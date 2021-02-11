TDK, Türkçe Astronot İçin En Çok Gelen Önerilerini Açıkladı

Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin, Türkiye'nin birkaç gündür konuştuğu "astronot" kelimesine Türkçe karşılık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuruma en çok gelen tavsiyeleri aktaran Gülsevin, "Gök" kelimesiyle başlayan kelimelerin öne çıktığını ifade ediyor.

Türkiye birkaç gündür, Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan "Milli Uzay Programı"nı konuşuyor. Yapılan açıklamalara göre ülkemizin, önümüzdeki yıllarla ilgili 10 uzay hedefi var. Bu hedeflerden en yakını olan ise 2023 yılında, Ay'a bir sert iniş gerçekleştirmek. Öte yandan bu süreç içerisinde, yıllardır hayatımızın içinde olan "astronot" kelimesi için de yeni bir tabir bulmamız gerekiyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar, Milli Uzay Programı'nın duyurulduğu günden beri bu kelimeye kilitlenmiş durumdalar.

Astronot kelimesinin Türkçe karşılığının bir numaralı muhatabı, elbette Türk Dil Kurumu. Konunun gündeme gelmesiyle birlikte kurumun ne diyeceği ve nihai kararı, merak konusuydu. Başkan Gürer Gülsevin ise konuya karşı daha fazla kayıtsız kalamayarak bazı açıklamalarda bulundu. Gülsevin, kuruma gelen önerilerin hangileri olduğunu kamuoyu ile paylaştı.

Gök kelimesi ile başlayan isimler ilgi görüyor

Gürer Gülsevin tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar, en çok da gök ile başlayan kelimeleri tavsiye ediyorlar. Bu bağlamda en çok tavsiye edilen ismin "Göktürk" olmasının yanı sıra Gökmen, Gökalp, Gökderi, Göksu, Göksü, Gökreis ve Gökay isimlerinin de ön plana çıktığını ifade eden Gülseven, Türkay, Türkonot, Evrenot ve Uzay İnsanı gibi isimlere ek olarak Cacabey, Alpaslan ve Fatih gibi Türk tarihi için önemli isimlerin de tavsiye edildiğini belirtiyor. Gülsevin'e göre bu tavsiyeler, vatandaşın zevklerini ortaya koyuyor.

Astronot kelimesinin Türkçe karşılığı "Göktürk" mü olacak?

TDK Başkanı Gürer Gülsevin, Göktürk kelimesinin vatandaşlar tarafından yapılan bir yakıştırma olduğunu söylüyor. Gök ve Türk kelimelerinin bir araya gelmesinin vatandaşı memnun ettiğini ifade eden Gülsevin, bu kelimeyle ilgili kendi tespitini de açıkladı. Göktürk ile ilgili olur ya da olmaz şeklinde bir şey diyemeyeceğini belirten TDK başkanı, Göktürk isminin daha önceden keşif uydusuna verildiğini hatırlatıyor.

Astronot kelimesi, ilk kez 2005 yılında tartışılmış

Türk Dil Kurumu Başkanı Gülsevin, astronot kelimesinin 2005 yılında masaya yatırıldığını ve kurumun, bu kelime için önermelerde bulunduğunu ifade ediyor. Kurum o yıllarda "Gökmen" ve "Uçman" kelimelerini önermiş ancak bu isimler, halk gözünde pek de karşılık bulmamış. Aslında bunun temel nedeni, Türkiye'nin o yıllarda uzayla pek de ilgili olmaması ve halkın da bu durumu önemsemiyor oluşunda kaynaklıydı. Gürer Gülsevin, TDK'nın otoriter bir kurum olmadığını, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu gibi çalışıp, tavsiye niteliğinde karar verdiğini, haliyle de Gökmen ve Uçman kelimelerinin vatandaşlardan nasıl karşılık bulacağının önemli olduğunu ifade ediyor.