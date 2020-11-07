Dijital medya sektörünün patronu Netflix, Fransa'da geleneksel televizyon kanalı gibi yayın yapan 'Direct' özelliğini test etmeye başladı. Gerçek zamanlı olarak yayın yapacak olan Direct, izleyecek bir şey bulmakta zorlanan kullanıcıları hedefliyor.

Macerasına postayla DVD servisi olarak başlayan Netflix, zaman içerisinde hızla büyüyerek yayıncılık sektörünün devi haline geldi. Netflix’in bu inanılmaz büyümesi, televizyonculuk sektörünü dahi yeniden şekillendirdi. Ancak görünen o ki endüstrinin en büyük oyuncularını televizyon ekranlarından alıp kendi bünyesine dahil ederek gücüne güç katan şirket, geleneksel TV modeline geri dönüyor.

İnsanların isteklerini dikkate alıp yeni özellikler geliştiren dijital medya devi, bu ayın başlarında Fransa'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. 'Direct' adı verilen bu özellik, tıpkı geleneksel TV kanallarında olduğu gibi gerçek zamanlı yayın yapacak. Şirket, bu yeni özellikle birlikte ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcıları hedefliyor.

Netflix'in Fransa'da test edilen yeni özelliği 'Direct' nedir?

Şimdilik yalnızca Fransa'da belirli sayıda kullanıcı ile test edilen Netflix Direct, önceden hazırlanmış Netflix içeriklerini gerçek zamanlı olarak yayınlayacak. Kullanıcılar, menüdeki yeni 'Direct' sekmesine tıkladığında popüler filmler, diziler ve belgesellerin önceden programlanmış bir hali karşılarına çıkacak.

Direct'teki yayın kişiye özel olmayacak ve sürekli devam eden bir akış kullanıcıları karşılayacak. Yani buradaki içeriği geri sarma seçeneği bile olmadan, tıpkı normal bir TV kanalında olduğu gibi gerçek zamanlı olarak izleyebileceksiniz.

Fransa, 9 milyon abonesiyle Netflix'in en önemli pazarlarından biri konumunda bulunuyor ancak televizyon izlemek ülkede hâlâ çok popüler. Ülkede insanlar, neyi izleyeceklerini seçmek zorunda kalmadan hizmetteki içerikleri görüntüleme seçeneğine sahip olmak istiyor. Bu da Netflix'in 'Direct' özelliğini Fransa'da test etmesinin altında yatan sebebi açıklıyor.

Önümüzdeki aralık ayında tüm Fransa'da kullanılabilir olacak özellik, Netflix'in yalnızca web sürümünde çalışıyor. Bir başka deyişle Fransız kullanıcılar, mobil uygulama ya da TV uygulaması üzerinden 'Netflix Direct' yayınını izleyemeyecekler.