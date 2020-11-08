Tayland hükümetinin salı günü yetişkin içerikli siteleri yasaklamasının ardından Tayland'da VPN kullanımı %644 arttı. Yetişkin içerikli sitelerin yasaklanması ülkedeki vatandaşların da tepkisini topladı.

Tayland hükümeti geçtiğimiz salı günü ülkedeki vatandaşların tepkisini toplayan bir açıklama yaptı. Hükümet, 190'dan fazla yetişkin içerikli siteyi yasakladığını açıkladı. Bu yasaklamanın ardından Tayland'da insanlar normal yollarla yetişkin içerikleri giremez oldu. Olay, sosyal medyada Tayland kullanıcılarının sansüre karşı tepki göstermeleriyle sonuçlandı.

Taylandlı kullanıcıların günde en çok ziyaret ettiği 20 internet sitesi arasında pornografik video paylaşım sitesi Pornhub da bulunuyordu. Taylandlı kullanıcılar, yasağın ardından Twitter'da Pornhub'a özel bir etiket bile açmışlardı. Pornhub'ın verilerine göre Taylandlı kullanıcılar sitede tüm dünya ülkelerinden daha fazla vakit (11 dakika 21 saniye) geçirmişti.

Yasağın ardından VPN'e akın edildi:

Tayland hükümetinin getirdiği yasak şu an için geri alınmış olmasa da Taylandlı kullanıcılar için yasaktan yeni bir sonuç doğdu. Kullanıcılar, erişimi engellenen sitelere erişim sağlamak için VPN servislerine başvurmaya başladı. Öyle ki Atlas VPN'in açıkladığı verilere göre ülkedeki VPN kullanımı %644 oranında artış yaşadı.

Ülkede yetişkin içerikli internet sitelerine yasak gelmeden önce VPN kullanımı neredeyse hiçbir şekilde yoktu. 2020'nin ilk çeyreğinde Tayland'daki kullanıcıların yalnızca %1,17'si VPN kullanıyordu. İnternet sitelerinin yasaklanmaları Taylandlılar için büyük bir öneme sahipti.

Tayland, internet sansürünün hiç yaşanmadığı bir ülke de değildi. Ancak alınan son karar Taylandlı kullanıcılar için tüketici hizmetlerine karşı daha katı bir tutumun habercisi olarak sayılıyordu. Yasağın ardından kullanıcılar yalnızca sosyal medyada değil, Bangkok sokaklarında da kendilerini göstermişti.