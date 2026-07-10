OMODA ve JAECOO’nun Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı. Güncel listede OMODA 5, OMODA 7 ve JAECOO 7 ailesi yer alırken, başlangıç fiyatı 2.099.000 TL oldu. JAECOO 7 Revive’da 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı şekilde listelendi.

OMODA ve JAECOO, Temmuz 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede OMODA 5 Ultima, OMODA 7 Neo ve JAECOO 7 ailesinin Revive ile Evolve versiyonları yer alıyor. Markanın temmuz ayındaki başlangıç fiyatı 2.099.000 TL olarak açıklandı.

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Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Temmuz 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını bir araya getirdik. Listede kampanyalı fiyat sütunu bulunmadığı için ilgili alanlar “-” olarak gösterildi.

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OMODA ve JAECOO fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı OMODA 5 2.099.000 TL - JAECOO 7 Revive 2.270.000 TL - JAECOO 7 Evolve 2.550.000 TL - OMODA 7 Neo 2.680.000 TL -

OMODA 5 fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Ultima 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.099.000 TL -

OMODA 5, markanın ürün gamında daha erişilebilir fiyat seviyesiyle öne çıkan SUV karakterli modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Ultima donanımı, 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla sunulan model, şehir içi ve günlük kullanım beklentilerine odaklanan bir seçenek olarak konumlanıyor.

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OMODA 5 opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Revive fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2, 7 İleri Otomatik DCT (2025) 2.270.000 TL - 1.598 cc - 145 bg Benzin Revive 4x2, 7 İleri Otomatik DCT (2026) 2.330.000 TL -

JAECOO 7 Revive, JAECOO 7 ailesinin 4x2 çekişli giriş versiyonu olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde iki farklı model yılıyla yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı fiyatlarının ayrı açıklanması, aynı donanım seviyesinde fiyat karşılaştırmasını daha görünür hâle getiriyor.

JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

JAECOO 7 Evolve fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.550.000 TL - 1.598 cc - 145 bg Benzin Evolve 4x4, 7 İleri Otomatik DCT 2.770.000 TL -

JAECOO 7 Evolve, ürün gamında hem 4x2 hem de 4x4 çekiş seçenekleriyle sunulan versiyon olarak öne çıkıyor. Aynı motor ve şanzıman bilgisiyle listelenen modelde çekiş sistemi fiyat farkını belirleyen temel kalemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

JAECOO 7 Evolve opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

OMODA 7 Neo fiyatları - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.598 cc - 145 bg Benzin Neo 4x2, 7 İleri Otomatik DCT 2.680.000 TL -

OMODA 7 Neo, markanın Temmuz 2026 fiyat listesinde OMODA 5’in üzerinde konumlanan modeli olarak yer alıyor. 4x2 çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla listelenen araç, daha üst fiyat bandında SUV karakterli bir alternatif arayan kullanıcıları hedefliyor.

OMODA 7 Neo opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: OMODA | JAECOO Türkiye