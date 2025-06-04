Telegram, birçok yeni özelliği uygulamasına eklediğini duyurdu. Çok kullanışlı olacak bu özellikler arasında HD kalitede fotoğraf göndermeden sesli mesajları kırpmaya kadar önemli yenilikler var.

WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Telegram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve rakiplerinin önüne geçmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Dev platform, şimdi de yaptığı bir açıklamayla birden fazla yeni işlevin uygulamaya eklendiğini duyurdu.

Telegram’ın yeni özellikleri; mesajlardan seslere ve fotoğraflara kadar birçok konuda kullanıcıların işine yarayacak yenilikler getiriyor. Aşağıdan özelliklerin detaylarını görebilirsiniz. Tüm bu özellikler, şirketin dün yayımladığı güncelleme ile kullanıcılara sunuldu. Bu yüzden erişmek için Telegram uygulamanızı güncellemeniz lazım.

Telegram’a gelen yeni özellikler

Kanallara doğrudan mesaj gönderme

Konu sekmeleri

Sesli mesajları kırpma

Daha yüksek kalitede fotoğraf gönderme

iOS'te medyayı hikâyede paylaşma

Kanallara doğrudan mesaj gönderin

İlk yeni özelliğimiz kanallar ile alakalı. Telegram’ın açıklamalarına göre artık kullanıcılar, kanallara doğrudan mesaj gönderme imkânına sahip olacak. Ayrıca kanal sahipleri ve yöneticileriyle de özel sohbetler gerçekleştirebilecekler. İçerik üreticileri de bu modu etkinleştirerek aboneyle bilgilerini paylaşmadan konuşabilecek.

Kanala doğrudan mesaj göndermek oldukça kolay. Bunun için alt çubuktaki mesaj balonuna dokunmanız gerekiyor. Doğrudan mesajları açmak için ise “Kanal Ayarları” bölümünden “Doğrudan Mesaj” kısmını aktifleştirmek yeterli.

Konu sekmeleri

Gruplada bulunan konular artık yepyeni bir sekme düzenine sahip. Bu yeni düzen sayesinde sohbet listesinden çok daha hızlı erişim sağlayabiliyor ve tek dokunuşla sohbetler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için grup ayarlarına gidip konular üzerinden etkinleştirebilirsiniz.

Sesli mesajları kırpma

Sesli mesajlar ile ilgili de kullanışlı bir yenilik var. Bir sesli mesajı kaydettikten sonra artık başlangıç ve bitiş noktalarını hareket ettirerek tam olarak istediğiniz bölümü kesebiliyorsunuz. Baştan başlama gereksinimi ortadan kalkıyor.

Daha yüksek kalitede fotoğraf gönderme

Telegram, 2014’ten beri kullanıcılara tam çözünürlüklü fotoğrafları orijinal dosya boyutunda gönderebiliyordu. Normal fotoğraflar için ise görüntüler optimize edilerek anında iletim ve %90 daha az mobil veri kullanımı vardı. Yani kalite düşürülüyordu.

Ancak yeni güncellemeyle bu değişti. Artık kullanıcılar, fotoğrafları gönderirken tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi bir “HD”, yani yüksek çözünürlük seçeneği görecek. Böylece istediğiniz fotoğrafı yüksek kalitede gönderebileceksiniz. Telegram’ın aktardığına göre HD gönderilen görüntüler, 4 kat daha fazla piksele sahipken 0,5 MB’dan az veri kullanıyor.

iOS’te medyayı hikâyelerde paylaşma

iPhone kullanıcılarını ilgilendiren bu özellik ise medyalar ile alakalı. Kullanıcılar, artık iOS’te varsayılan “Paylaş” düğmesiyle diğer uygulamalar üzerinden doğrudan Telegram hikâyelerine ekleme yapabilecek. Örnek verecek olursak cihazınızın galerisinde bir fotoğraf buldunuz diyelim. Alt kısımda çıkan paylaş butonuna basarak o fotoğrafı hızlıca direkt Telegram hikâyesine ekleyebiliyorsunuz.