Fransa, Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında çocuk istismarı ve organize suçlarla ilgili resmi olarak suçlamalarını yöneltti.

Fransa, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov hakkında organize suçlarla ilgili resmi suçlamalarda bulundu. Durov, dört gün süren polis gözaltısının ardından Perşembe günü geniş kapsamlı suçlamalar nedeniyle resmi olarak soruşturma altına alındı. Serbest bırakılan Durov, Fransa topraklarından ayrılmama şartıyla serbest bırakıldı ve haftada iki kez polis karakoluna gidip gelmek zorunda.

Durov’un suçlamaları arasında, Telegram’ın çocuk cinsel istismarı materyallerini depolamak ve dağıtmak, uyuşturucu kaçakçılığına aracılık etmek ve organize dolandırıcılığı teşvik etmek bulunuyor. Ayrıca, Telegram’ın kriptografik özellikleriyle ilgili de suçlamalar mevcut.

Suçlamalar ciddi, dava süreci belirsiz

Paris ceza mahkemesi, Durov’un 24 Ağustos’ta özel jetinden indiği Fransa’nın Le Bourget Havaalanı’nda gözaltına alınmasının ardından bu suçlamaları resmi olarak duyurdu.

Paris Savcısı Laure Beccuau, Durov’a yöneltilen suçlamaların ciddi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Fransa'da resmi soruşturma, yargı sürecinin başlaması için gerekli bir adım olarak görülüyor. Ancak, dava sürecinin kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz net değil. Şu aşamada soruşturmanın devam etmesi, suçlamaların ciddiyetini ve davanın gidişatını gösteriyor.