Togg, 2024 yılında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 31,28 pazar payı ile Tesla'yı geride bırakıp zirveye yerleşti.

2024 yılında elektrikli otomobil satışlarında Togg, büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin yerli elektrikli aracı Togg T10X, 2024’ün Ocak-Kasım döneminde en çok satılan elektrikli otomobil olarak dikkat çekti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Togg T10X, 11 ayda 24.361 adetlik satışla yüzde 31,28'lik pazar payı elde etti. Kasım ayında yalnızca 4.221 adet satan TOGG, elektrikli araç piyasasında güçlü bir yer edindi.

Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirveye yerleşti

Tesla Model Y ise Togg'u takip eden en popüler model olarak dikkat çekti. Üçüncü sırada yer alan KG Mobility Torres, Kasım ayında 410 adet, yılın ilk 11 ayında ise toplam 4.392 adet satış gerçekleştirerek yüzde 5’in üzerinde pazar payına sahip oldu. BMW iX1 ve MINI Countryman da listede yer alarak dikkat çeken diğer modeller arasında bulunuyor.

Togg, kasım ayı başlarında yaptığı resmi açıklamada, toplam teslimat sayısının 40 bin adedi geçtiğini duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeler ise bizlere Togg'un araç piyasasında adından çokça söz ettirmeye devam edeceğini göstermiş oldu.