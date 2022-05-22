İklim Değişikliği, Yağmur Ormanlarını Yok Ediyor

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkisi nedeniyle yağmur ormanlarındaki ağaçların yaşam ömrü yarı yarıya kısaldı. Dünya büyük tehlike altında.

İklim değişikliği, tüm dünyanın yıllardır gündeminin merkezinde yer alan bir problem. İklim değişikliğinin hali hazırda birçok kötü etkisi olsa da yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda endişe verici bulgular elde ettiler.

Bilim insanlarının buldukları endişe verici bilgiler ise şu: Avustralya’daki yağmur ormanlarının ağaçlarının ömürleri, geçtiğimiz 35 yılda yarı yarıya kısaldı ve görünüşe göre bunun nedeni iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkisi.

Yağmur ormanları böyle giderse karbon salınımı merkezi haline gelebilir

Bu yağmur ormanlarındaki ağaçların ömrünün kısalması gerçekten çok endişe verici bir haber zira bu ormanlar gezegenimizdeki önemli karbon emme merkezleridir. Eğer onların yaşam süreleri azalırsa, yenilerinin büyümesi çok uzun süreceği için galaksimizdeki karbondioksit miktarı artabilir ve bunun sonucu Dünya için hiç hoş olmaz.

Oxford Üniversitesi'nden ekolojist Yadvinder Malhi, "Saptadığımız olası itici faktör, yani iklim değişikliği ve dolayısıyla küresel ısınmanın neden olduğu atmosferin kuruması, dünyanın tropikal ormanlarında ağaç ölüm oranlarında benzer artışların meydana gelebileceğini gösteriyor" diyor.

Eğer iklim değişikliği bir şekilde son bulmazsa yağmur ormanlarındaki ağaçların ölmesi sonucunda oralar birer karbon merkezi haline gelebilir ve küresel ısınmayı 2°C'nin altında sınırlama mücadelesi daha zor hale gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.