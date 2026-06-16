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Teknoloji Devi Hisense, Yenilikçi Ürünleriyle Türkiye Pazarına Resmi Olarak Giriş Yaptı!

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Yenilikçi ev teknolojilerini kullanıcı odaklı yaklaşımla buluşturan ve FIFA Dünya Kupası 2026™'nın resmi sponsorları arasında yer alan Hisense, üstün ekran teknolojilerine sahip TV modelleri ve yüksek enerji verimliliği sunan klima ürün grubuyla Türkiye'deki resmi faaliyetlerine başladı.

Teknoloji Devi Hisense, Yenilikçi Ürünleriyle Türkiye Pazarına Resmi Olarak Giriş Yaptı!
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Kullanıcı odaklı ve vizyoner bir yaklaşımla dünya genelinde tüketici elektroniği ve ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Hisense, Türkiye pazarındaki resmi operasyonlarını başlattı. İleri mühendislik birikimini ve günlük yaşamı kolaylaştıran çözümlerini yerel pazardaki tüketicilerle buluşturmayı hedefleyen marka, küresel genişleme stratejisinin önemli bir ayağı olarak Türkiye pazarında yerini aldı.

Hisense; ilk etapta yaşam alanlarına sinematik konfor sunan televizyonları ve üstün iklimlendirme performansı sağlayan akıllı klima modelleriyle Türkiye’deki tüketicinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlıyor.

"Türkiye'de kullanıcı odaklı teknolojiyle ev yaşamında yeni bir dönem başlatıyoruz"

Türkiye pazarındaki stratejik yapılanmalarına ve markanın gelecek vizyonuna değinen Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan VODEB, şu açıklamalarda bulundu:

"Hisense olarak, ‘Hayatı Aydınlatan Yenilikler’ (Innovating a Brighter Life global marka vizyonumuzu şimdi Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hisense olarak teknolojiyi günlük yaşamı kolaylaştıran samimi çözümlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz ürünlerde kusursuz kalite ve kullanıcı odaklılığı merkeze alarak teknolojide rasyonel çözümler arayan bilinçli tüketicilere hitap ediyoruz. Özellikle 100 inç ve üzeri televizyon segmentindeki küresel sevkiyat liderliğimizle Türkiye’de ev sineması standartlarını yukarı taşımayı, sessiz performanslı ve yüksek enerji tasarruflu akıllı klimalarımızla da yaşam alanlarının konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, dinamik yapısıyla bizim için sadece yeni bir pazar değil; ileri teknolojimizi ve uzun vadeli güven vizyonumuzu tüketicilerle buluşturacağımız en önemli odak noktalarımızdan biri olacak."

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