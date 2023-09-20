Akıllı telefon üreticilerinin birbirine benzer tasarım hatlarına sahip modeller sunmasına daha geniş bir perspektif sunmak için, üreticilerin son 5 modellerini sıraladık.

Siz de bir şeyi fark ettiniz mi? Hangi akıllı telefon üreticisine bakarsak bakalım ya ekran tarafında, ya kamera diziliminde ya da genel olarak tasarım hatlarında bir benzerlik söz konusu oluyor. Bu yüzden bir telefonun markasına bakmadığımız sürece “hangisiydi bu?” diye düşünmemiz gerekebiliyor.

Bunda tüketici alışkanlıklarının büyük rol oynadığı açık. Fakat 2010’lara dönüp baktığımızda şirketlerin tüm yaratıcılıklarını konuşturduğunu ve bu bağlamda projektörlü telefonlar bile ürettiklerini görüyoruz. Şu an ortaya çıkan modeller ise bu çeşitlilikten oldukça uzak. Fakat tekrar belirtmekte fayda var ki doğal olarak tüketiciler neyi satın alırsa üreticiler de onun üzerinden ilerler.

Apple yine bildiğiniz gibi.

Tasarım hatlarında bariz değişiklikler olsa da iPhone modellerinin birbirine benzemediğini söylemek hata olur. Fakat yenilik gelmediğini söylemek çok daha büyük bir hata. Yine de "Apple aynı telefonu makyajlayıp önümüze sunuyor" diye düşünüyorsanız alttaki içeriğimize göz atmayı unutmayın.

HONOR'un Magic serisi:

Oldukça 'dolu' görünen Magic modelleri, yıllar içinde donanım tarafında uzun yol katetmiş olsa da tasarım yönüyle ufak yenilikler yapıyor gibi görünüyor.

Xiaomi modellerinde ise Ultra olanları dahil ettik.

Xiaomi modellerine baktığımızda, özellikle de Asya tarafında popülerleşen 'yuvarlak kamera haznesi' akımına kısa sürede geçiş yaptıklarını görüyoruz.

Samsung modellerinde de her yılın amiral gemileri var.

Açıkçası çoğu kişi S10 Plus ve S21 Ultra'nın tasarımına hâkim. Fakat ne yalan söyleyelim S20 Ultra göze oldukça yabancı geliyor. Siz ne dersiniz?

Sırada OnePlus modelleri var.

OnePlus modelleri sürekli kamera vurgusuyla önümüze çıkıyor. Son yıllarda OnePlus da kameraları yuvarlak haznede toplamış.

Huawei tarafında Mate modellerinin Pro olanlarını aldık.

Mate Pro modelleri yumuşak hatlarla bezenmiş olmasına rağmen en baştan beri kameralarıyla dikkat çekiyorlardı. Modellere bakınca da bu vurguyu görmek mümkün.

vivo modellerinde göze çarpan ilk şey kamera bölümü oluyor desek yanlış olmaz.

Son yıllarda oldukça başarılı modeller çıkaran vivo ise gördüğünüz üzere farklı yollara başvuran markalar arasında.

Siz ne düşünüyorsunuz? Telefon modelleri sizce de aynılaşma yolunda mı ilerliyor?