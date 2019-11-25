Teamviewer Alternatifi 5 Masaüstü Erişim Uygulaması - 2019

Teamviewer belki bir dosya göndermek, belki bir arkadaşınıza yardım etmek ve belki de bir uzmandan yardım almak için kullanılan pratik bir uzaktan masaüstü erişimi programı. Hatta bir bilgisayarcıya her bilgisayarda neler olması gerektiği sorulsa, sayacağı maddelerden birisi Teamviewer indirmek olabilir. Biz de yılların emekçisi Teamviewer’ın alternatiflerini sıralıyoruz.

Bilgisayar üzerinde sorun yaşamak alışılagelmiş şeylerden birisi. Kimi zaman sorunların üstesinden gelmek kolay olsa da kimi zaman tek başımıza çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda ise bir bilene danışmak en doğru çözüm.

Teamviewer bir bilene danışmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran bir program. Özellikle uzman kişisel uzaktan yardım amacıyla uzun yıllardır Teamviewer kullanıyor. Bilmeyenler için, Teamviewer bir bilgisayar üzerinden uzaktan bağlantı aracılığıyla farklı bir bilgisayarı kontrol etmeye yarıyor.

Tabii son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte bir telefondan bile bilgisayarları kontrol edebilecek konuma geldik. Ancak yaygın kullanım hâlâ bir bilgisayarla başka bir bilgisayara bağlanmak yönünde devam ediyor. Teamviewer o kadar başarılı, o kadar çok kullanılıyor ki alanında tek gibi bir görüntü çiziyor. Biz de Teamviewer’ın tek başına olmadığını gösterecek bir liste hazırladık:

Uzaktan masaüstü erişimi sağlayan Teamviewer alternatifleri (Özet liste):

UltraVNC

Mikogo

AnyDesk

Join.me

Chrome Uzaktan Masaüstü

Alpemix

Teamviewer’ın geliştiricileri de içinde bulunduğu rekabetin farkında olduğu için seneler boyunca bir çok yenilik getirdi. Örneğin Teamviewer 11 ile veri kullanımı %30 düzeyinde azaltıldı, Teamviewer 12 ile birçok işlemi tek tıkla yapılabilecek hâle getiren kısayollar eklendi, Teamviewer 13 ile mobil cihazların desteği arttırıldı ve Teamviewer 14 ise çok sevilen karanlık modu kullanıcılara sundu.

Uzaktan masaüstü erişimi sağlayan Teamviewer alternatifleri:

UltraVNC açık kaynak kodlu bir program. Windows kullanıcıları için de uzun süredir iyi bir Teamviewer alternatifi olduğu için tercih ediliyor. Geliştiriciler, programı ücretsiz olan GPLv2 lisansı ile geliştirdiği için program ücretsiz olarak sunuluyor. Program yapılırken kullanılan metodlardan ötürü, özellikle dosya transferi tarafında bilgisayarları zorlamıyor.

Tabii programla yapılabilen tek şey dosya transferi olsaydı iyi bir Teamviewer alternatifi olarak geçmezdi. Program, kullandığı şifreleme yöntemi sayesinde iki kullanıcı arasında güvenilir bir ağ oluşmasını sağlıyor. Güvenliğin yanı sıra, içinde bulunan özelleştirme mekanikleri sayesinde uzman kişilerin yapabilecekleri işlem kapsamını da büyük ölçüde arttırıyor.

İşte tam olarak bu yüzden daha önce benzer programlar kullanmayan insanlar UltraVNC ile yaşadıkları ilk deneyimde tökezleyebiliyorlar. Ancak programın içine girdikçe yavaş yavaş çözülüyor. Bir yerden sonra da başka bir programa ihtiyaç kalmayacak yere kadar ilerlenebiliyor.

Mikogo, Teamviewer’ı internet üzerinden toplantılar yapmak için kullanan insanların ilgisini çekebilecek bir program. Her ne kadar arayüzü eskide kalmış gibi görünse de kullanmaya başladıktan sonra içerdiği özellikler farkedilince, bu durum çok da önemli olmuyor. Çünkü gerçekten pratik bir Teamviewer alternatifi.

Mikogo hem bilgisayarınıza indirerek hem de kendi sitesine girerek tarayıcı üzerinden kullanılabilen bir program. Tarayıcı üzerinden işlem yapabilmek için HTML temelli bir yazılım kullanıyor. Kullandığı yazılım ise 25 farklı bilgisayarın eş zamanlı olarak aynı bilgisayara erişmesine izin veriyor.

Mikogo ile bir görüşme sırasında ihtiyaç duyulabilecek neredeyse her şey yapılabiliyor. Bir sohbet kısmı var, ekran kaydı yapılabiliyor, aynı zamanda toplantıyı daha etkin kılmak için kullanılabilen bir de yazı tahtası var. Programla ilgili eksi denilebilecek tek yanı, ücretsiz olmaması. 14 günlük bir deneme sürecinden sonra ücret ödemek gerekiyor.

Hani bazı hikayeler vardır, bir oyun çok iyidir ancak zamanla o oyunu yapan ekip şirketten ayrılarak kendi oyunlarını yapmaya başlarlar. İşte AnyDesk’in hikayesi de böyle başlıyor. İlk Teamviewer’ı yapan ekibin bazı üyeleri şirket bünyesinden ayrılarak AnyDesk isimli programı geliştirmeye başlıyorlar. Zaten iyi bir Teamviewer alternatifi olabilmesinin arkasında yatan en temel sebeplerden birisi de bu.

Teamviewer’ı yapan ekibin AnyDesk’i geliştirmesinin büyük avantajları var. Örneğin, geliştirici ekibin Teamviewer’dan daha hızlı dosya transferi yapabilmek veya uzaktan erişimi daha az gecikmeli şekilde sunabilmek gibi iddialı hedefleri var. Ayrıca bu iddialar tamamıyla sözde de kalmıyor. AnyDesk her geçen gün daha da iyi bir Teamviewer alternatifi olmaya devam ediyor.

Uzaktan masaüstü erişimi sırasında yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi düşük görüntü kalitesi olarak karşımıza çıkar. AnyDesk bu konuda da iyi sonuçlar veren bir program. İşin en güzel yanı, şahsi kullanımlar tıpkı Teamviewer’da olduğu gibi ücretsiz. Tabii ki profesyonel ve şirket bazında kullanımlar için belirli bir ücret ödemek gerekiyor.

Join.me, LogMeIn şirketi tarafından üretilen Teamviewer alternatiflerinden bir tanesi. LogMeIn ismini daha önce duymuş olabilirsiniz, kendisi özellikle oyun oynayanların tercih ettiği, sanal bir yerel ağ kurmaya yarayan Hamachi isimli programın sahibi.

Join.me internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen bir yazılım. Asıl amacı internet üzerinden yapılan görüşmeleri sorunsuz ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek. Amacını da başarılı bir şekilde yerine getirebildiği için en iyi Teamviewer alternatifleri arasındaki yerini sağlam bir şekilde koruyor.

Join.me ile yapılan her görüşme otomatik olarak arşivleniyor ve sonrasında oynatılabiliyor. Ancak bu özelliği kullanmak isteyen müşterilerin “PRO” ya da “BUSINESS” isimli ücretli üyeliklerden birini edinmiş olması gerekiyor. PRO üyeliklerde 5GB bulut depolama hakkı, BUSINESS üyeliklerde ise 5TB bulut depolama hakkı sunuluyor.

Google gibi dev bir firmanın bu alana da el atmış olması şaşırtıcı değil. Çünkü günümüzde ihtiyacımız olan neredeyse her teknolojik üründe bir şekilde karşımıza çıkmayı başarıyor. E tabii bunu da çoğu zaman Google kalitesiyle yapmayı başarıyor. Google yazılımlarını kullanmak çoğu zaman kolay olur. Chrome Uzaktan Masaüstü’nde de aynı durum devam ediyor.

Yazılımı kullanmaya başlamak için tek yapılması gereken Google Chrome üzerinden Chrome Uzaktan Masaüstü eklentisini yüklemek. Sonrasında sahip olduğunuz Google hesabı ile indirdiğiniz eklentiyi hızlıca kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Google’ın yıllar içinde kurmuş olduğu ekosistem sağolsun, ihtiyacımız olan çoğu hizmete farklı farklı hesap açma devri neredeyse bitiyor.

Giriş yaptıktan sonra kullanmak da oldukça basit. Tek yapılması gereken uzaktan erişim sağlanacak bilgisayarın izinlerini ayarlamak. Bu işlemi Google karşınıza çıkardığı yönlendirmelerde oldukça kolaylaştırıyor. Sonrasında ise uzaktan erişime başlayabiliyorsunuz.

Alpemix Teamviewer alternatifleri arasında yerli olmasıyla dikkat çekiyor. Programı kullanmaya başlamak oldukça basit. Çünkü Teamviewer gibi bir kurulum gerektirmiyor. Tek yapılması gereken şey Alpemix’in sayfasına giderek 1,5 MB boyutundaki programı indirmek. Sonrasında çalıştırarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Kurulum gerektirmemesi, bilgisayar kullanmayı çok iyi bilmeyen insanlar için büyük kolaylık. Yani yardım etmek istediğiniz kişiye bir programı nasıl kurabileceğini anlatma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yazılımın basit arayüzü yüzünden başta önyargılı yaklaşabilirsiniz. Ancak kullandıkça aslında pratik bir uygulama olduğu anlaşılıyor.

Alpemix’in bir de düzenli olarak güncellenen bir mobil uygulaması var. Yani isteyenler telefonlarından bilgisayarlarını kontrol edebiliyor. Yazılım aslında ücretsiz ancak Pro sürümü de mevcut. Pro sürüme 1 kullanıcı için 200 TL, sonrasında artan kullanıcı başına ödenen miktar azalıyor.

Masaüstü görüntüleme ve ekran paylaşımı yaparken, Teamviewer indirmek yerine kullanabileceğiniz farklı programları ve hatta bir yükleme yapmaya gerek bile bırakmayan yazılımları paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Sizce hazırladığımız listede Teamviewer’ın tahtını almayı hak eden bir program var mı? Cevabınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.