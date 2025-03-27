ABD’nin en iyi teknik üniversitelerinden biri olan Teksas Teknik Üniversitesi’nde garip bir olay yaşanıyor. Kampüsün birkaç rögar kapağından neon yeşil renkli ve çok kuvvetli alevler yükseliyor.

Bu noktada dikkati çeken en büyük ayrıntısı ile alevlerin neden sarı-turuncu karışımı değil de yeşil renkli oluşu oluyor. Bunun tespiti için araştırmalar ve çalışmalar sürdürülüyor fakat bizim birkaç tespitimiz var!

Gelin, sebeplerin neler olabileceğine bakalım.

Texas Teknik Üniversitesi’nde meydana gelen bu olay, çevredeki herkesin büyük bir endişe duymasına sebep oluyor.

Olayın sonrasında ilk olarak tahliye emri veriliyor ve dersler birkaç günlüğüne iptal ediliyor. Belli ki bu patlama, rögar kapaklarında meydana geliyor. Ancak problem tek bir tanesinde değil.

Okulun içindeki itfaiye görevlilerinin sayısına bakıldığında, patlamanın birkaç rögar kapağında mevcut olduğu anlaşılıyor. Ek olarak rahatsız edici bir gaz kokusu da çevredeki herkesi rahatsız ediyor. Esas tahliye kararı bu sebeple çıkarılıyor.

Ayrıca kampüsün tamamına, her ihtimali karşı elektrik verilmiyor.

Peki bu alevlere yeşil rengi veren şey ne?

Uzmanlar araştırmalarına, yetkililer ise tespitlerine devam ediyor fakat bu yeşil alevlerin, metan gazı taşıyan bakır borulardan kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca yeşil alevler, borik asit kimyasalının bir sonucu da olabilir.

Çünkü bu madde, yanarken yeşil renk veriyor. Olaya dair ilk tahminlerde metan gazından şüphe edilse de aslında bunun doğru olma ihtimali pek de yok. Çünkü metan gazı yandığında yeşil değil, mavi rengi veriyor. Bu alevler ise âdeta neon yeşili.

Şu ana kadarki en mantıklı yaklaşım, bir trafo merkezinde patlama yaşandığı, bu patlamanın elektrik tünellerinin yangın çıkarmasına neden olduğu ve bakır kabloların veya boruların da yanarken yeşil rengi açığa çıkarması şeklinde.

Muhtemelen birkaç gün sonrasında olaya dair detaylar detaylar açıklığa kavuşacaktır. Ancak bahsettiğimiz gibi bunun sebebi kimyasal bir reaksiyon veya altyapı arızası gibi gözüküyor.

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