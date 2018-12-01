Tesla, Günde 1.000 Adet Araç Üretme Kapasitesine Ulaştı

Elon Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, günde 1.000 adet Model 3 üretim kapasitesine ulaştıklarını ve bu başarıdan dolayı çalışanlarını tebrik ettiğini söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, günde 1.000 araç üretme kapasitesine ayın 27 ya da 28'inde ulaşacaklarını tahmin ettiğini söylemişti. Tesla çalışanlarına yollanan e-postada, üretimin yükseltilmesi teşvik ediliyor. Elon Musk, şirket çalışanlarına şöyle seslendi:

"Şirketteki herkesin birinci önceliği, günde 1.000 adet yüksek kaliteye sahip Model 3 üretimine yardımcı olmak olmalı. Aracın gövdesinin üretilmesi, şu an için yardıma en ihtiyaç duyulan nokta. Lütfen öncelikle yaptığınız işi basitleştirme ve üretim süresini azaltmaya odaklanın."

Aracın fiyat ve maliyet konularına da değinen Musk, şöyle devam etti:

"Üretimde kullanılan 10.000 parçanın ve işlemin maliyeti arttırdığını unutmamak gerekiyor. Standart bir Model 3 üretimi için 38.000 $ harcanıyor. Bu da demektir ki her parça için 3.80 $ civarında harcama yapılıyor."

Elon Musk, Model 3'ün 2019'un ilk çeyreğinde üretim hacminin en yüksek seviyesine ulaşacağını belirtmişti. Yani hala maliyetleri düşürmek için zamanları bulunuyor. Musk'ın Eylül ayında yaptığı açıklama şöyle:

"Mutlaka Model 3'ün 35.000 $'a satın alabileceğiniz bir versiyonunu sunacağız. Yüksek olasılıkla, yılın sonunda üretebileceğimiz daha küçük bir batarya ve 2019'un ilk çeyreğinde ulaşacağımız seri üretim sayesinde 35.000 $'lık fiyatı yakalayacağız. Şu an mümkün olsaydı bunu yapardık fakat biraz daha vakte ihtiyacımız var."