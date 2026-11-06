Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla Cybertruck İçin Yolun Sonu: Üretim Resmen Sona Eriyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Tesla, düşen satışların ardından Cybertruck üretimini durdurarak fabrikada sürücüsüz robotaksi Cybercab için yer açacağını açıkladı.

Tesla Cybertruck İçin Yolun Sonu: Üretim Resmen Sona Eriyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla, elektrikli araç sektörünün en tartışmalı modellerinden biri olan Cybertruck'ın üretimini durdurma kararı aldı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, bilim kurgu filmlerini andıran keskin hatlı modelinin üretiminin önümüzdeki yılın ortasından itibaren kademeli olarak sonlandırılacağını duyurdu. Satışlardaki sert düşüş, araç sahiplerine yönelik tepkiler ve tasarımın getirdiği zorlukların ardından gelen bu hamleyle birlikte, Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck'tan boşalan alan Tesla'nın yeni sürücüsüz aracı Cybercab'e tahsis edilecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Tesla Cybertruck İçin Yolun Sonu: Üretim Resmen Sona Eriyor!
gorsel_20261106_150241
gorsel_20261106_150256

Beklentileri karşılayamayan satışlar ve robotaksiye geçiş

gorsel_20261106_150241

Yıllar süren ertelemelerin ardından 2023 yılında yollara çıkan Cybertruck, piyasaya sürülmeden önce 1 milyondan fazla ön sipariş almış ve Musk, yılda en az 250 bin adet satmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Buna karşın trapezoid gövde yapısı ve beklenenden yüksek etiket fiyatı, modelin geniş kitlelere ulaşmasını engelledi. Cox Automotive verilerine göre geçen yıl 20 bin adet satan araç, 2026 yılı genelinde ise yalnızca yaklaşık 16 bin teslimatta kaldı.

Tesla Başmühendisi Wes Morrill, aracın dört yıllık serüveninin bittiğini doğrularken Cybertruck'ın Cybercab için önemli bir teknoloji geliştirme platformu işlevi gördüğünü vurguladı. Son dönemde Cybertruck'ın en büyük alıcısı Musk'ın diğer şirketi SpaceX olmuş, şirket geçen yıl destek aracı olarak kullanmak üzere 131 milyon dolarlık Cybertruck satın almıştı.

Tesla odağını yapay zekâ ve insansı robotlara çeviriyor

gorsel_20261106_150256

Cybertruck'ın banttan indirilmesi, Tesla'nın geleneksel otomobil üretiminden robotaksi ve insansı robot teknolojilerine yönelme stratejisinin en yeni adımı oldu. Şirket, insansı robot Optimus için fabrikada yer açmak amacıyla Model S ve Model X modellerinin üretimini de bu yılın başlarında sonlandırmıştı.

Tesla şu anda Teksas ve Florida'daki çeşitli şehirlerde robotaksi ağını genişletmeyi sürdürürken, Optimus robotlarının teslimatlarının önümüzdeki yılın sonuna kadar başlaması planlanıyor. Ayrıca Tesla yönetim kurulu, robotaksilerden roketlere kadar devasa bir ekosistem yaratacak olası bir SpaceX-Tesla birleşmesini masada tutmaya devam ediyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Skoda Fiyat Listesi Belli Oldu: Fabia'da 105 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com