e-Devlet'e gelen yeni tarife karşılaştırma sistemi ile telefon ve internet tarifelerini kıyaslamak artık mümkün.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifelerini kolayca karşılaştırabileceği yeni bir hizmetin e-Devlet üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) geliştirdiği bu sistemle, 13 büyük operatörün sunduğu tarifeler tek platformda toplanarak karşılaştırılabilir hâle geldi.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar artık farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri tek tek araştırmak zorunda kalmadan; işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi kriterleri dikkate alarak kolayca seçim yapabilecek.

Yeni tarife karşılaştırma sistemi nasıl kullanılır?

e-Devlet’e giriş yapın,

“BTK Tarife Karşılaştırma” hizmetini arayın. Dilerseniz buradan da ulaşabilirsiniz.

da ulaşabilirsiniz. Hizmet türünü seçin (mobil telefon, sabit telefon, sabit internet veya TV),

Karşılaştırılacak opreatörleri seçin.

Fiyat aralığını girin.

Ödeme tipini seçin (faturalı ya da faturasız),

Taahhüt süresini seçin.

Numara taşıma veya servis sağlayıcı değişikliği durumunu seçin,

"Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bakan Uraloğlu, bu yeniliğin tüketici açısından büyük kolaylık sağladığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız." dedi.

Ayrıca bu yeni uygulama uluslararası alanda da dikkat çekti. Hizmet, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) kapsamında, 2025 yılında “Bilgiye Erişim” kategorisinde ödüle aday gösterildi.