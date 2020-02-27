Microsoft, aralık ayından beri test ettiği "Windows 10 - Build 19041" sürümüne ait ISO dosyalarını Insider kullanıcıları için yayınladı. Bu ISO dosyaları, kullanıcıların Windows 10'un yeni özelliklerini temiz bir format ile kullanabilmelerini sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yıllar önce kullanıcıların hizmetine sunduğu Windows 10 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kullanıcıların hizmetine sunduğu güncellemelerle hem Windows 10'a yeni özellikler kazandırıyor hem de Windows 10'un bilinen hatalarını gideriyor. Üstelik şirket, yılda iki kez büyük güncellemeler yayınlayıp onlarca yeni özelliği ve değişikliği tek seferde kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Microsoft'un büyük güncellemelerinden bir tanesi de "20H1" olarak isimlendiriliyor. Microsoft, günlük kullanıcılarınının hizmetine henüz sunmadığı bu güncellemeyi, aralık ayından beri test ediyor. "Windows Insider" programı kapsamında test edilen güncelleme, testlerin tamamlanması ve pürüzlerin giderilmesinin ardından kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Teknoloji devi şimdiyse, Windows Insider kullanıcılarının bilgisayarlarına format atmaları halinde temiz kurulum yapabilecekleri Windows 10 "ISO" dosyaları yayınladı. Bu ISO dosyaları, Windows 10'un 20H1 güncellemesini de içeriyor ve işletim sisteminin yapı kodunu "19041"e yükseltiyor. Yani Windows 10'un sahip olduğu tüm yeni özellikler, bu ISO dosyasında mevcut.

Windows 10'un tüm yeni özelliklerini içeren kurulum dosyası nasıl indirilir?

Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı ISO dosyaları, tüm kullanıcılar tarafından indirilemiyor. Çünkü bahsi geçen sürüm, henüz test aşamasında ve sadece Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar bu sürümü indirebiliyorlar. Yani bu sürümü indirmek ve bilgisayarınıza kurmak istiyorsanız, öncelikle Microsoft'un Windows Insider programına dahil olmanız gerekiyor.

Windows Insider programına nasıl kayıt olabileceğinizi, sizler için hazırladığımız bir haberimizde paylaşmıştık. Dolayısıyla Windows Insider programına nasıl kayıt olacağınızı bu yazımızda atlayarak, doğrudan Windows 10 - Build 19041'i nasıl indireceğinizden bahsedelim.

İlk olarak burada bulunan bağlantıya erişin .

. Karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında " Sign In " butonunun olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıklayın ve Microsoft hesabınıza giriş yapın. (Outlook üzerinden aldığınız e-posta hesabı, aynı zamanda Microsoft hesabınız olarak iş görmektedir.)

" butonunun olduğunu göreceksiniz. Bu butona tıklayın ve Microsoft hesabınıza giriş yapın. (Outlook üzerinden aldığınız e-posta hesabı, aynı zamanda Microsoft hesabınız olarak iş görmektedir.) Sisteme girişinizi tamamladıktan sonra, yönlendirildiğiniz sayfanın alt bölümünde açılabilir bir menü olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın.

bir menü olduğunu göreceksiniz. Bu menüye tıklayın. Karşınızda birden çok seçenek olacak. Sizin ihtiyacınız olan sürüm ise " Windows 10 Insider Preview (SLOW) - Build 19041 " olarak isimlendiriliyor.

" olarak isimlendiriliyor. İlgili ISO dosyasını seçtikten sonra tercih ettiğiniz dili seçin ve onaylayın.

ve onaylayın. Kısa bir süre doğrulama işleminin tamamlanmasını bekleyin. Doğrulama işlemi, genellikle takılı kalma eğilimi gösteriyor. Eğer onlarca dakika beklemenize rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemediyseniz, yukarıdaki işlemleri tekrar yapın.

bekleyin. Doğrulama işlemi, genellikle takılı kalma eğilimi gösteriyor. Eğer onlarca dakika beklemenize rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemediyseniz, yukarıdaki işlemleri tekrar yapın. Doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra, Windows 10'un henüz yayınlanmamış tüm yeni özelliklerine sahip olan ISO dosyasını indirmeye başlayacaksınız.

Microsoft, Windows Insider ile güzel bir proje başlattı. Ancak ne yazık ki Windows Insider programı kapsamında sunulan sürümler, kararlı olmuyor. Kullanıcılar, genellikle Windows 10'un yeni özelliklerini keşfetmek için Windows Insider programına kayıt oluyorlar. Ancak bu programda kullanılan Windows 10 sürümünün hayli sorunlu olması can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden Insider programına dahil olmadan önce iyice düşünmekte fayda var.

Sizler de ücretsiz olarak Windows Insider programına dahil olabilirsiniz ve Windows 10'un yeni özelliklerini erkenden deneyimleyebilirsiniz. Ancak bu tür test yapılarının sorunlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, sizler için de iyi bir haberimiz var. Microsoft'un, Windows 10'un yeni özelliklerini içeren 20H1 güncellemesini nisan ayında yayınlaması bekleniyor. Yani Microsoft, zaten kısa bir süre sonra tüm bu özellikleri kararlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunacak.