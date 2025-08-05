Tarot ve Burç Yorumlarına Bakabileceğiniz Uygulamalar

Günlük enerjinizi merak ediyor, burcunuza göre neler yaşayacağınızı ya da tarot kartlarının size neler fısıldadığını öğrenmek mi istiyorsunuz?

Astroloji ve spiritüel yolculukla ilgileniyorsanız, bu uygulamalar tam size göre! Güne başlamadan önce yıldızların size ne söylediğini öğrenebileceğiniz, tarot kartlarının rehberliğine başvurabileceğiniz en iyi tarot falı ve burç uygulamalarını sizin için derledik.

Onedio

Evet, bildiğiniz Onedio :) Onedio, her gün güncel içerikleriyle burçlara dair doğru ve keyifli yorumlarla, tarot kartı seçimlerinize göre kişilik ve gün analizleriyle, kısacası sürpriz dolu fallarıyla karşınıza çıkıyor. Onedio’nun uygulama ya da web sitesinden günlük tarot ve burç yorumlarınızı okuyabilir, gününüzün nasıl geçeceğine dair bir iç görü kazanabilirsiniz.

Zodyak’ın bütün burçlarının sağlık, aşk, kariyer ve para yorumlarını tek tek inceleyebilir, kaderinizin size seçtireceği tarot kartıyla gününüzü şekillendirebilirsiniz. Burç uyumu hesaplama ve burçlarla ilgili keyifli içerikler de cabası!

Co-Star

Doğum haritanıza göre günlük bildirimlerle evrenin nabzını tutmanıza yardımcı olan Co–Star, minimal tasarımı ve iddialı diliyle astroloji severlerin sevdiği bir uygulama. Arkadaşlarınızı ekleyerek astrolojik uyumunuzu görebilir, gezegen ve tutulmaların sizi nasıl etkileyeceğini öğrenebilirsiniz. Fakat kendinizi olumsuz yorumlara karşı da hazırlamanız gerekiyor.

Sanctuary

Hem tarot hem astroloji bir arada olsun diyenler için birebir! Her gün kart çekebilir, burcunuzun güncel etkilerini okuyabilir, hatta canlı astrologlarla mesajlaşabilirsiniz. Bu özelliği sayesinde Sanctuary, diğer uygulamalara biraz daha fark atıyor desek abartmış olmayız.

Time Passages

Derinlemesine doğum haritası analizi sunan TimePassages, astrolojiyi sadece eğlencelik değil, bilgi dolu bir alan olarak görmek isteyenler için harika bir seçenek. TimePassages uygulaması, transit etkilerden ev yerleşimlerine kadar birçok detayı bir arada sunar.

The Golden Thread Tarot

Tarot kartlarının gizemli dünyasına modern bir pencere açan bu uygulama, hem kartları öğrenmenize hem de her gün kendi kartınızı çekerek içsel rehberliğe ulaşmanıza yardımcı oluyor. The Golden Thread Tarot uygulamasında tarotun iç dünyasına dair tüm bilgileri edineceksiniz.

Nebula

Burç yorumları, tarot falı, ay takvimi, ilişki uyumu ve daha fazlası… Nebula, astrolojinin her alanında bilgi veren kapsamlı bir uygulama. Kullanıcı deneyimi de oldukça yüksek puan almış!

The Pattern

Burçlardan çok karakter analizine odaklanan The Pattern, doğum tarihinizle hayat döngülerinizi ve kişilik eğilimlerinizi anlamanızı sağlıyor. Ayrıca ilişki dinamiklerini de inceleyebiliyorsunuz.İnteraktif bir içeriği olan The Pattern uygulamasında, sizinle benzer özellikleri paylaşan kişilerle de tanışabilirsiniz.

Astrology Zone

Astrology Zone, dünyaca ünlü astrologlardan biri olan Susan Miller’ın kendi uygulaması. Bu uygulamada aylık olarak önemli günler hakkında bilgi edinebilir, tutulmalar, gezegen hareketleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Time Nomad

Time Nomad da doğum gününüz ve saatiniz üzerinden size bir yorum çıkartarak işliyor. Time Nomad uygulamasında daha çok doğum haritası analizi yapabilir ve haritanızdaki detayları öğrenebilirsiniz.

Chani

Ünlü astrolog Chani Nicholas tarafından geliştirilen bu uygulama, doğum haritanıza göre özelleştirilmiş haftalık rehberler, meditasyonlar, ritüeller ve astrolojik içerikler sunuyor. Özellikle astrolojiyi sadece okumak değil, hayatına entegre etmek isteyenler için harika bir kaynak. Chani, hem spiritüel hem de kendini keşfetmeye yönelik içerikleriyle dikkat çekiyor.