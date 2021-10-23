Elon Musk, Tesla araçlarında bulunan; aracın yakınında olmaması gereken bir şey algılandığında devreye giren gözetim sistemi Nöbetçi Modu ile ilgili bir yeniliği onayladı. Herhangi bir tehditin algılanmasından sonra, kullanıcılarına uyarılar gönderilmesini sağlayan özellik sayesinde artık araçlar Tesla uygulaması üzerinden canlı izlenebilecek.

Tesla bünyesinde bulunan sekiz harici kamerasıyla otomatik pilot, tam kendi kendine sürüş ve nöbetçi modu (sentry mode) özellikleriyle kullanıcılarına birçok öncü deneyimi sunuyor. Şirketin CEO'su Elon Musk'ın duyurusuna göre, araç güvenliğinde oldukça önemli bir yere sahip olan nöbetçi modu yakında canlı arama yapabilecek.

Nöbetçi Modu, aracın etrafındaki ortamı sürekli olarak izleyerek Tesla araçlarında benzersiz bir koruma sağlar. Aracın üzerindeki harici kameraları kullanan özellik etkinleştirildiğinde, araç güvenliğini tespit etmek için “Bekleme” durumuna girer. Özelliğin algıladığı tehditin niteliğine göre uyarı ve alarmlarla sorunun ortadan kaldırılması hedeflenir. Ayrıca Nöbetçi Modu etkinleştirilmeden önce araca bir USB sürücü takarak, tehdidin algılanmasından 10 dakika önce başlayan bir video kaydını hazırlayabilir.

Elon Musk canlı arama özelliğini onayladı

Tesla Uygulamasında, Nöbetçi Modu’nun devreye girdiği zamanlar bildiriliyor ancak anlık olarak görüntüleme mümkün olmuyordu. Yeni duyurulan özellikle artık Tesla Uygulaması aracılığıyla canlı yayın yapılabilecek. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın bildirdiğine göre bu özellik sayesinde herhangi bir risk anında canlı arama özelliği ile kullanıcılara bildirim gidecek.

Nöbetçi Modu araçlara zarar verme girişiminde olan faillerin ve yakınlardaki önemli olayların tespiti için büyük ölçüde fayda sağlar. Yeni eklenen canlı arama özelliği araç sahiplerine o an ne olduğu ve ne tür müdahaleye ihtiyaç olabileceği konusunda yardımcı olur. Şu ana kadar hiçbir alarm sistemi tüm araç hırsızlıklarını ya da tehditleri engelleyemese de Tesla, Nöbetçi Modu'yla diğer güvenlik önlemlerine karşı çok daha işlevsel olduğunu vaat ediyor.