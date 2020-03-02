Telefon Görüşme Kaydı Yapabileceğiniz 10 Uygulama

Android cihazlarımızla yaptığımız telefon görüşmelerini ses olarak kaydetmemizi, bu kayıtları depolamamızı sağlayan uygulamalar mevcut. Bu uygulamalar arasından seçim yaparak sizin için bir liste hazırladık.

Telefonlarımızın GSM bağlantılarını kullanarak yaptığımız geleneksel telefon görüşme kaydı yapmak suç değil. Ancak bu görüşmeleri karşı tarafın da rızası olmadan, kısaca kötü amaçlar için kullanmak suç teşkil edebiliyor. Merak edenler için konunun tüm yasal yükümlülüklerini burada açıklıyoruz.

Android telefonlardaki uygulama mağazası Google Play Store'da, telefon görüşme kaydı yapmaya yarayan pek çok uygulama bulunuyor. Bunlar arasında genel olarak fark görünmese de bazı uygulamalar, sundukları ek özelliklerle diğerlerinden ayrılıyorlar.

Telefon görüşme kaydı almanızı sağlayan uygulamalar (Android):

Görüşme Kayıt - ACR

Arama Kaydedici (Appliqato)

Arama Kaydedici (Recorder & Smart Apps)

Çağrı Kaydedici

Call Recorder Automatic

Arama Kaydı (Cube ACR)

Otter Voice Notes

SmartMob Smart Recorder

Smart Voice Recorder

Ses Kaydedici

Görüşme Kayıt - ACR:

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: NLL

Puanı: 3,8 yıldız

Boyutu: 7,9 MB

Görüşme kayıt - ACR, ücretsiz bir telefon görüşme kaydı uygulaması.. ACR ile hem gelen hem de giden aramaları süre sınırı olmadan farklı formatlarda kaydetme imkanına sahipsiniz. Kayda istediğiniz zaman başlayabilmek ve kayıtları bulut depolama hizmetlerine kaydedebilmek için uygulamanın içinden Pro sürümünü satın almanız gerekiyor. Ek olarak uygulamanın şifreli koruma desteği de bulunmakta.

Telefon Görüşme Kaydı – ACR indir:

Arama Kaydedici (Appliqato)

İndirme sayısı: 100.000.000+

Geliştiricisi: Appliqato

Puanı: 3,9 yıldız

Boyutu: 9,4 MB

Appliqato’nun geliştirdiği telefon görüşme kaydı uygulaması Arama Kaydedici’de istediğiniz aramayı kaydedip hangisini saklayacağınızı seçebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz aramaları Google Drive ve Dropbox entegrasyonu sayesinde direkt olarak buluta kaydedebiliyorsunuz. Uygulamada kaydetme sorunu yaşarsanız, eğer görüşme yaptığınız yer de müsaitse hoparlörü açıp bir bu şekilde deneyebilirsiniz.

Arama Kaydedici indir:

Arama Kaydedici (Recorder & Smart Apps):

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: Recorder & Smart Apps

Puanı: 4,3 yıldız

Boyutu: 9,2 MB

Gelen çağrıları yüksek kalitede kaydedebileceğiniz telefon görüşme kaydı uygulaması Arama Kaydedici, kayıtlarınıza ek notlar ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca kaydettiğiniz aramaları paylaşmanız da ücretsiz olarak mümkün. MP3, AMR ve WAV gibi birçok uzantıda arama kayıtlarını almanız mümkün.

Arama Kaydedici indir:

Çağrı Kaydedici

İndirme sayısı: 5.000.000+

Geliştiricisi: Cryok SIA

Puanı: 4,1 yıldız

Boyutu: 3,4 MB

Blackbox Çağrı Kaydedici uygulaması, profesyonel bir telefon görüşmesi kaydı uygulaması. Uygulamada şifre koruması bulunmakta ve Google Drive entegrasyonu da mevcut. Ancak uyarmak lazım; bu uygulama Google Play Store’daki diğer arama kaydı uygulamaları ile uyumlu değil ve WhatsApp, Skype, Viber gibi internet üzerinden sesli görüşme yapılan uygulamaları desteklemiyor.

Çağrı Kaydedici indir:

Call Recorder Automatic

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: Smart Media

Puanı: 4,3 yıldız

Boyutu: 18 MB

Call Recorder Automatic, dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan bir telefon görüşme kaydı uygulaması. Telefonla biriyle konuşmaya başladığınız andan itibaren bu uygulama kayda başlıyor ve kaydettiğiniz tüm aramaları gruplandırıp paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca bilinmeyen numaraların kim olduğunu görmeniz de mümkün. Bu açıdan bakılınca, uygulamanın güvensiz olabileceği söz konusu oluyor.

Call Recorder Automatic indir:

Arama Kaydı (Cube ACR)

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: Catalina Group

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 7,9 MB

Diğer telefon görüşme kaydı uygulamalarından farklı olarak Arama Kaydı (Cube ACR) uygulamasında, normal telefon görüşmelerinin yanı sıra WhatsApp, Skype, Facebook, Line ve Viber gibi popüler sesli iletişim uygulamalarından da görüşme kaydı alabiliyorsunuz. Ses kaydının kalitesi ise şaşırtıcı derecede iyi diyebiliriz.

Arama Kaydı indir:

Otter Voice Notes

İndirme sayısı: 500.000+

Geliştiricisi: Otter.ai

Puanı: 4,5 yıldız

Boyutu: 8 MB

Otter Voice Notes uygulaması bir transkripsiyon ve sesli not organizasyonu uygulaması. Uygulamada sesli notlar alıp dinleyebilir, kaydettiğiniz sesli notları kopyalayabilirsiniz. Diğer uygulamalar gibi telefon görüşme kaydı almasa da bu uygulama oldukça kullanışlı diyebiliriz zira iş gibi mevzularda toplantılarınızı ses kaydı ile zenginleştirebiliyorsunuz.

Otter Voice Notes indir:

SmartMob Smart Recorder

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: SmartMob

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 2,5 MB

Basit bir arayüze ve kolay bir kullanıma sahip Smart Recorder uygulaması, yüksek kalitede uzun süreli görüşme kaydı alabiliyor. İsterseniz telefon görüşme kayıtlarını kısaltmak da bu uygulama ile mümkün. Bazı telefon üreticilerinin görüşme kaydını engelleyen yazılımları bulunmakta bu yüzden bu uygulama her cihazda çalışmayabilir.

SmartMob Smart Recorder indir:

Smart Voice Recorder

İndirme sayısı: 500.000+

Geliştiricisi: Alpha 2.0

Puanı: 4,7 yıldız

Boyutu: 7 MB

Smart Voice Recorder, aynı Otter Voice Recorder gibi bir başka ses kayıt uygulaması. Uygulamada isterseniz kendi ses kaydınızı normal bir şekilde alabilir ya da telefon görüşmelerini kaydetmek amacıyla hoparlöre alıp kullanabiliyorsunuz. Kaydettiğiniz ses dosyalarını da bulut depolama hizmetleriyle paylaşmanız mümkün.

Smart Voice Recorder indir:

Ses Kaydedici

İndirme sayısı: 10.000.000+

Geliştiricisi: Splend Apps

Puanı: 4,6 yıldız

Boyutu: 3,1 MB

Splend Apps’in geliştirdiği Ses Kaydedici uygulaması, telefon görüşmesi kaydı yapabildiğiniz bir başka ses kaydı uygulaması. Uygulamanın ana odağı klasik ses kaydı olduğu için görüşme kaydı alanında biraz hafif kalıyor ancak arka plan kaydı, bitrate ayarları gibi birçok yararlı aracı bulunuyor. Eğer bir taşla iki kuş vurmak istiyorsanız ideal bir uygulama.

Ses Kaydedici indir:

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