Tesla Cybertruck İçin Yolun Sonu: Üretim Resmen Sona Eriyor!

Tesla, düşen satışların ardından Cybertruck üretimini durdurarak fabrikada sürücüsüz robotaksi Cybercab için yer açacağını açıkladı.

Tesla, elektrikli araç sektörünün en tartışmalı modellerinden biri olan Cybertruck'ın üretimini durdurma kararı aldı.

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Şirketin CEO'su Elon Musk, bilim kurgu filmlerini andıran keskin hatlı modelinin üretiminin önümüzdeki yılın ortasından itibaren kademeli olarak sonlandırılacağını duyurdu. Satışlardaki sert düşüş, araç sahiplerine yönelik tepkiler ve tasarımın getirdiği zorlukların ardından gelen bu hamleyle birlikte, Teksas'taki Gigafactory tesisinde Cybertruck'tan boşalan alan Tesla'nın yeni sürücüsüz aracı Cybercab'e tahsis edilecek.

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Beklentileri karşılayamayan satışlar ve robotaksiye geçiş

Yıllar süren ertelemelerin ardından 2023 yılında yollara çıkan Cybertruck, piyasaya sürülmeden önce 1 milyondan fazla ön sipariş almış ve Musk, yılda en az 250 bin adet satmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Buna karşın trapezoid gövde yapısı ve beklenenden yüksek etiket fiyatı, modelin geniş kitlelere ulaşmasını engelledi. Cox Automotive verilerine göre geçen yıl 20 bin adet satan araç, 2026 yılı genelinde ise yalnızca yaklaşık 16 bin teslimatta kaldı.

Tesla Başmühendisi Wes Morrill, aracın dört yıllık serüveninin bittiğini doğrularken Cybertruck'ın Cybercab için önemli bir teknoloji geliştirme platformu işlevi gördüğünü vurguladı. Son dönemde Cybertruck'ın en büyük alıcısı Musk'ın diğer şirketi SpaceX olmuş, şirket geçen yıl destek aracı olarak kullanmak üzere 131 milyon dolarlık Cybertruck satın almıştı.

Tesla odağını yapay zekâ ve insansı robotlara çeviriyor

Cybertruck'ın banttan indirilmesi, Tesla'nın geleneksel otomobil üretiminden robotaksi ve insansı robot teknolojilerine yönelme stratejisinin en yeni adımı oldu. Şirket, insansı robot Optimus için fabrikada yer açmak amacıyla Model S ve Model X modellerinin üretimini de bu yılın başlarında sonlandırmıştı.

Tesla şu anda Teksas ve Florida'daki çeşitli şehirlerde robotaksi ağını genişletmeyi sürdürürken, Optimus robotlarının teslimatlarının önümüzdeki yılın sonuna kadar başlaması planlanıyor. Ayrıca Tesla yönetim kurulu, robotaksilerden roketlere kadar devasa bir ekosistem yaratacak olası bir SpaceX-Tesla birleşmesini masada tutmaya devam ediyor.