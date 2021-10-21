Tesla Demir Bazlı Batarya Kullanmaya Başlayacağını Açıkladı

Elektrikli otomobillerde verim ve model geliştirmeleri kadar bataryalarda önem taşıyor. Tesla Çarşamba günü yaptığı açıklamada Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını açıkladı.

Zaman zaman kazalarla, çeşitli eleştirilerle gündeme gelse de Tesla elektrikli araç sektöründe açtığı yenilik kapılarıyla sürekli hayranlık uyandırıyor. Tesla, özellikle otonom sürüş teknolojisinin avantajları ve dezavantajlarıyla sürekli gündeme gelirken, maddi ve sektörel boyutta da büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre Tesla’nın karı, 2021’in üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Bu verilerle birlikte şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketin büyümesi sürerken, araçlarda meydana getirdiği farklılıklar, iyileştirmeler ve denemeler başarının sırrını açıklıyor.

Zor bulunan hammaddelere bağımlı değil

Tesla Çarşamba günü yaptığı açıklamada Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını açıkladı. Çin’de popüler olan Lityum-Demir-Fosfat (LFP) bataryalar daha eski ve daha ucuz batarya kimyası kullanırken, Çin dışında kullanılan nikel bazlı EV pilleri ise Nikel-Manganez-Kobalt ya da Niket-Kobalt-Alüminyum kullanıyor.

LFP bataryalar ucuz maliyetin de ötesinde, zor bulunan hammaddelere bağımlı olmadığı için tercih ediliyor. LFP bataryalar patent sebebiyle Çin dışında pek görülmüyor. Fakat yakında sona erecek olan patent süresiyle birlikte Tesla’nın gözü de o tarafa dönmüş durumda. Tesla LFP batarya üretimini araçlarını ürettiği yerlere taşımayı planlıyor. Tesla'da Güç Aktarma ve Enerji Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Drew Baglino yatırımcılara yaptığı açıklamada, "Amacımız kıtadaki araçların tüm önemli parçalarını - en azından araçların üretildiği yere daha yakın değilse de kıtayı yerelleştirmektir" dedi.