Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, şu ana kadar 12 bin bilişim teriminin Türkçeleştirildiğini duyurdu.

25. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri’nde konuşma gerçekleştiren Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin kurulduğu 1971 yılından bu yana bilişim terminolojisi konusunda büyük çalışmalar yapıldığını, Türkiye’ye bilgisayar, yazılım, donanım, bilişim ve bilgi işlem pek çok terimin kazandırıldığını söyledi.

Kendi dilinde bilim üretmenin çok daha kolay ve rahat olduğunu ve dernek olarak bilişim teknolojilerinin Türkçe karşılığı olan kelimeleri bulduklarını ve bunların kullanımı için de büyük bir çaba gösterdiklerini dile getiren Aktepe, bulunan Türkçe karşılıkların günlük hayatta kullanılması için çaba sarf edildiğini, toplumun da bunu kabul edinceye kadar ısrarcı olduklarını belirtti.

Bilişime kazandırdıkları terimler hakkında da konuşan Aktepe, ‘’Bugüne kadar bilişim dilinde 12 bin kelimenin Türkçe karşılığını bulduk. Üzerinde ısrarla durarak kullanımını kolaylaştırdık ve yaygınlaştırdık. Örneğin, dijital kelimesi. Bazen şöyle durumlarda olabiliyor, sanki kulağımız bu tür kelimelere alışıyor. Üzerinde durmazsak ve bir an önce müdahale etmezsek, bunun yerine Türkçe karşılığını sağlamazsak sadece 'g'yi 'j' yaparak Türkçe kelimeymiş gibi kullanıma sokuluyor. Halbuki dijital yerine tam karşılamasa bile biz 'sayısal' kelimesinde dernek olarak ısrarcıyız. Dijital hepimizin bildiği gibi parmak anlamına gelmekte ama biz dernek olarak Türkçe karşılığını sayısal olarak kullanmaktayız.’’ dedi.