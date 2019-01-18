Bakan, Ar-Ge Çalışmalarının Nasıl Destekleneceğini Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarına göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji çalışmaları 5 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde açıklanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeniden düzenlenen program dahilinde başvuruların alınmaya başlandığı söyleyen Varank, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

‘’KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladığımız Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz.’’ diyen Varank, programın yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağını belirtirken açıklamalarını şu şekilde tamamladı;

‘’Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı çerçevesinde KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için %60'ı geri ödemesiz, %40 geri ödemeli olmak üzere %100'e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım ve pazarlama gibi giderlerine %60 geri ödemesiz destek verilecek.

Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 'Yerli Malı' belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin TL'ye olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek.’’