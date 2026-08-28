Tek Örnek Ferrari 599 GTB Shooting Brake Açık Artırmaya Çıkıyor: Fiyat 650 Bin Euroya Kadar Çıkabilir!

Ferrari 599 GTB Fiorano, 1970'lerden kalma sıra dışı bir Ferrari'den ilham alınarak tek örnek bir shooting brake'e dönüştürüldü. 15 bin saatlik tasarım ve el işçiliğinin ardından ortaya çıkan otomobil, ekim ayında açık artırmaya çıkacak.

Ferrari 599 GTB Fiorano denince akla uzun kaputu, V12 motoru ve sportif tasarımı geliyor. Ancak Daytona Shooting Brake Hommage, alıştığımız 599 GTB'den oldukça farklı. Tavan uzatılmış, arka bölüm baştan tasarlanmış ve iki kapılı otomobil daha uzun bir gövdeye kavuşmuş.

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Tasarımın arkasında 1972'ye uzanan bir Ferrari var. Proje, o yıl tek örnek olarak üretilen Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake'in modern bir yorumu olarak hazırlandı. Yaklaşık 15 bin saatlik tasarım, mühendislik ve el işçiliğinin ardından ortaya çıktı.

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599 GTB'nin arka tarafı tamamen değişti

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Otomobilin gövdesinde kapılar dışında neredeyse hiçbir panel olduğu gibi bırakılmadı. Yeni alüminyum paneller elle şekillendirilirken tavan çizgisi arkaya doğru uzatıldı ve yeni bir arka bölüm oluşturuldu.

Aracın arka kısmında alışılmış bir bagaj kapağı bulunmuyor. Bagaja erişim ise tavana menteşelenen ve elektrikli mekanizmayla yukarı doğru açılan iki özel “kelebek” cam kanat üzerinden sağlanıyor.

V12 motor olduğu gibi kaldı

Tasarım baştan aşağı değişmiş olsa da mekanik tarafta daha tanıdık bir 599 GTB görüyoruz. Otomobil, orijinal 6.0 litrelik atmosferik V12 motorunu koruyor.

Motor 620 beygir güç üretiyor ve otomobilin kilometre sayacı yaklaşık 43.800 kilometrede.

650 bin euroya satılabilir

İç mekânda koltuklardan ön panele, hatta bagaj bölümüne kadar uzanan konyak rengi deri kullanılmış. Deri döşemeler, el işçiliğiyle şekillendirilen alüminyum yapılar üzerine uygulanmış. 1972 modelindeki ceviz kaplamaların yerini ise daha modern bir görünüm sunan karbon fiber detaylar alıyor.

Tek örnek olan Daytona Shooting Brake Hommage, ekim ayında Belçika'nın Knokke-Heist kentinde düzenlenecek müzayedede satışa çıkacak. Otomobilin 450 bin ila 650 bin euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.