2013 yılında kurulan Telegram, dünya çapında milyonların kullandığı bir sosyal iletişim ağı. Peki nasıl, ne amaçla kuruldu? Kurucusu kim?

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz Cumartesi, özel jetiyle Fransa’daki Le Bourget Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra, Telegram bağlantılı suçları önlemeye yönelik adım atmaması sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Akıllara, Telegram’la ilgili pek çok soru geldi. Gelin, sizinle Telegram’ın hikâyesine en başından bakalım. Nasıl kuruldu, kurucusu Pavel Durov tam olarak kim?

Telegram’ın kurucusu kimdir?

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, 10 Ekim 1084 tarihinde Rusya’da doğdu. Eğitimini, Saint Petersburg Devlet Üniversitesinde yazılım geliştirici olarak tamamladı. Attığı ilk önemli adım, Facebook’un bir nevi Rusya’daki karşılığı olan, birçoğumuzun daha önce duyduğu VK (VKontakte) adlı sosyal medya platformunu kurması oldu.

Platform Rusya’da çok sevilerek kullanılsa da hükûmetle yaşanan problemler, Rusya’nın uygulamaya sıkı denetim uygulaması yüzünden Durov, VK’den ayrıldı ve Telegram’ı kurdu. Birazdan detaylı bir şekilde Telegram’ın hikâyesine değineceğiz.

Durov, gerek hükûmetin sansür politikasına karşı duruşuyla Rusya’dan ayrılıp başka ülkelerde yaşaması gerek dijital özgürlüğü savunmasıyla teknoloji dünyasında önemli bir figür olarak tanındı.

Ancak son çıkan haberlerde gördüğümüz üzere Telegram bağlantılı suçların önlenmesine dair bir moderasyon politikası geliştirmemesi suçlamasıyla gözaltına alındı. Süreç ilerledikçe biz de ne olacağını göreceğiz. Şimdi gelelim Telegram’ın kuruluş hikâyesinin nasıl olduğuna.

Telegram nasıl kuruldu?

VK’de istediklerini hayata geçiremeyen Pavel Durov, Telegram'ı, 2013 yılında kardeşi Nikolai Durov ile kurdu ve geliştirilmesi için kendi kişisel kaynaklarını kullanarak projeyi finanse etti. Bu platformla özellikle uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanarak güvenli mesajlaşma hizmeti sunmayı ve hükûmetlerin sansür baskısına karşı çıkmayı hedeflediler.

Kısa sürede popüler bir uygulama hâline gelip geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı ve kullanıcı gizliliğini ön plana çıkarıp devlet müdahalesine karşı direnç gösteren bir platform oldu. Mesajlaşmanın da ötesinde diğer uygulamaların izin vermediği büyük dosyaların paylaşımı, 200.000'e kadar üyeye sahip gruplar, kanallar, botlar gibi özellikleriyle de rakiplerinden ayrıldı.

Ayrıca kullanıcıların verilerini güvence altına almak amacıyla geliştirilmiş şifreleme teknolojilerini kullanarak merkezi olmayan bir sunucu yapısı benimsiyorlar. Kısacası Pavel ve Nikolai Telegram’ı kurarak kullanıcılara hem daha özgür hem de daha güvenli bir iletişim aracı geliştirdi.

Platform, 2013 yılından bu yana dek pek çok ülkede kullanılıyor ve 2024 yılı itibarıyla kullanıcı sayısı 700 milyonu aşmış durumda.

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