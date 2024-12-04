Tesla çalışanlarından edinilen bilgilere göre Cybertruck üretimi, birkaç günlüğüne geçici olarak durduruldu. Ancak çalışanlar, Cybertruck üretiminin aylardır sallantıda olduğunu iddia ediyorlar.

Elektrikli otomobil devi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bizzat Tesla çalışanlarından edinilen bilgilere göre şirket, piyasaya sürüldüğü ilk günden beri tartışmalı olan pick-up modeli Cybertruck'ın üretimini durdurdu. Bu geçici kararın nedeni şimdilik bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre Tesla, Cybertruck üretim hattında çalışan personellere bildirim geçti. Bu bildirimde, 3-5 Aralık 2024 tarihleri arasında işe gelmelerine gerek olmadığı yazıyordu. Üstelik Cybertruck üretim hattında çalışanlar, işe gitmemelerine rağmen ücret almaya devam edeceklerdi.

Çalışanlara göre Cybertruck üretimi, ekim ayından beri sallantılı

Tesla çalışanlarının bildirdiklerine göre Cybertruck üretimi, ekim ayından beri sallantılı geçiyor. Personeller, bazen işe hiç gitmiyor bazense üretim yerine temizlik veya egzersiz yapıyorlar. Ancak yapılan bir açıklama olmadığından tüm bunların ne anlam ifade ettiğini şimdilik bilemiyoruz. İnsan ister istemez, Tesla Cybertruck talebinin bitmiş olabileceğini düşünüyor.

Tesla cephesinde yaşananlarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Elon Musk veya şirket yönetiminden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.