Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtımının ardından uzaya gidecek Türkler için astronot ve kozmonot alternatifi isim önerileri için bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma internetten ve sosyal medyadan gelen bazı cevapları sizler için derledik.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tüm Türkiye'yi bir merak duygusunun sarmasını sağlamıştı. Bu merak sonunda bugün sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtıldı. Programın gelecek 10 yılı şekillendireceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Türkiye'nin uzay konusundaki ilk 10 hedefini de sıraladı. Bu hedeflerden ilki, 2023 yılında Ay'la temas etmek oldu. 10. ve şu anlık son hedefse bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olarak açıklandı.

Uzaya gidecek Türkler astronot veya kozmonot olarak anılmayacak:

Tanıtımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından #GökyüzüneBakAyıGör hesabıyla bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin ilk uzaya gidecek vatandaşının nasıl seçileceğini kısaca özetleyen Erdoğan, paylaşımda aynı zamanda kullanıcılardan bir öneri istedi. Bu öneri, uzaya gidecek Türklerin nasıl anılması gerektiğine dairdi.

Bildiğiniz üzere dünyanın birçok noktasında uzay yolculuğu yapan kişiler 'astronot' olarak anılıyor. Ancak birçok ülke astronot kelimesine karşılık gelecek şekilde farklı isimler de belirlemiş durumda. Örneğin Rusya, bu kişiler için 'kozmonot' ifadesini kullanırken Fransa 'spationaute', Çin 'taikonaut' ve Hindistan 'vyomanaut' ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanı, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin de benzer bir ifade bulacağını, bunaysa birlikte karar verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın öneri daveti içeren paylaşımının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı, uzaya gidecek Türkler için isim önerilerinde bulunmaya başladı. Bizler de sosyal medyada ve internette yapılan bu önerilerden bazılarını sizler için derledik.

Astronot ve kozmonota alternatif isim önerileri: