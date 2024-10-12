Tenisçiler zaten bilir ancak sadece tenis maçı izleyenlerin dikkatini çeken şeylerden biri de o ünlü bileklikler. Peki sizce bu bileklikler ne işe yarıyor?

Gerek oyuncu gerekse de tenis dünyasında bu bilekliklerin önemi oldukça büyük.

Birer aksesuar sansak da gelin tenis bilekliklerinin asıl işlevlerine bakalım.

Terleme sorununa en etkili çözüm.

Oldukça tempolu, fiziksel gücü zorlayan sporlardan biri olan teniste, oyuncular da hâliyle sık sık terliyor. Hele ki uzun süren maçlarda bir düşünsenize sporcunun harcadığı enerjiyi.

Tüm bu dakikalarda bileklikler, oyuncuların ellerine akan teri emiyor ve böylece raketi daha rahat tutarak kayma riski minimuma iniyor.

Ayrıca tenisçiler kafa bandını sıklıkla kullansa da yine de yüzlerine gelecek ter damlalarını silmek için de bu bileklikleri kullanıyorlar. Gözlerine ter kaçması, görüş açısını bozacağı gibi sayı kaybı da demek.

Küçük gibi görünse de aslında terin, oyunu etkilemesini engellemek için her tenisçide gördüğümüz bileklikler maçın sonucu değiştirmede oldukça etkili.

Sağlık açısından da önemi var.

Bazı tenisçiler, bileklerini korumak ve daha az zorlanması amacıyla bileklik takıyor. Özellikle uzun setler oynanan maçlarda bileklere düşen yük, bilekliğin önemini daha da öne çıkarıyor.

Bileklikler aynı zamanda sponsorların da gözdesi.

Tabii ki işin bir de ticari boyutu var. Bileklikler, tenis ürünleri üreten firmalar ve sponsorlar için önemli bir reklam aracı hâline gelmiş durumda.

Büyük spor markaları, ünlü tenisçilerle iş birliği yaparak özel bileklik serileri üretiyor ve bu ürünler, hayranlar arasında büyük ilgi görüyor.

İzleyiciler de sevdikleri tenisçilerin tarzını taklit etmek adına bu bileklikleri satın alarak modaya uyum sağlıyor.

Renkler neye göre değişiyor?

Genellikle pamuklu yapıda olan bileklikleri beyaz olarak görüyoruz ancak sporcular farkındalık yaratmak veya kombine uyum sağlamak adına başka renkler de tercih edebiliyor.

Serena ve Venus Williams gibi bazı sporcular meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için maçlarında pembe bileklikler kullanmışlardı.

Gördüğünüz gibi hem fonksiyonel hem de şık bu aksesuarlar, tenis dünyasının vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş durumda. Maçları izlerken, sporcular terlerini sildiklerinde artık bilekliklerin ne kadar önemli olduğunu da göreceksiniz.

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