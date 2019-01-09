Tesla Model 3, ABD’de En Çok Satan ‘Lüks’ Araç Oldu

Müşterilerin taleplerine halen yeterince yanıt veremeyen Tesla, buna rağmen Model 3 ile birlikte ABD'de büyük başarı elde etti.

Tesla, üretime geçtiğinden beri gelen siparişlere araç yetiştirmekte zorlanıyor. Arz/talep oranını üst seviyede tutmaya çalışan Tesla, 2018 yılını tüm bu sorunlara rağmen inanılmaz bir başarıyla geçti. Toplamda 145.846 Model 3 satan Tesla, böylece en yakın rakibine 34 bin araç fark atmış oldu.

Tesla Model 3'ün domine ettiği lüks araçlar piyasasında ikinciliği 111.641 araçla Lexus RX, üçüncülüğü ise 62.435 araçla Mercedes Benz GLC aldı. Bu iki aracı 61.835 ünite ile Audi Q5 takip etti.

2018'in ilk çeyreğinde toplam 9.766 Model 3 üreterek çok büyük hayal kırıklığı yaratan Tesla, daha sonra hızlıca toparlanmış ve haftada 2.500 Model 3 üretme hedefini ardı ardına başarabilmişti. Firmanın 2019 yılına da hızlı girmesi planlanıyor. Şubat ayında Avrupa'ya en az 3.000 Model 3 göndermeyi planlayan Tesla, 2019'un sonuna dek Çin'de açacağı devasa fabrika ile birlikte adından daha çok söz ttirmeyi hedefliyor.