Fransa'da tutuklanan Telegram Kurucusu Pavel Durov, sosyal medyanın da gündemindeki yerini aldı.

Son yılların en çok tartışılan sosyal medya platformlarından olan Telegram, kullanıcı gizliliğine verdiği önemle adını duyurmuştu. Platformun kurucusu olan Pavel Durov da sıradışı hareketleri ile dikkat çekiyordu. Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunan Durov, Azerbaycan'dan Fransa'ya gittiğinde havaalanında gözaltına alındı. Nedeni ise yetkililerin, uygulamada yasa dışı faaliyetlere izin verildiğini düşünmesiydi.

Bu durum elbette ki sosyal medyada da dikkat çekti. Pek çok kişi konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getirirken, genel olarak Durov'un desteklendiği görüldü. Öte yandan Fransa'yı da haklı bulan bir kesim bulunduğunu da belirtelim.

İşte sosyal medyadan gelen yorumlar:

"Fransa, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'u gerçeği sansürlemeyi reddettiği için 20 yıla kadar hapse atabilecek. Bu Rusya'da Mark Zuckerberg'e yapılsaydı bütün Batı hükümetleri çıldırırdı. İkiyüzlülük ve çifte standartlar gerçekten şaşırtıcı."

"Aşırı sağcı faşistlerin lafı çevirmesine izin vermeyin. Pavel Durov'un tutuklanmasının ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok. Telegram, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçların kaynadığı bir bataklık. MAGA ve Rusya'nın bu platformu aşırı sağ propagandası yaymak için kullanması her şeyi anlatıyor."

"Evet, araştırırsanız Pavel Durov’un terörizm, uyuşturucu temini, dolandırıcılık, kara para aklama, çalıntı mal kabul etme gibi suçlarla suçlandığını ve bir süredir soruşturma altında olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu, Elon Musk'ın saçmalamasını engellemeyecek."

"Büyük bir apartman kompleksine sahip olduğunuzu hayal edin. Fransa, 'Her odaya mikrofon koymak ve bizi dinletmek yasal bir gerekliliktir,' diyor. Siz ise, 'Hayır, insanlar özel konuşmalar yapabilmeli,' diyorsunuz. Bunun üzerine sizi tutukluyorlar. Dijital anlamda aynı şey Pavel Durov'a oldu."

"Daha önce Telegram'ı uçtan uca şifrelemede yeterince ciddi olmamakla eleştirmiştim. Ancak (şu anda elimizdeki bilgilere bakarsak: suçlamalar bilgilerin moderasyonunun yapılmaması ve insanların verilerinden vazgeçilmemesi gibi gözüküyor) durum, Avrupa'da gelecekte yazılım ve iletişim özgürlüğü için çok kötü ve endişe verici gözüküyor."

Kararın ardından Elon Musk da sosyal medya üzerinden #FreeDurov kampanyası başlatmıştı.