, yeni tarayıcısının reklamını yaparken, Google da boş durmuyor. Şirket, Edge üzerinden kendi hizmetlerini (arama motoru, haberler, dökümanlar, çeviri v.b.) kullanmaya başladığınız anda Chrome'a geçmeniz için her türlü yolu deniyor. Ancak açık konuşmak gerekirse Google'ın reklam yaparak Chrome'a kullanıcı çekme ihtimali zor. Zira bugün Edge kullanan kullanıcıların çoğu zaten Chrome'dan Edge'e geçiş yapmış durumda.

Microsoft'un Chromium tabanlı Edge ile iddialı bir çıkış yapması ve Chrome'un RAM tüketimi konusunda hala kullanıcı dostu olmaması, 2020 yılında iki teknoloji arasında büyük bir tarayıcı rekabetinin yaşanmasına devam edebilir. Bu yıl içinde tarayıcı pazarında zirvenin değişmesini beklemiyoruz ancak yıl sonunda karşılaşacağımız sonuçlar, Chrome'un tahtının sallanıp sallanmadığını gösterecektir.