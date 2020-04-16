Katıldığı bir podcast yayınında önemli açıklamalar yapan Tesla CEO'su Elon Musk, dünyanın en gelişmiş boya atölyesini Berlin'deki Gigafactory'de hayata geçireceklerini ifade etti. Musk, bu atölyenin ilerleyen dönemlerde Freemont ve Şangay'daki fabrikalarda da bulunacağını açıkladı.

ABD merkezli otomobil devi Tesla, elektrikli otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Şirket, ürettiği otonom sistemli ve tamamen elektrikli araçlarla ön plana çıkıyor ve milyonlarca otomobil tutkununu kendisine hayran bırakıyor. Yaşanan son gelişmeler ise Tesla'nın ilerleyen dönemlerde, en iyi renklere sahip araçları da üreteceğini ortaya koyuyor.

İnternette "Third Row Tesla" olarak isimlendirilen bir oluşum var. Bu oluşum, düzenli olarak podcast yayınları yapıyor ve Tesla ile ilgili gelişmeler üzerine konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir araya gelen ekip, bu kez yayına Elon Musk'ı da dahil etti. Musk, yaptığı açıklamalarla şirketin Berlin'de kuracağı "Gigafactory"de dünyanın en gelişmiş boya atölyesinin olacağını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Berlin'deki boya atölyesi, araçlar için özel renklerin üretiminin yanı sıra, araçları benzersiz bir hale de dönüştürecek. Örneğin; bu fabrikada 3 boyutlu renk efektlerine sahip araçlar bile üretilebilecek. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Berlin'deki Gigafactory'den çıkacak olan araçlar adeta "parlayacak".

Berlin'deki Gigafactory, Tesla'nın gelişmiş boya atölyesine sahip ilk fabrika olacak. Ancak şirket, ilerleyen dönemlerde Fremont ve Şangay'daki fabrikalarda da aynı çalışmaların yapılacağını ve boya atölyelerinin bu fabrikalarda da olacağını söylüyor. Ancak Musk'a göre üretim sürecinde olan bir fabrikaya boya atölyesi yükseltmesi yapmak, ciddi anlamda zor bir iş.

Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory tesisinde ilk olarak "Model Y" olarak isimlendirilen SUV modelleri üretilecek. Dolayısıyla Tesla'nın sahip olacağı dünyanın en gelişmiş boya atölyesi, ilk olarak Model Y'ler için üretim yapacak. Bu durum, zaten ön planda olan Tesla markalı araçları rakiplerinin birkaç adım daha önüne geçirebilir.

Elon Musk, bu atölyede oluşturulacak renklerin maliyetlerini de açıkladı. Musk'a göre şirketin özel renk ve 3 boyutlu renk efektleri, sadece 55 dolar gibi düşük bir rakama mal olacak. Musk, ufak bedelin araçların değerini 550 dolar kadar daha artırabileceğini ve araçların benzersiz görüntülere sahip olacağını ifade ediyor.