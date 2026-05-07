Hantavirüs Nedir? Türkiye'de Vaka Var mı? İşte Belirtileri, Bulaşma Yolları, Tedavisi ve Korunma Yöntemleri

Hantavirüs nedir, hangi belirtilerle ortaya çıkıyor ve insanlara hangi yollarla bulaşıyor mümkün olduğunca detaylı şekilde anlatmaya çalıştık.

Son dönemde ne yazık ki adını sık sık duymaya başladığımız Hantavirüs, çoğunlukla kemiriciler aracılığıyla insanlara bulaşan ve bazı türleri ciddi, hatta ölümcül hastalıklara yol açabilen bir virüs grubu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hantavirüsler doğal olarak kemiricilerde bulunur; insanlar genellikle enfekte kemiricilerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas ettiklerinde ya da bu materyallerin havaya karışan parçacıklarını soluduklarında enfekte olur.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Hantavirüs enfeksiyonları dünyanın farklı bölgelerinde farklı klinik tablolarla görülür: Amerika kıtasında daha çok hantavirüs kardiyopulmoner sendromu, Avrupa ve Asya’da ise renal sendromlu kanamalı ateş öne çıkar.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Hantavirüs nedir?

Hantavirüsler, Hantaviridae ailesinde yer alan zoonotik virüslerdir; yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen enfeksiyon etkenleridir. Her hantavirüs türü genellikle belirli bir kemirici rezervuarıyla ilişkilidir. Kemiriciler çoğu zaman hastalık belirtisi göstermeden virüsü taşıyabilir ve çevreye idrar, dışkı ya da tükürük yoluyla saçabilir. İnsanlarda hastalığın şiddeti, virüs türüne ve coğrafi bölgeye göre değişir. CDC’ye göre hantavirüsler insanlarda özellikle iki ana hastalık tablosuna neden olabilir: Hantavirus Pulmonary Syndrome / Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS/HCPS) ve Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome / Renal Sendromlu Kanamalı Ateş (HFRS/RSKA).

Amerika kıtasında görülen türler akciğer ve kalbi etkileyen, hızlı ilerleyebilen kardiyopulmoner sendroma neden olabilir. Avrupa ve Asya’da görülen türler ise daha çok böbrekleri ve damar sistemini etkileyen renal sendromlu kanamalı ateşle ilişkilidir. DSÖ, Amerika kıtasındaki HCPS olgularında vaka ölüm oranının bazı durumlarda yüzde 50’ye kadar çıkabildiğini, Avrupa ve Asya’daki HFRS tablolarında ise ölüm oranının virüs türüne göre daha düşük ya da orta düzeyde olabildiğini ifade ediyor.

Hantavirüs belirtileri nelerdir?

Hantavirüs belirtileri, enfeksiyona neden olan virüs türüne ve hastalığın geliştiği klinik tabloya göre değişebilir. Erken dönemde belirtiler grip, COVID-19, viral pnömoni, leptospiroz, dengue veya sepsis gibi başka enfeksiyonlarla karışabilir. Bu nedenle kemirici teması, kırsal alan ziyareti, depo/ahır/kiler temizliği, kamp, ormancılık, tarım veya mesleki maruziyet öyküsü tanıda önemlidir. DSÖ, belirtilerin genellikle maruziyetten 1 ila 8 hafta sonra başlayabileceğini söylüyor.

Hantavirüs pulmoner sendromu (HPS/HCPS) erken dönemde yorgunluk, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir. CDC’ye göre HPS’de ilk hastalık evresinden yaklaşık 4 ila 10 gün sonra öksürük, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi geç dönem belirtileri ortaya çıkabilir; bunun nedeni akciğerlerde sıvı birikmesi.

Renal sendromlu kanamalı ateş (HFRS/RSKA) ise ani başlayan ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ve karın ağrısı, bulantı, bulanık görme, yüzde kızarma, gözlerde kızarıklık, döküntü, tansiyon düşüklüğü, damar geçirgenliğinde artış, kanama eğilimi ve akut böbrek yetmezliği gibi bulgularla seyredebilir. CDC, HFRS’de belirtilerin çoğunlukla maruziyetten 1-2 hafta sonra ortaya çıktığını, nadiren 8 haftaya kadar uzayabileceğini ifade ediyor.

Hantavirüs nasıl bulaşır?

Hantavirüsün temel bulaş yolu enfekte kemiricilerle veya onların dışkı, idrar ve tükürükleriyle temastır. En önemli risk, kemirici atıklarının bulunduğu kapalı ya da kötü havalandırılan alanların temizlenmesi sırasında tozla birlikte virüs parçacıklarının solunmasıdır. CDC, taze idrar, dışkı veya yuva materyali karıştırıldığında virüsün havaya karışabileceğini ve insanların bu kirli havayı soluyarak enfekte olabileceğini ifade ediyor. Virüs ayrıca enfekte materyalin ciltteki kesiklere, göze, buruna veya ağıza temas etmesiyle; daha nadiren de kemirici ısırığıyla bulaşabilir.

Bulaşma riski; kırsal alanlarda yaşamak, çiftçilik, ormancılık, bahçe işleri, kampçılık, uzun süre kapalı kalmış yazlık, depo, ahır, kiler veya kulübe temizliği gibi durumlarda artar. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa’daki hantavirüslerin insandan insana bulaşmadığını ve virüsü taşıyan böceklerin olmadığını; insandan insana bulaşın şimdiye kadar Güney Amerika’da görülen Andes virüsünde gözlemlendiğini ifade ediyor.

Hantavirüs tedavisi var mı?

Hantavirüs için virüsü doğrudan ortadan kaldıran, lisanslı spesifik bir antiviral tedavi yoktur. Tedavi esas olarak destekleyici bakım üzerine kuruludur. CDC’ye göre hastalara istirahat, sıvı dengesi, semptomların yönetimi ve gerekli durumlarda yoğun bakım desteği sağlanıyor. HPS gelişen hastalarda solunum desteği, entübasyon veya mekanik ventilasyon gerekebilir. HFRS’de böbrek fonksiyonları bozulursa diyaliz ihtiyacı ortaya çıkabilir.

DSÖ de hantavirüs enfeksiyonlarında lisanslı spesifik antiviral tedavi bulunmadığını, erken destekleyici tıbbi bakımın ve gerektiğinde yoğun bakıma hızlı erişimin sağkalımı artırabileceğini belirtiyor. Ağır HCPS olgularında dikkatli sıvı yönetimi, hemodinamik takip, solunum desteği, vazopressör tedaviler, bazı ağır vakalarda ECMO ve böbrek yetmezliği gelişirse diyaliz gerekebilir.

Hantavirüs ölümcül müdür?

Evet, hantavirüs bazı türlerde ölümcül olabilir. Ölüm riski, virüs türüne, hastalık tablosuna, hastanın sağlık durumuna ve erken tıbbi bakıma erişime göre değişir. CDC, HPS’de solunum semptomları gelişen kişilerde ölüm oranının yüzde 38’e ulaşabildiğini belirtiyor. HFRS’de ise Hantaan ve Dobrava virüsleri daha ağır seyredebilir ve bazı olgularda ölüm oranı yüzde 5-15 arasında olabilir; Seoul, Saaremaa ve Puumala enfeksiyonlarında ölüm oranı genellikle yüzde 1’in altındadır.

DSÖ’ye göre hantavirüs enfeksiyonlarında vaka ölüm oranı Avrupa ve Asya’da genel olarak yüzde 1’in altından yüzde 15’e kadar değişebilirken, Amerika kıtasındaki HCPS olgularında yüzde 50’ye kadar çıkabilir. Bu nedenle erken farkındalık, kemirici temas öyküsünün hekime bildirilmesi ve hızlı tıbbi değerlendirme hayati öneme sahip.

Hantavirüs için aşı var mı?

DSÖ’nün güncel bilgi notuna göre hantavirüs enfeksiyonu için lisanslı spesifik antiviral tedavi veya aşı bulunmamakta. ECDC de Avrupa’da lisanslı hantavirüs aşısı olmadığını ve korunmanın temel yolunun enfekte materyalle temastan kaçınmak olduğunun altını çiziyor.

Bu nedenle halk sağlığı açısından en etkili yaklaşım aşıya değil, kemirici kontrolüne, güvenli temizlik uygulamalarına, gıda güvenliğine, kapalı alanların havalandırılmasına ve rodent atıklarıyla temasın önlenmesine dayanır.

Hantavirüse karşı alınması gereken önlemler?

Hantavirüse karşı korunmanın ana hedefi kemiricilerle ve kemirici atıklarıyla teması azaltmak. Ev, iş yeri, depo, yazlık, ahır ve kamp alanlarında kemiricilerin içeri girebileceği delik ve boşluklar kapatılmalı, yiyecekler kapalı kaplarda saklanmalı, çöpler kapaklı şekilde muhafaza edilmeli ve kemirici istilası varsa profesyonel destek alınmalıdır. CDC, rodent kontrolünü HPS’yi önlemede birincil strateji olarak tanımlıyor.

Kemirici dışkısı veya idrarı görülen alanlarda kuru süpürme ve elektrikli süpürge kullanma önerilmez; çünkü bu işlem virüs içeren parçacıkları havaya kaldırabilir. CDC, temizlik öncesinde alanın havalandırılmasını, lastik/plastik eldiven takılmasını, dışkı ve idrarın çamaşır suyu çözeltisi veya uygun dezenfektanla tamamen ıslatılıp en az 5 dakika bekletilmesini, ardından kağıt havluyla alınmasını öneriyor. Temizlikten sonra eldivenli eller ve ardından çıplak eller su ve sabunla yıkanmalı.

Ağır kemirici istilası olan yerlerde çalışan kişilerin tulum, çizme veya ayakkabı kılıfı, eldiven, koruyucu gözlük ve uygun solunum koruyucu gibi kişisel koruyucu ekipman kullanması gerekebilir. CDC, ağır infestasyon temizliğinde HEPA filtreli uygun solunum koruyucuların kullanılabileceğini belirtiyor.

Hantavirüsün And türü nedir?

“Hantavirüsün And türü” ifadesi genellikle Andes virüsü (ANDV) için kullanılır. Andes virüsü, Güney Amerika’da özellikle Arjantin ve Şili ile ilişkilendirilen bir hantavirüs türüdür ve HCPS’ye neden olabilir. DSÖ, Andes virüsünün insandan insana sınırlı bulaşın belgelenmiş olduğu bilinen hantavirüs olduğunu; bu bulaşın yakın ve uzun süreli temaslarda, özellikle hane içi temaslar veya yakın partnerler arasında görülebildiğini ifade ediyor.

Bu nokta önemlidir çünkü hantavirüslerin çoğu insandan insana bulaşmaz. Ancak Andes virüsü için sınırlı ve nadir insan-insan bulaşı bildirilmiştir. DSÖ’nün Mayıs 2026’da yayımladığı çok ülkeli salgın bildiriminde de Andes virüsüyle ilişkili önceki salgınlarda sınırlı insan-insan bulaşının raporlandığı, bulaşın genellikle yakın ve uzun süreli temasla ilişkili olduğu vurgulandı.

Kaç Hantavirüs vakası bildirildi?

Hantavirüs için tek bir “dünya genelinde toplam vaka sayısı” vermek zor; çünkü sürveyans sistemleri, vaka tanımları ve raporlama pratikleri ülkeden ülkeye değişiyor. DSÖ, hantavirüs enfeksiyonlarının dünya genelinde nispeten nadir olduğunu ancak her yıl 10.000’den 100.000’in üzerine kadar enfeksiyon olabileceğinin tahmin edildiğini söylüyor. En büyük yük Asya ve Avrupa’da; Amerika kıtasında ise HCPS daha nadir görülse de daha yüksek ölüm oranıyla dikkat çekiyor.

CDC’ye göre ABD’de sürveyansın başladığı 1993’ten 2023 sonuna kadar 890 laboratuvarda doğrulanmış hantavirüs hastalığı vakası bildirildi. Bu vakaların 859’u HPS, 31’i non-pulmoner hantavirüs enfeksiyonu ve ölümle sonuçlanan vakaların oranı yüzde 35 olarak raporlanmış.

Avrupa’da ECDC’nin 2023 yıllık epidemiyolojik raporuna göre 28 AB/AEA ülkesi 2023 yılında 1.885 hantavirüs enfeksiyonu vakası bildirdi. Bu oran 100.000 nüfusta 0,4 vakaya karşılık geliyor ve 2019-2023 dönemi içindeki en düşük oranlardan biri.

Amerika Bölgesi için DSÖ’nün Mayıs 2026 tarihli salgın bildiriminde, 2025’in 47. epidemiyolojik haftası itibarıyla sekiz ülkeden 229 vaka ve 59 ölüm bildirildiği yer alıyor. Aynı DSÖ bildiriminde, 4 Mayıs 2026 itibarıyla çok ülkeli kruvaziyer bağlantılı olayda 2 laboratuvar doğrulanmış ve 5 şüpheli olmak üzere 7 vaka, ayrıca 3 ölüm rapor edilmiş.

Türkiye'de Hantavirüs var mı?

Evet, Türkiye’de hantavirüs bildirimleri var. T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık kuruluşu sayfasında, hantavirüslerin kemiriciler aracılığıyla bulaşan zoonotik virüsler olduğu; kemiricilerin doğal rezervuar kabul edildiği ve 2009 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde renal sendromlu hantavirüs kanamalı ateş olgularının bildirildiği belirtiliyor. Aynı resmi kaynak, Türkiye’de bulaşmada kemirici temasının en önemli faktör olduğunu, virüsün enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüğünde bulunduğunu aktarılıyor.

Türkiye açısından en önemli pratik bilgi, hastalığın özellikle kemirici temasının mümkün olduğu alanlarda akla gelmesi gerektiği. Depo, ahır, kiler, odunluk, uzun süre kapalı kalmış ev veya yazlık gibi alanlarda temizlik yapılacaksa kuru süpürme yerine havalandırma, ıslak dezenfeksiyon ve eldiven kullanımı gibi önlemler uygulanmalı. Ateş, şiddetli kas ağrısı, bulantı-kusma, karın ağrısı, nefes darlığı veya idrar miktarında azalma gibi belirtiler gelişirse ve yakın zamanda kemirici teması olduysa, sağlık kuruluşuna başvururken bu temas öyküsü mutlaka hekime söylenmeli.

Kaynaklar

DSÖ 1, 2, CDC 1, 2, 3 ECDC 1, 2