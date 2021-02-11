Suriyeli Astronottan Türkiye Uzay Ajansı Açıklaması

Suriye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen ve günümüzde Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşamına devam eden Muhammed Faris, Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin ilk, tüm Arap dünyasının ise ikinci astronotu olma unvanını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Milli Uzay Programı ve programın yürütülmesinden sorumlu Türkiye Uzay Ajansı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli Uzay Programı’nı duyduğunda çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed Faris, Türkiye Uzay Ajansı’nı yakından takip ettiğini belirtiyor. “Her zaman söylediğim bir sözüm vardır: Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur.” diyen Faris, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Türkiye'nin uzay geleceği için Türk bilim insanına ve uzmanların çabalarına güveniyorum. Bir astronot ve bir Türk vatandaşı olarak bana sunulanı elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde yapmaya hazırım.”

Milli Uzay Programı'nın geleceğinden mutlu ve umutlu olduğunu ifade eden Faris, “Uzay yeryüzüne hakim. İlmi ve ekonomik geleceğini korumak isteyen güçlü bir devletin uzayda ayağı, izi olmalı. Erdoğan'ın ifade ettiği 10 hedefin tamamlanacağı bir başarıyı Allah'tan temenni ederim” dedi.

Muhammed Faris kimdir?

Aslen eski bir savaş pilotu olan Muhammed Faris, 22 Temmuz 1987'de uzaya çıkmış, 8 gün uzayda kalmış ve bu süreçte tıp, fizik ve kimya alanlarında 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti. Faris, uzaya çıkma ve sonrasında gelişen süreci şu şekilde özetliyor:

“Araştırmalar gösterdi ki savaş pilotları, uzayın zor şartlarında daha hızlı ve daha güçlü uyum sağlıyor. Uzayda 8 gün kaldım. Moskova'da 2 yıl okuduğum için uzay dönüşünde Suriye halkına dersler vermeye başladım. 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldiğim zaman Türk öğrencilere de üniversitelerde, liselerde, bilim merkezlerinde ders verdim.”