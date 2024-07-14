Bilim insanları, tek hücreli yapıların kullanabileceği küçük araçlar üretmeyi başardı.

Generator Rex adlı, bir dönem ülkemizde de çok popüler olan bir çizgi filmde baş karakterimiz, vücudunda bulunan nano robotlarla çeşitli güçler kullanabiliyordu. Aslında bu fikrin temeli, 1959 yılında ünlü teorik fizikçi Richard Feynman'ın teorilerine dayanıyordu. Feynman, kanda yüzen mikrobot sürülerinin ilaçların aktarılması ve iç organların onarılması için kullanılabileceğini öne sürmüştü.

65 yıllık bir aranın ardından bilim insanları bu mkrobotları gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaşmış durumda. Tokyo Üniversitesinden mühendisler, mikroskobik yapıların dışarıdan bir güce ihtiyaç duymadan çalışabilmelerini sağalayabilecek bir yöntem geliştirdi.

Hücrelerin arabaları

Normal şartlar altında kanın akış debisi nedeniyle kandaki yapılar sürükleniyor. Mikrobotların çalışabilmesi için bu akışa karşı koyabilmesi gerekiyor. Tek hücreli ve serbest hareket eden canlılar, at arabalarına benzeyen küçük yapılarla eşleştirildi.

Japonya'daki araştırmacılar, kanın debisine karşı koymak için yüksek yüzücülük becerisine sahip olan Chlamydomonas reinhardtii cinsi yeşil algleri kullandı. Sadece 10 mikrometre genişliğe sahip bu yapılar, kendi boyutlarının beş katı büyüklükteki nesneleri çekebiliyorlar. Tasarımcıların yaptığı açıklamaya göre bu durum, yeni makineler için önemli bir keşif durumunda bulunuyor.

Bu algin insanlar tarafından tüketilmesinde bir sorun bulunmuyor. İki kamçıya sahip olan canlı böylece hareket edebiliyor ve yönünü seçebiliyor. Bu yapılar saniyede 100 mikrometre hıza erişebiliyor.